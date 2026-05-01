Как выйти на новый уровень в карьере: 7 принципов роста от CEO Битрикс24 Узбекистан
Профессии

29.04.2026

Генеральный директор Битрикс24 Узбекистан Тимур Абраров рассказал, почему системное мышление и работа с данными — это ключевые факторы карьерного роста, а также поделился практическими принципами, которые помогают строить карьеру осознанно и эффективно.


Тимур Абраров, 34 года, город — Ташкент, генеральный директор Битрикс24 Узбекистан, @timabrarov


О себе


Я начинал с операционной работы в бизнесе на позиции рядового менеджера в продажах, маркетинге, управлении командами. Это был период, когда ты видишь бизнес снизу: хаос в задачах, потерянные клиенты, зависимость от конкретных людей и ощущение, что компания работает не на максимум своих возможностей, а ты лишь часть производственной цепочки, выполняющая небольшую функцию.

Со временем я начал брать на себя больше ответственности: управление направлениями, работа с P&L и R&D, оптимизация процессов. Тогда стало очевидно, что проблема большинства компаний не в людях или рынке, а в отсутствии системности.

Дальше я углубился в автоматизацию и цифровую трансформацию — для меня это был «квантовый скачок». Я работал с разными компаниями от небольших бизнесов до более крупных структур, и везде видел одну и ту же закономерность: те, кто выстраивают процессы и внедряют цифровые инструменты, растут быстрее и стабильнее.

Сегодня я руковожу Битрикс24 — это продукт, который разрабатывается как универсальная платформа для управления бизнесом: от продаж и маркетинга до задач, коммуникаций и аналитики.

Карьерные советы


1. Ищите не работу, а точку роста

Если вам слишком комфортно, вы, скорее всего, стоите на месте. Рост всегда связан с дискомфортом. И чем выше этот дискомфорт, тем выше будут ваши результаты на дистанции. Но это не означает, что нужно загонять себя в крайности — это значит, что нужно создать условия, при которых вы сможете получать результат, который порадует вас на выходе.

2. Учитесь видеть систему, а не только свою задачу

Карьерный скачок происходит в момент, когда вы начинаете понимать, как ваш участок работы влияет на бизнес целиком. Высокие достижения всегда идут рука об руку с высокой вовлеченностью и уровнем ответственности, который вы готовы на себя взять. На маленьком участке невозможно вырастить большой сад. В XXI веке проактивность и системность дают сверх ожидаемые результаты.

3. Освойте цифровые инструменты — это новая грамотность

Работа без CRM и систем автоматизации скоро будет выглядеть так же странно, как работа без интернета. Каждый собственник или руководитель стремится нанять человека, который способен не только выполнить план, но и дать что-то большее. Например, если вы приходите в новую компанию и замечаете, что ей не хватает системности, инициатива внедрить современные технологии выведет вас на совершенно другой уровень и даст серьезные преимущества в глазах руководства.

4. Берите ответственность раньше, чем вам ее дадут

Людей, на которых можно опереться, всегда меньше, чем вакансий для них. Независимо от рынка: Узбекистан, Казахстан или любой другой — везде востребованы проактивные специалисты с горящими глазами. Время ваш лучший союзник: с ним приходит опыт, растет продуктивность и увеличивается ваша ценность на рынке. А инициативность ускоряет процесс.

5. Учитесь считать. Всегда

Цифры убирают иллюзии. Если вы не опираетесь на данные, вы не управляете результатом. Речь не только о сухой математике, а о предсказуемости: когда у вас есть метрики и аналитика, вероятность принятия неверных решений резко снижается. Вы четко понимаете, где находитесь и какие действия приведут к результату.

6. Не стройте карьеру вокруг названия должности

Важно не кем вы работаете, а какую проблему вы решаете и насколько это ценно для бизнеса. Регалии играют роль, но ничего не стоят, если за должностью «директор» или «CEO» нет реального результата. В моей практике были случаи, когда формальная должность была одной, а реальный масштаб задач — кратно выше. Не гонитесь за названиями — делайте так, чтобы должности сами находили вас.

7. Действуйте до того, как почувствуете готовность

Идеальный момент не наступит. В начале своей карьеры я часто слышал от наставника фразу: «Под лежачий камень вода не течет». Со временем она стала для меня триггером к действию. Не стоит ждать, что возможности сами придут к вам — их нужно создавать. В современном мире выигрывает тот, кто действует быстрее. У идеи, как и у шанса, короткий срок жизни: если вы не начали сегодня — завтра, скорее всего, уже не начнете.

#узбекистан #карьера #сео #битрикс24 #рекомендации
Как Bereke Bank помогает девушкам строить карьеру в IT: истории участниц школы бизнес-аналитиков
Как Bereke Bank помогает девушкам строить карьеру в IT: истории участниц школы бизнес-аналитиков
Я работаю в Wolt Uzbekistan. Как команда молодых специалистов развивает международный бренд в Узбекистане
Я работаю в Wolt Uzbekistan. Как команда молодых специалистов развивает международный бренд в Узбекистане
Дидар Байманов о том, как наномедицина помогает сделать терапию точнее и безопаснее
Дидар Байманов о том, как наномедицина помогает сделать терапию точнее и безопаснее
Женщины-лидеры из Центральной Азии. Как строить карьеру в IT и управлять международными проектами
Женщины-лидеры из Центральной Азии. Как строить карьеру в IT и управлять международными проектами
Маргарита Черикбаева о том, как растет Банк Компаньон и как женщины меняют финансовую индустрию
Маргарита Черикбаева о том, как растет Банк Компаньон и как женщины меняют финансовую индустрию