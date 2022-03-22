Как в Центральной Азии празднуют Наурыз: любимые блюда и их рецепты

Собрали несколько статей с рецептами блюд к праздничному столу.











Какие блюда готовят тюркские народы на Наурыз





Наурыз коже

Наурыз коже — традиционное национальное казахское блюдо, которое готовят на день весеннего равноденствия. Состоит из семи ингредиентов: вода, соль, крупы, молоко, курт, мука и мясо. На Наурыз принято накрывать большой стол и попробовать Наурыз коже, чтобы следующий год провести в достатке и сытости.





Баурсак

Баурсаки — любимое угощение к столу у казахов во время весеннего праздника. Готовится из теста, которое обжаривается в масле. Также блюдо встречается у других народов Центральной Азии.





Сумолок

Источник фотографии: yandex.ru



Нооруз в Кыргызстане не обходится без традиционного блюда — сумолок. Его готовят в канун праздника из пророщенной пшеницы с добавлением растительного масла и муки. Угощение варится всю ночь и постоянно помешивается. Еще для праздничного стола пекут боорсакии готовят плов.

Еще больше блюд здесь, а мы поговорим о том, как готовить Наурыз коже.





Рецепт праздничного Наурыз коже





Ингредиенты на 3 порции:

Пшено — 105 гр.

Рис — 105 гр.

Перловка — 180 гр.

Мясо конины жая — 30 гр.

Говядина — 180 гр.

Жидкий курт — 90 гр.

Бульон конины — 300 гр.

Сметана — 150 гр.

Кефир — 450 гр.





Пшено, рис и перловку нужно отварить по отдельности. Пшено варится около 20 минут в соленой воде, рис — 20-25 минут, а перловка — от одного часа до полутора часов. Дать немного остыть.

Можно использовать мясо и бульон говядины, если нет конины или вы ее не едите. Я же добавляю и мясо говядины, и мясо конины. Его нужно отварить и нарезать маленькими кубиками.

В бульон добавляем жидкий курт, сметану и кефир. После этого добавляем зерновые культуры, которые мы отварили ранее.

Подавать Наурыз коже можно при комнатной температуре.

Подробнее здесь, но мы хотим рассказать, как готовят Наурыз коже в разных регионах страны.





Как готовят Наурыз коже в разных регионах страны





Северный Казахстан





Ингредиенты: вяленое мясо, вода, рис/просо, соль, мука, курт, масло

Способ приготовления:

Отварить отдельно мясо, рис или просо, потом нарезать мясо мелкими кусками и снова вместе довести до кипения. В уже готовое блюдо добавить одну столовую ложку масла (сары май). Чтобы блюдо получилось густым и сытным нужно смешать воду и муку в небольшом количестве и добавить в коже. Наурыз коже подается с баурсаками.





Центральный Казахстан





Ингредиенты: шужык/казы, вода, перловка, масло, кефир, изюм, соль

Способ приготовления:

Шужык или казы отварить, периодически снимая пенку, чтобы бульон был чистым. Потом нарезать его мелкими кусками. Перловку отварить отдельно, затем уже готовую положить в бульон и снова довести до кипения. Затем добавить шужык или казы и соль по вкусу. Пока бульон горячий, добавить в него масло (сары май). После того как он остынет, добавить кефир, потом изюм. Подается с баурсаками, шелпеком и лепешкой.





Восточный Казахстан





Ингредиенты: вяленое мясо, вода, перловка, рис, просо, курт, соль





Способ приготовления:

Если мясо не вяленое, за один-два дня до варки маринуем его солью, затем отвариваем. В бульон кладем перловку, рис, просо и варим. Мясо нарезаем мелкими кусками, добавляем жидкий курт и смешиваем. Подается наурыз коже с баурсаками и шелпеком.

Подробнее о других регионах здесь.