Как зарабатывать на видеоконтенте в Казахстане. 12 способов монетизации

В Казахстане с декабря 2019 года казахстанская IT-компания aitudala.kz развивает локальную видеоплатформу Aitube. Евгений Семенихин, директор по маркетингу и рекламным продуктам, рассказал о платформе и ее преимуществах, а также поделился, как монетизировать видеоконтент на локальной площадке.





Евгений Семенихин, директор по маркетингу и рекламным продуктам Аitudala.kz

Первая площадка, о которой вы подумаете, для загрузки видеоконтента и просмотра других — YouTube. Запущенный 17 лет назад, он стал крупнейшей платформой для обмена видео и второй по величине платформой социальных сетей в мире с более чем 2,6 миллиардами пользователей.

Но на рынке видеоконтента присутствуют и альтернативные платформы, которые могут быть эффективнее для нужд бизнеса и креаторов.

YouTube отлично работает, когда вы хотите увеличить охват на платформе, расширить свою аудиторию и коммуницировать с глобальной аудиторией. Новички и профессиональные видеомейкеры отдают предпочтение платформе Vevo, так как там сформировалось комьюнити креаторов, где можно получить поддержку или обратную связь. Среди геймеров популярна стриминг платформа Twitch. В Казахстане же с декабря 2019 года казахстанская IT-компания Аitudala.kz развивает локальную видеоплатформу Aitube.

Монетизация видеоконтента может стать основным источником дохода или дополнительным заработком для креаторов, бизнеса и независимых СМИ.

Монетизация на Aitube для всех пользователей работает с февраля 2022 года. 80% рекламной выручки, которую зарабатывает платформа, выплачивается авторам каналов. Это одно из самых щедрых предложений на рынке.

Заработок денег на видеоконтенте может показаться сложной задачей, но есть много разных способов монетизировать видео и получать стабильный доход.

Вот несколько из них:





1. Предлагайте подписку на экслюзивное и премиум-видео.​



Люди могут платить ежемесячную или годовую абонентскую плату за доступ к эксклюзивному контенту.

2. Продавайте нативные интеграции внутри видео.​

Вы можете создавать спонсируемые видеоролики или размещать нативные интеграции.

3. Присоединяйтесь к партнерской программе.​

Вы можете присоединиться к партнерской программе и продвигать товары или услуги в своих видео.

4. Создайте платный видеокурс.​

Вы можете создать онлайн-курс и продавать его за фиксированную стоимость или ежемесячную плату.

5. Продавайте собственные товары и услуги.​

Вы можете создавать товары со своим логотипом или изображением и продавать их через интернет. Также можете предлагать своим зрителям платные консультации и советы о покупках товаров разных брендов и получать profit-share с каждой покупки вашей аудитории.

6. Лицензируйте свой контент.​

Вы можете передавать права на демонстрацию своего контента другим медиа и площадкам.

7. Создайте подкаст.​

Вы можете создать подкаст и монетизировать его с помощью рекламы или спонсорства.

8. Предлагайте услуги по редактированию видео.​

Если вы предпочитаете находиться по ту сторону камеры или монитора, вы можете освоить операторскую, редакторскую профессию или искусство монтажа и предлагать свои услуги другим креаторам.

9. Продавайте стоковые видеоматериалы или предлагайте услуги по производству видео.​

Вы можете продавать стоковые видеоматериалы средствам массовой информации и компаниям.​

10. Создавайте дополнительные материалы и мерч.​

Вы можете создавать и продавать физические или цифровые продукты, связанные с вашим контентом. К примеру, это может быть NFT-работа или арт-объект, использованные в видео, главный персонаж или локальный мем вашего комьюнити. Это может быть источником дополнительной монетизации для более продвинутых авторов с развитой фанатской аудиторией.

11. Воспользуйтесь сервисами платных подписок.​

Вы можете создать учетную запись, например, на платформе Patreon или Boosty, где подписчики получают доступ к эксклюзивному контенту, который не выкладывается на открытые площадки.

12. Помимо выше перечисленного, самый ​ простой способ — монетизация за интеграцию рекламы в ваш контент от крупных площадок, например, YouTube или Aitube.

На YouTube для участия в Партнерской программе необходимо выполнить условия: иметь 1000 и более подписчиков на своем канале и набрать не менее 4000 часов просмотров за последние 12 месяцев, а также не нарушать правила Пользовательского соглашения YouTube.​

Самые частые причины блокировки канала и дальнейшие отключения монетизации связаны с публикацией контента, который нарушает правила. К тому же платформа может отключить монетизацию для креаторов из отдельных стран и регионов. В марте 2022 года YouTube полностью приостановил монетизацию для российских пользователей. Также в 2021 году монетизация контента была прекращена в Молдове. Поэтому лучше развивать сразу несколько площадок, чтобы не потерять все в случае блокировки канала на одной из платформ.

В случае доступности монетизации и в зависимости от хронометража вашего видео будут вставлены один или несколько рекламных видео, которые управляются рекламной сетью Google. Обратите внимание, что в этом случае вы не будете иметь практически никакого влияния и не сможете управлять контентом данной рекламы и ценой размещения, так как рекламный аукцион будет происходить на стороне Рекламной сети. За каждую 1000 рекламных показов вы будете получать % от доходов рекламной сети. Данная модель монетизации называется AVoD и применяется большинством площадок, в том числе и Aitube.

Мы, в отличие от многих конкурентов, не ставим никаких условий для авторов по минимальному числу подписчиков или просмотров для подключения к программе монетизации, она начинается с первого просмотра. Таким образом, мы рассчитываем привлечь как начинающих авторов, которые хотят попробовать свои силы в производстве контента, так и именитых криэйторов, которые захотят поэкспериментировать с новыми площадками.

С момента внедрения монетизации на Aitube 457 каналов уже заработали и получили свои выплаты. Наиболее популярными каналами стали в жанрах гейминг: DUKA и канал, посвященный трейлерам кино — AllVideo. Наибольшая выплата одного канала за все время составила 1 142 266 тенге.

Чтобы начать зарабатывать на Aitube и превратить это из хобби в существенный источник заработка, достаточно соблюдать несколько простых, но важных правил:

1. Постоянство в публикации контента.

2. Креативность, умение анализировать интересы своей аудитории.

3. Базовые навыки интернет-продвижения.