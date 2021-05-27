Как я олигарху деньги сэкономил или как убить в себе ресторатора за 5 дней

Бек Нарзи, предприниматель, ресторатор, автор weproject, @bek_narzi







Это история про простое рестораторское гастросчастье, встречу с олигархом и про то, как сэкономить 1 миллион 990 тысяч долларов, победив в себе «хотюнчика». А если вам интересно другое, то про него и читайте.





Есть у меня хороший друг. И не потому что он хороший, влиятельный и сильный мира сего, а потому что понимание имеет и вкус жизни. Вкус ублажает он в моих лондонских заведениях, где мы порой обсуждаем с ним то и это, пятое и десятое. Ну и как положено двум взрослым мужчинам, философствуем за рюмочкой, с закусочкой.

«Хорошо у тебя, Бек», — любит повторять он, «Душа отдыхает!». А мне и возразить ему нечего. Может и хотел бы, для развития беседы, да нечего.

«Счастливый ты человек!», — заключил он, заключив меня в свои объятья, и тяжело вздохнул. Вздох заменял монолог о его непростой жизни, тяжелой работе и голове, работающей 24/7, на которую постоянно кто-то капает. Мол, и он бы мечтал вот так зависать в полумраке ресторана и забывать о суете сует мира, кризисах и штормах, сиюминутном и бренном.

И понял я, что друг мой, хотя и спец в своей отрасли, но про изнанку ресторанного бизнеса, мало что понимает. Его «херц» Brent (марка нефти), но в моем хореканском он полный NASDAQ, о чем я ему деликатно намекнул. Как по обложке не судят о книге, так и по внешней магии заведения не судят по внутренним процессам, которые ежеминутно кипят и взрываются в нем. «Конечно, конечно», — сказал он, «Я понимаю. И все-таки, ты счастливый человек», — протяжно повторил он итог своего беглого SWOT-анализа.

«От счастливого слышу. Тебе ли жаловаться? Чай не мешки ворочаешь, а миллионами», — подбодрил я его, вспомнив «одесское проклятие»: «Чтобы вы так жили, как прибедняетесь!».

Распространенный это миф, что хлеб ресторатора всегда с маслицем да с икоркой. Сложное наше дело, но трудности его гостям не видны. Механизм этого бизнеса таков, что его нужно постоянно отлаживать и контролировать. Некоторым же кажется, что стоит довести ресторан до открытия, завести бизнес, как дальше дело пойдет само собой и как по маслу. «Отнюдь!», — как говорил один деятель эпохи 90-х. Тут если 10% с оборота наскребешь, уже празднуешь и ликуешь.

Механизм этого бизнеса таков, что его нужно постоянно отлаживать и контролировать



«Не в деньгах счастье», — сказал мне расхожую среди богатеев истину мой друг, и я согласился с ним. Не потому что друг. Не потому что вежлив. А потому что прав. Пусть я не зарабатываю столько, сколько он, но если три раза плюнуть через левое плечо, постучать по дереву, то шепотом, едва слышно, чтобы не сглазили, я могу сказать, что поистине счастлив. Я люблю свое дело, и оно отвечает мне взаимностью. Чин-чин.

Таких посиделок, поедалок и выпивалок «за жизнь», у нас с моим другом случались всякий раз, когда он оказывался в Лондоне. Визит ко мне — обязательный ритуал его поездки. Но однажды друг мой позвонил в ранний, прямо скажем, неурочный час. Опуская предисловие, суть разговора сводилась к тому, что один важный для него товарищ, ну просто очень большой человек, высокого, высоченного полета, хочет подарить своей мадам дорогую игрушку — ресторан. И ему нужен человек, который воплотит эту идею в жизнь, сделает, как говорится, красиво. Ну, чтобы как у тебя, по-лондонски, но только в Поволжье.

«Нет, нет и нет», — сказал я, потому что Родиной не торгую. Неприятно мне, что ресторанная сфера воспринимается многими как безделушка и цацка для тех, кто хочет занять своих безработных леди. Насмотрелся я на своем веку на этих очаровательных жен, подруг, любовниц, которых манит перспектива рестораторства, чтобы перед подружками похвастаться. Ну это же так просто и радостно, легко и не пыльно. Рестораном ведь можно как официантом по щелчку наманикюренных пальчиков управлять, не правда ли? Неправда! Но так называемые «хотюнчики», которые мечтают о собственных заведениях, насмотревшись голливудчины, понимают это слишком поздно.





Пусть вопрос денег для этой публики вообще не вопрос, но мне подобными проектами заниматься, резона нет. Барышня побалуется-побалуется, да и забросит бизнес. Прогорит он, а междусобойчик ресторанный будет на кухоньках перешептываться, мол, кто эту идею сочинил и до ума не довел. Аааа, знамо кто! И репутация моя полетит в ведро с отходами.

На нет, вроде бы и суда нет, но мой друг взмолился: «Будешь в Москве, повидайся с ними. Я им столько о тебе рассказывал! Обещал познакомить. Я им отказать не могу, а ты сможешь сослаться на занятость». На том и порешили.

В Москву я не приезжал, а друг все названивал и названивал, подпевая «quando, quando, quando». В общем, психологическая атака удалась, и в один из дней я обнаружил себя, сидящим напротив уважаемого авторитетного господина, готового доверить мне ресторанное будущее своей спутницы.

Так и так, отнекивался я, мы по горло заняты своими заведениями, скоро новое открываем, кризисы, проверки, согласования, ни минуты свободной, сорри, скузи, извиняйте. Единственное, чем могу помочь – управляющую компанию посоветовать, такую, чтобы не объегорили.

Сурьезный господин напротив меня поведал, что и сам уже нашел известную московскую фирму, которая за два зеленых миллиона готова исполнить любой женский ресторанный каприз. Но просит он меня об одолжении – устроить для его гастроледи экскурсию по моему заведению с кратким введением в тонкости ресторанной науки. Приедет она на недельку до второго ко мне в вольные слушатели, на этакий гастроинтенсив. Нутро профессии ей увидеть охота.

На кухне пусть фартучек примерит, за стойкой барной постоит, на встрече с закупщиками поморгает, в отделе кадров денек проведет







Учить — дело хорошее, благородное, подумал я. Да и жалко стало барышню, которые хищники московские могут за ее же деньги. Ну, в общем, могут. Приезжайте, говорю, встречу, покажу-расскажу, и кое-какие тонкости поведаю, чтобы ко встрече с ресторанным холдингом ушлым подготовить.

К делу я отнесся со всем энтузиазмом и ответственностью, притом что никакой гонорар мне за это обещан не был. Сговорились на том, что оставит она чаевые мои сотрудникам, которые ее поднатаскают в отведенное время, а мне ничего и не надо. Все на общественных началах, так сказать из любви к человеку. Составил ей семидневный курс молодого бойца, напряг все отделы от кухни до бухгалтерии, чтобы по всем звеньям ее провести. На кухне пусть фартучек примерит, за стойкой барной постоит, на встрече с закупщиками поморгает, в отделе кадров денек проведет. Пусть по верхам, но зато по всем цехам!

Однажды в шесть утра заехали в ее отель, чтобы на рынок с экспедитором заехать — тонкости закупок постигать. Полдня несчастная хлестала кофе. Не привыкла она к таким нагрузкам. Каждый день ее был расписан, насыщен и переполнен эмоциями и информацией.

Настал четверг. Ждем ее, поджидаем. Лекция о заготовках прет из груди. Звонок. Дама просит ее простить, недомогание, приболела, очень жаль, ля-ля-тополя. Сломалась! Пятницу и субботу лечилась она целебным шопингом, а в воскресенье заехала барышня попрощаться и чаевые раздать. Все чин-чинарем, душевно и вежливо.

Прошло пару недель и мой телефон зазвонил скрытым номером. Голос узнал сразу. Манера серьезная, без бла-бла и шутеек. Звонил ее муж и не успел я толком поздороваться, как он начал меня благодарить и нахваливать: какой я красавец расписной, профи выдающийся и что мне непременно нужно школу свою открывать. Оказывается я за неделю отбил у его любимой всякое желание пускаться в ресторанные тяжкие и таким образом сэкономил ему два миллиона. Она бы все равно быстро наигралась, перегорела и ничего кроме убытков от ресторана не осталось бы. «Она на рестораны смотреть не может, мутит ее! Мощный ты человечище! Респект! Адрес пиши, отблагодарить хочу, от всего сердца!».

Назвал московский адрес своей знакомой и забыл обо всем этом анекдоте. Знакомая позвонила и сказала, что на мое имя какой-то кубик привезли, но не Рубика, а побольше. Ну, привезли и привезли, решил я, пусть дожидается.

Прошло пару месяцев, и я вновь наведался в Москву. По долам, по делам. И кубик заодно заехал забрать. Наверняка, думаю, часы именные или пистолет наградной. Раскрыл я упаковку, а там - зеленые, хрустящие, свежеотпечатанные. Десятка. Онемел я и как-то не понял что к чему. Позвонил другу с просьбой телефон уважаемого человека продиктовать. Перезвонил отправителю подарка и спрашиваю: «Что это?». «Брось ты! Твои курсы самые выгодные за всю мою жизнь! Ты мне миллион девятьсот девяносто тысяч сэкономил, брателло! Школу открывай – дело говорю! Отбивай людям не почки, а желание не в свои сани садиться. Не каждому дано ресторатором быть! Тяжкий это труд».

Пожалел я только об одном, что товарищ, познакомивший нас, этого не слышал. Он и по сей день думает, что у меня не работа, а парадиз. Ну и пусть! Судя по тому, что я каждый день на работе и после нее не расстаюсь с улыбкой, может он и прав.