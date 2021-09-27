Как устроиться в национальную атомную компанию без опыта работы

Молодые специалисты первого потока, которые на данный момент проходят третью ротацию программы, рассказали о ее особенностях и возможностях.
Аида Алиева
Цель программы — за короткие сроки взрастить высокопрофессиональных специалистов, погружая их в работу в течение 15 месяцев. Для каждой ротации можно выбрать новое направление. Но изначально я сосредоточилась на изучении HR-процессов в компании и ее предприятиях.
Для участия в конкурсном отборе претенденты должны завершить образовательную программу из списка приоритетных для компании. Однако он не ограничивается специальностями: «Металлургия», «Экология», «Финансы». Я окончила университет по специальности «Иностранная филология», и это не помешало мне пройти в финал. Главное — желание развиваться и четко поставленная цель.
Адильхан Ахатаев
До подачи заявки на участие в программе Izbasar я искал программы для молодых специалистов в международных компаниях. Izbasar привлек меня возможностью работать с наставником. Я волновался из-за конкурсного отбора, но желание участвовать было сильнее, и я дошел до финала. Самое главное в конкурсе не рассчитывать на удачу, а тщательно готовиться ко всем этапам.
Участие в программе Izbasar — это отличная возможность познакомиться со всей структурой НАК «Казатомпром». Благодаря тому, что предприятия атомного холдинга расположены в разных частях Казахстана, есть возможность поработать в различных городах. Например, я проходил вторую ротацию в н.п. Шиели Кызылординской области и получил колоссальный опыт.
Ансар Сейтжанов
Трудоустройство в крупной компании — это одна из основных причин моего участия в программе. Молодые специалисты развивают не только hard, но и soft skills. Программа нацелена на развитие как профессиональных навыков, так и личностно-деловых компетенций. Несмотря на то, что участники приходят в компанию без опыта работы, в ходе каждой ротации мы внедряем собственные инициативы и вносим вклад в совершенствование рабочих процессов в компании.
Саян Роор
Во время подачи заявки я оканчивал магистратуру. Программа Izbasar стала отличной возможностью для реализации моего потенциала и применения теоретических знаний на практике. Сообщество программы по-своему особенные. Ты знакомишься с мотивированными, амбициозными участниками, у которых горят глаза, и наставниками, которые с радостью делятся опытом и знаниями.
Марат Баешов
Для меня главные причины участия в программе Izbasar — это приобретение новых знаний, получение производственного опыта и возможность погрузиться в корпоративную систему крупной национальной компании. Несмотря на то, что на момент подачи заявки у меня уже был профессиональный опыт, мне захотелось попробовать себя в другой сфере. Будущим участникам программы Izbasar я советую верить в себя и идти до конца. Каждый шаг к достижению поставленной цели, каждое преодоление препятствия делает вас только сильнее. Успехов и удачи!
На данный момент завершился конкурсный отбор на второй поток программы, в который вошли десять выпускников казахстанских и международных университетов. В скором времени у ребят начнется межротационное обучение и первая ротация в компаниях и подразделениях АО «НАК «Казатомпром». Подробная информация о программе: izbasar.kazatomprom.kz.