Как живут и работают дизайнеры интерьера в Алматы и Нур-Султане

Анель Каирдинова, 36 лет, город — Нур-Султан, дизайнер интерьера, руководитель дизайн студии, @art_studio_anelle



О переезде

Я родом из Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск. Окончила институт по специальности «Дизайнер интерьера», а на пятом курсе подрабатывала преподавателем.

В планах было уехать в Новосибирск для продолжения карьеры в научной сфере. Но в это время в столицу переехал мой дядя. Когда он узнал о моих планах, то сказал, что я всегда успею переехать в Россию, и лучше попробовать свои силы в Астане. Столица развивалась, и там требовались компетентные специалисты.

Так в 2006 году я приехала в столицу. Вышла из поезда на железнодорожном вокзале и сразу почувствовала этот город: его масштаб, простор, высокое небо. А вечером пошла гулять по набережной и поняла, что влюбилась в Астану.





О деятельности

Когда я приехала в столицу, у меня уже был опыт работы в качестве архитектора-конструктора мебели. Благодаря этому я сразу прошла отбор в три мебельные компании. Но мне хотелось чего-то нового, более глобального, поэтому я искала открытые вакансии дизайнера интерьера. В результате меня пригласили в одну из дизайн-студий, где я начала карьеру.

В университете мы изучали примеры работ школы Баухаус, такие направления, как конструктивизм и функционализм. Но в 2006 году в Астане люди были не готовы к тому, что я им предлагала. Всем хотелось роскоши, лепнины и прочего. Это противоречило моему пониманию дизайна. Поэтому спустя два месяца я ушла из студии. Начала вести курсы 3d Max и AutoCAD. Некоторое время работала в другой дизайн-студии и крупной турецкой компании.

Я творческий человек, и мне неинтересна работа ради заработной платы

Но там было мало свободы для творчества. Нужно было реализовывать проекты из скудного ограниченного набора отделочных материалов. А я творческий человек, и не люблю так работать. Поэтому уволилась и в 2009 году открыла свое ИП. Мне хотелось работать с энтузиазмом, делать проекты, которые будут интересны, предлагать заказчикам классные креативные решения.

Мой путь был разнообразным. Чтобы не выгореть и не потерять интерес к дизайну, я занималась и другими проектами. Например, одно время больше уходила в танцы, а сейчас стараюсь принимать участие в поэтических мероприятиях. Считаю, что если нам даны какие-то таланты, их нужно развивать и проявлять.





Образ жизни и режим дня

Даже в столице люди часто настроены на расслабленный режим. Но у меня всегда был активный стиль жизни, я не отдыхаю даже в выходные. Наоборот, получаю большой заряд энергии, когда достигаю очередной цели, закрываю какой-то проект.

Утром в моем смартфоне всегда куча сообщений от заказчиков. Раньше я не могла спокойно завтракать, зная, что от меня ждут ответ или мне нужно куда-то срочно приехать. Поэтому в моей жизни был период, когда я завтракала в 17:00, после того, как завершала основные дела. А вечером или ночью, когда меня никто не беспокоил, делала эскизы, готовила чертежи, документы, ведомости.

Но сейчас я стараюсь больше внимания уделять здоровью и ставить его в приоритет. Форс-мажоры с заказчиками случаются постоянно, но я понимаю, что такое рабочий процесс, выкладываюсь на 100% и поддерживаю режим дня. Если мне удалось лечь спать до полуночи, то просыпаюсь я в 07:00 утра. Если позже — к 09:00.





Места

Я не привязываюсь к местам. Локация для меня мало значит, гораздо больше я ценю людей. Если я встречаюсь с друзьями, мне не важно, где это произойдет, важнее — как. И когда я нахожусь в кругу единомышленников, где можно быть самой собой, я расслабляюсь и отдыхаю.

На левом берегу у меня работа. Поэтому для отдыха я часто выбираю правый берег. Он для меня уютный, родной. Люблю прогуляться по набережной после рабочего дня. С друзьями мы можем посидеть в Rafe или в Espresso.

Астана — это город с большими перспективами



Люди

Меня окружают совершенно разные люди. В бизнес-сообществе — это предприниматели с определенным складом ума, на работе — дизайнеры с другим типом мышления. Сейчас я часто общаюсь с поэтами, и меня даже пригласили солистом в одну музыкальную группу.

Мы все живем в одном городе, но имеем разное мнение о нем. А я перемещаюсь между всеми этими тусовками. Мне интересно видеть жизнь с разных сторон.





Ритм города

Я люблю масштабные вещи: большие города, крупные проекты, людей широких взглядов. Поэтому мы с Астаной живем в унисон.

Астана — это город с большими перспективами. Когда я уезжала в Усть-Каменогорск для получения второго образования, скучала по столице. Пыталась объяснить другим, что тут красивое и высокое небо, которое я обожаю. В других городах такого нет.





Лаула Кимбаева, 29 лет, город — Нур-Султан, дизайнер интерьера, @laula_kimbayeva





О переезде

В Нур-Султане я живу два с половиной года. Мы с семьей переехали сюда из Алматы.

Мне нравится столица. Город динамично и быстро развивается. Здесь чистый воздух, ветер, красивое небо. Другая энергетика. После Алматы я вижу кардинальную разницу, в том числе с точки зрения здоровья.

Когда я впервые приехала в Нур-Султан, то сразу влюбилась в него. Это красивый город и здесь живут классные люди. Считаю, что если полюбишь столицу, она ответит тебе взаимностью.





О деятельности

Здесь у меня своя студия дизайна, которая работает на два города. В столице строится много жилых комплексов. Наши люди любят, чтобы их жилье было красивым. Поэтому я вижу здесь большой спрос на услуги дизайнеров.





Образ жизни и режим дня

Мой день начинается рано. У меня есть собака, с которой я гуляю каждое утро. Это дисциплинирует. Также утром я стараюсь делать все важные дела. 90% времени провожу на авторском надзоре, слежу, чтобы все реализовывалось согласно дизайн-проекта. Еще я регулярно занимаюсь спортом.

Так как я творческий человек, для меня важно планировать свои дела. У меня есть правило — я не работаю вечером и ночью. Это время я провожу дома, с семьей.

Когда я впервые приехала в Нур-Султан, то сразу влюбилась в него





Места

Мы любим проводить время дома, принимать гостей или ходить к друзьям. Иногда ходим в ресторан Olivia. Еще у нас с подругой есть традиция — каждый четверг с утра мы встречаемся и пьем кофе в Starbucks или в Zebra.

Если хочется прогуляться, идем в Центральный парк, а в выходные выезжаем за город — в Зеренду или Боровое.

После переезда я начинала все заново, с профессиональной точки зрения изучала местные магазины. Могу сказать, что в столице тоже много хороших магазинов. Например, напольные покрытия для санузла или кухни можно найти в «Мир керамики», Ceramo Stone. Декор можно приобрести в Desiderio. Что-то мы заказываем из других городов или стран. А мебель — у местных мастеров.





Люди

В столицу приезжает много людей из разных городов, регионов. У них горят глаза, есть желание добиться своих целей. И мне на пути часто встречаются именно такие личности.

За это время у нас появилось много знакомых и друзей. Например, со многими заказчиками у нас начинаются дружеские отношения.





Ритм города

Астана — город, который активно развивается. Я его искренне люблю. Здесь красивая архитектура. А люди трудолюбивые и активные.





Сати Хасанова, 29 лет, город — Алматы, дизайнер-интерьера, руководитель студии STAN.DESIGN, @saty_interior









О деятельности

Я дизайнер интерьера, поэтому моя работа предполагает постоянное перемещение с объекта до объекта, закуп материалов и работу в «офисе» в виде кофеен. Так как с наступлением карантина для компании было принято решение отказаться от офиса.





Образ жизни и режим дня

У меня активный образ жизни. Я занимаюсь спортом, часто выезжаю за город.

Встаю рано, так как у меня двое детей, утреннее время стараюсь качественно проводить с семьей. В десять часов утра приходит няня, и до пяти вечера я полностью погружаюсь в работу и поездки.

Мне нравится ритм Алматы. Здесь есть места для замедления — парки, горы, и для активной работы — в любой кофейне можно встретить человека с ноутбуком.





Места

Завтракать я люблю в CoffeBoom или Whoopie Cakes. Да и обедать тоже. Заведений этих сетей несколько по городу, это удобно.

Мой фаворит среди торгово-развлекательных центров — FORUM. У него удобное расположение. Там можно найти не только известные бренды, но и уютные шоурумы, всегда есть что-то интересное.

Для отдыха, я выбираю парки и скверы. Нравится бывать за городом: Бутаковка, Медеу, Лесная сказка.





Ритм города

Алматы — большой город. Но, конечно, не Нью-Йорк.

Она имеет свою атмосферу, причем очень творческую. А наши горы — радость и достояние.