Как я стал руководителем. Как за 15 лет в авиации стать коммерческим директором новой авиакомпании

Мы запустили серию интервью с менеджерами компаний, которые прошли путь со стартовой позиции до руководящей. Будем общаться с людьми, которые решили развиваться в компании как лидеры и рассказывать об их отношении к работе и качествах, которые помогли им расти. Недавно мы публиковали интервью с заместителем управляющего директора информационных технологий ТОО JMart. Сегодня расскажем историю Коммерческого директора компании Fly Arystan.

Жанар Жайлауова, коммерческий директор FlyArystan









Выбор компании

Я коммерческий директор первого лоукостера в Казахстане Fly Arystan. Контролирую всю коммерческую деятельность компании. Отвечаю за работу таких департаментов как: маркетинг, продажи, call-центр, агентская сеть, коммерческое планирование, отдел по доходам.

Я всегда знала, чем буду заниматься. С детства любила путешествия, поэтому определиться с выбором сферы работы было не сложно. Немалую роль сыграло и то, что я патриот, мне хотелось трудится в своей стране, внести свою лепту в развитие культуру путешествий у казахстанцев. Для меня было важно построить карьеру в компании Air Astana.





Карьерный путь

В авиации я уже 15 лет. Моя карьера началась в 2006 году с базовой позиции специалиста отдела продаж на рынке Казахстана. За это время я успела поработать и набраться опыта на разных участках в разных странах, в представительствах авиакомпании: в Лондоне, Дубае. Если сказать вкратце, то отвечала за то, чтобы борты были полные, самолеты летали по нужным маршрутам, а билеты продавались.

В авиации я уже 15 лет







Компания Fly Arystan была создана в 2018 году, а первый полет мы совершили 1 мая 2019 года. Я оказалась в команде по приглашению Питера Фостера — Президента группы компаний Air Astana. Я с радостью приняла приглашение стать частью команды по созданию нового перевозчика и взялась за курирование коммерческого отдела. Для меня это был новый профессиональный вызов.

В Казахстане прежде не было своего лоукостера, поэтому мы провели большую работу в области изменения законодательства и системы работы аэропортов. Все это интересно, поэтому я с головой погрузилась в работу. Мы, как коммерческий отдел работаем над поиском новых рынков, составляем маршруты, общаемся с потенциальными и действующими клиентами. За два года компания добилась хороших результатов. В начале у нас было два самолета и шесть маршрутов. Теперь воздушный флот увеличился в 5 раз, а количество направлений достигло 34. Мы объединяем регионы страны. Летаем не только по Казахстану, но также в Турцию, Грузию, Кыргызстан. Планируем открытие новых международных маршрутов.





Я везунчик, чьи интересы совпадают со сферой деятельности. Работать легко и радостно, когда есть природное любопытство: почему конкуренты поступают именно так, а не иначе, что влияет на решения пассажира полететь в то или иное направление, что еще мы можем предложить рынку авиации Казахстана, какие тренды есть в отрасли. Это помогает мне мыслить шире и не закрываться в рамках своего прямого функционала, копать глубже, разбираться во всех процессах, вникать в детали.

Мне нравится масштаб, объем и скорость. Думаю, поэтому я избегаю монотонности в делах. Получаю большое удовольствие от организационных дел, новых знакомств и постоянного общения.

Еще важно не бояться брать на себя ответственность и ошибаться. Только тогда вы будете развиваться и расти.





Особенности работы руководителя

Руководитель — это проводник между стратегической целью компании, ежедневными рабочими буднями и функциями сотрудников. Как лидер я должна удостовериться и проконтролировать, что выбранная стратегия верна, а каждый сотрудник знает свою роль в выполнении поставленных задач. Важно их замотивировать и направить к достижению поставленных перед ним показателей.

Поэтому руководителям важно развивать свои soft skills. Когда вы работаете с людьми и процессами, вам уже не нужно выполнять технические задания, но вам нужно управлять людьми, которые это делают. И здесь важно ваше умение общаться с самыми разными сотрудниками. Где нужно быть мягким или жестким, где нужно выслушать, иногда принимать непопулярные решения, отстаивать свое мнение. Это искусство управления, без которого вы не достигните своей цели.

Руководитель — это проводник между стратегической целью компании и рабочими буднями сотрудников







Что бы ни произошло, ответственность всегда лежит на руководителе. Ты отвечаешь за всех людей и за все их действия. Иногда это может быть сложно. Но мне нравится наблюдать за результатами проделанной работы. Особенно, видеть как специалисты, в которых ты вложил много сил и энергии, тоже успешно растут и развиваются.





Корпоративная культура

Одна из наших ценностей: многофункциональность. Когда мы запустили проект Fly Arystan, решили, что не будем усложнять организационную структуру, а будем взращивать многофункциональных сотрудников. То есть человек должен не просто выполнять узкие функции в рамках своей работы, но и уметь решать другие задачи. Например, чтобы люди лучше видели картину бизнеса, агенты операционной службы работают посменно: один день принимают звонки в call-центре, второй день обслуживают клиентов в аэропорту, а третий день отвечают на запросы в социальных сетях. Тогда сотрудники могут быть разносторонними, а значит более эффективными и предлагать менеджменту необходимые изменения для улучшения процессов.





У сотрудников есть большие перспективы для роста. Мой путь в компании начался с рядового специалиста. За 15 лет работы я заметила, что возможности у всех равные, и, если вы хотите вырасти, все зависит только от вас — будете проявлять себя как инициативного сотрудника, сможете расти вместе с компанией. У нас есть своя система оценки, условия для корпоративного роста. Наша компания молодая, она еще строится, но даже сейчас у людей есть возможность как вертикального, так и горизонтального роста. У бренда огромные планы. Поэтому я всегда говорю членам команды, что все зависит исключительно от их усилий.





Рекомендации

Если вы хотите стать руководителем, развивайте в себе любопытство. Читайте много материалов про свою отрасль, специальность. Про то, как она развивается в других странах.

И всегда делайте больше, чем от вас требуют. Так вы показываете, что готовы отвечать и делать что-то большее. Я сразу вижу таких людей и готова их поддерживать.





Где начать карьеру





Стажер в бухгалтерию, FlyArystan





Опыт работы: не требуется

Требования:

— срок стажировки: не менее 3 месяцев

— работа с системами: ИС ЭСФ, ERP (Oracle)

— персональные качества: ответственность, аккуратность, активность, умение работать в команде.

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Специалист по продажам, FlyArystan





Опыт работы: 1-2 года

Требования:

— высшее образование

— знание английского языка на уровне Upper-intermediate

— уметь мыслить в проактивной манере и обладать эффективными навыками общения

— умение общаться эффективно на всех уровнях и проводить презентации четко и достоверно

— знания об авиации и туристическом рынке Казахстана.

Подробнее здесь.





Бортпроводник, FlyArystan





Опыт работы: желателен опыт работы в сфере обслуживания

Требования:

— разговорный уровень казахского, русского и английского языков

— рост для мужчин не ниже 170 см, для женщин не ниже 165 см

— презентабельная внешность.

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