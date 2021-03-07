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Как живут успешные женщины: 15 правил и советов от тех, кто вдохновляет других
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06.03.2020

Как живут успешные женщины: 15 правил и советов от тех, кто вдохновляет других

В женский день делимся с вами порцией вдохновения и мотивации от сильных и талантливых женщин.


Опра Уинфри.jpg

«Попытайся совершить невозможное. Потерпи неудачу. Попытайся снова. Не ошибаются только те, кто боится действовать. Это твой момент. Не упусти его».


Опра Уинфри, телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель


Одри Хепберн.jpg

«Если тебе понадобится рука помощи, знай: она у тебя есть — твоя собственная. Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две руки: одна — чтобы помогать себе, другая — чтобы помогать другим».


Одри Хепберн, актриса, фотомодель, танцовщица и гуманитарный деятель


Джоан Роулинг.jpg

«Мы не нуждаемся в магии, чтобы изменить этот мир — внутри нас уже есть все, что нам нужно для этого: мы мысленно можем представлять лучшее».


Джоан Роулинг, писательница, сценарист и кинопродюсер


Коко Шанель,.jpeg

«Успеха часто добиваются те, кто не подозревает о неизбежности поражения».


Коко Шанель, модельер


Эмма Уотсон.jpg

«Я не боюсь заниматься новым делом. Наверное, это называется смелостью. Хотя, мне кажется, для этого нужна еще вера в собственные силы».


Эмма Уотсон, актриса, фотомодель, общественный деятель


тэтчер.jpg

«Единственный способ взобраться на вершину лестницы — преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого подъема Вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки и умения, нужные для достижения успеха, которыми Вы вроде бы никогда не обладали».


Маргарет Тэтчер, баронесса, премьер-министр Великобритании


анна винтур.jpg

«Я воодушевлена тем, что я делаю. Я определенно привыкла к соперничеству. Мне нравятся люди, которые показывают лучшее из того, что они делают. И если это означает быть перфекционистом, то, возможно, я такая и есть».


Анна Винтур, журналист, главный редактор американского издания журнала Vogue


Джинни Рометти.jpg

«Надо быть очень уверенным в себе и своих знаниях, даже если в глубине души ты самокритичен. И тогда, я думаю, можно рисковать… Рост и комфорт несовместимы друг с другом».


Джинни Рометти, председатель совета директоров, бывший президент и девятый генеральный директор корпорации IBM


Сара Блэйкли.jpg

«Очень важно быть готовым совершать ошибки и не бояться. Провал — это не конечный результат, а недостаток усилий. Это прозябание в своей зоне комфорта, это прекращение попыток стать лучше, чем вчера».


Сара Блэйкли, бизнесвумен, предприниматель и филантроп


Валентина Терешкова.jpeg

«Надо не смотреть на жизнь со стороны, а идти вместе с ней».


Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт



мелинда гейтс.jpg

«Мир полон, на первый взгляд, неразрешимых проблем. Мы часто позволяем им парализовать нас. Вместо этого давайте подстегнем себя к действию».


Мелинда Гейтс, предпринимательница и филантроп


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«Мир увидит вас такими, какими вы сами себя представляете, и будет относиться к вам так, как вы относитесь к себе. Боритесь за то, во что вы верите, ставьте цели и добивайтесь их, но не забывайте, что порой нужно давать себе отдохнуть. Позволяйте тому, чего вы хотите, случиться без чьего-то разрешения».


Бейонсе, певица, актриса, музыкальный продюсер


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«Принимайте смелые решения и делайте ошибки. Это все делает вас тем человеком, которым вы являетесь».


Анджелина Джоли, актриса, кинорежиссер, продюсер, посол доброй воли ООН


taylorswift

«Ты должна воспользоваться непредсказуемостью жизни, а не бояться ее».


Тейлор Свифт, исполнительница, автор песен, продюсер, актриса


Майя Плисецкая

«Всю жизнь люблю новое, всю жизнь смотрю в будущее, мне всегда это интересно!»


Майя Плисецкая, балерина, балетмейстер, хореограф, киноактриса

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