Как все устроено в inDriver СНГ. О найме сотрудников, корпоративной культуре и перспективах развития

Пообщались с руководителем внешних коммуникаций inDriver СНГ и узнали интересные моменты о рабочей культуры в компании.





Сергей Авакян-Ржевский, руководитель внешних коммуникаций inDriver СНГ





Что такое inDriver

Компания inDriver появилась как онлайн-платформа 10 лет назад. Она позволяла водителю и пассажиру договориться о городской или междугородней поездке. Теперь на нашей платформе вы можете воспользоваться и другими услугами, например, вызвать курьера или найти мастера.

Сегодня inDriver — это маркетплейс для транспортных и бытовых сервисов. Наша компания — вторая в мире по популярности скачивания приложений для совершения поездок. У нас больше 2000 сотрудников, мы присутствуем в 45 странах.

Миссия компании — сокращение несправедливости в мире. Если мы видим, что в какой-то области есть ярко выраженный конкурент, который предлагает некомфортные условия для пользователя, мы приходим и действуем от обратного. У нас нет не понятных алгоритмов, и мы не используем повышающие коэффициенты в час пик. У нас практически всегда самый низкий сервисный сбор. Имея скромные инвестиционные ресурсы, мы достаточно быстро занимаем прочные позиции на рынке.

Мы социально активны. У нас есть проекты, которые финансируются из средств компании и из личных средств основателя и генерального директора Арсена Томского.

Найм сотрудников

Мы не придумали никаких инноваций при поиске сотрудников. На сайте компании есть отдельная вкладка, где можно найти открытые позиции. Также мы размещаем вакансии на популярных сайтах поиска работы.





Проводим тендер среди сотрудников. Просим их сделать тестовые испытания. Организуем несколько собеседований и по итогам выбираем лучшего из лучших.

Чтобы попасть в команду inDriver, надо найти вакансию, которая соответствует ожиданиям человека, и следовать интуитивно понятному алгоритму действий: отправить резюме, дождаться ответа HR-специалиста и получить инструкции о дальнейших действиях.

Корпоративная культура

Корпоративная культура inDriver базируется на принципах справедливости, прозрачности, взаимопомощи и свободного распространения информации. Мы делаем одно хорошее дело и не подставляем друг друга внутри коллектива. Если у нас есть какие-то знания, делимся ими с коллегами. Развиваем себя и мир через новые технологии. Мыслим позитивно и проактивно.

У нас есть много активностей вне работы. Например, Арсен Томский занимается бегом, любит марафоны и заряжает сотрудников этим хобби. Бег занимает важную часть жизни многих членов команды.

Корпоративная культура inDriver базируется на принципах справедливости, прозрачности, взаимопомощи и свободного распространения информации

В inDriver есть классные корпоративные программы. Например, программа «Офис без границ», которая позволяет любому сотруднику по согласованию с менеджером полгода работать из любой точки земного шара. У нас гибкий график. Не обязательно приходить в офис и сидеть на работе восемь часов. Главное — выполнять обязательства, которые компания на тебя возлагает.

Мы международная компания. У нас много коллег из разных стран, поэтому для общения мы используем английский язык.

Какие бонусы есть в компании

У нас дружный и нетоксичный коллектив. Классные и амбициозные задачи. Круто быть участником компании, которая становится международным лидером.





В компании конкурентная зарплата. Для наших сотрудников есть опционные программы, командировки в разные страны, социальные пакеты. Если мы говорим про бенефиты, то у нас хороший офис, где люди работают на отличной технике. Компания предоставляет все, что нужно для комфортной работы.

Перспективы развития

У нас хорошие перспективы для людей, которые хотят развиваться. Например, любой сотрудник может запросить консультацию у менеджера и получить дополнительные знания. Можно развиваться даже в нескольких направлениях. К примеру, PR-специалист может получить знания в маркетинге.

В inDriver не будет комфортно тем, кто хочет спокойствия и размеренности. Компания быстро растет по горизонтали и вертикали, сотрудникам нравится этот драйв и движение.

Что знает только сотрудник inDriver

У нас есть теплые истории, которыми мы любим делиться. Например, о том, как появилась компания. Сам принцип inDriver был придуман студентом Александром Павловым, который создал группу ВКонтакте под названием Independent Drivers. Сервис появился в Якутске, поэтому есть много историй, связанных с первым офисом и корпоративами в этом городе.

Мы называем себя «синетовцами». inDriver появилась как часть Sinet Group Арсена Томского. И та культура, которую развивали в Sinet, легла в основу культуры inDriver. Во внутренних чатах мы называем нашего СЕО «АГ» — Арсен Григорьевич.

Планы

Мы создаем в Алматы хаб, где будет работать несколько сотен человек. Уделяем большое внимание технологическим нововведениям и безопасности. Запускаем новые сервисы. Например, inDriver.Работа.