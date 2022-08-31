Как живет сообщество казахстанцев в Швейцарии и продвигает национальную айдентику за рубежом

Мы познакомились с сооснователем Казахско-Швейцарской Ассоциации «Бірлік» — Сауле Хофер. Она рассказала, как появилось сообщество и в чем его цель.





Сауле Хофер, город — Цюрих, сооснователь Казахско-Швейцарской Ассоциации «Бірлік», @kazakhswiss

Как все началось

Казахско-Швейцарская ассоциация «Бірлік» занимается поддержкой и продвижением казахского языка, культуры и традиций среди наших соотечественников в Швейцарии.

У организации трое учредителей: Нургуль Жакипбай, Сауле Хофер и Руслан Токболат. Мы живем в Швейцарии более 10 лет и всегда активно участвовали в жизни казахской диаспоры. Но с 30 мая 2020 года пересмотрели концепцию, зарегистрировали сообщество официально и объединили соотечественников под новым названием «Бірлік».

Про цель

У нас некоммерческая организация. Мы с Нургуль и Русланом работаем на добровольных началах. Но диаспора нас активно поддерживает.

Когда живешь за рубежом, важно чувствовать национальную идентичность и связь с родным языком и культурой. Поэтому наша деятельность находит отклик среди казахстанцев и поддержку со стороны Посольства РК в Берне.

Когда казахстанцы переезжают в Швейцарию, мы помогаем им адаптироваться и интегрироваться. Мы активны в социальных сетях, чтобы соотечественники могли легко связаться с нами. Также у нас есть общий чат.

Основная цель и идея в том, чтобы дети, которые растут в Швейцарии, не теряли связь с национальными корнями.

О деятельности сообщества

За два года существования наша ассоциация провела ряд мероприятий. В период пандемии мы организовали помощь для врачей из регионов Казахстана, а также стипендии для молодых студентов-медиков.

Мы ежегодно проводим Наурыз. При поддержке Посольства организовали «Домбыра фест» и чтение стихов Абая иностранцами. Участвовали в благотворительных акциях и отправляли подарки на Новый год детям с ограниченными возможностями в Актобе.

Основная цель и идея в том, чтобы дети, которые растут в Швейцарии, не теряли связь с национальными корнями



В честь тридцатилетия независимости Казахстана мы совместно с Посольством Казахстана в Швейцарии организовали забег в Цюрихе. Вырученные средства перевели в центр «Акжол» в городе Талгар для реабилитации детей с ДЦП.

Как стать членом сообщества

В нашей ассоциации состоят люди не только из Казахстана. Чтобы присоединиться к нам, нужно проживать на территории Швейцарии, поскольку мероприятия проходят в офлайн-формате и нужно оплачивать членские взносы.

О планах

Мы бы хотели организовать концерт этнической музыки в Швейцарии, чтобы представить нашу культуру.

Задумываемся о том, какой вклад могли бы внести казахстанцы, проживающие в Швейцарии, в развитие молодежи в Казахстане. В планах работать в этом направлении.