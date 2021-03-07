Как живут успешные женщины: 15 правил и советов от тех, кто вдохновляет других

«Мир увидит вас такими, какими вы сами себя представляете, и будет относиться к вам так, как вы относитесь к себе. Боритесь за то, во что вы верите, ставьте цели и добивайтесь их, но не забывайте, что порой нужно давать себе отдохнуть. Позволяйте тому, чего вы хотите, случиться без чьего-то разрешения».