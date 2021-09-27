Как устроиться в национальную атомную компанию без опыта работы

Аида Алиева

Прежде чем стать участником программы Izbasar, необходимо пройти пять отборочных этапов. Участвовать в конкурсе было сложно, но увлекательно. Когда проходишь на новый уровень, удивляешься граням своих возможностей, и это вдохновляет на следующий шаг.

Адильхан Ахатаев

С 2020 года в АО «Казатампром» действует программа для молодых специалистов Izbasar. Она нацелена на профессиональное развитие участников и выстроена по модели работы молодого специалиста с наставником. После прохождения оплачиваемой стажировки, которая разделена на три ротации по пять месяцев, у молодых специалистов появляется возможность устроиться на работу в крупнейшую в мире компанию по производству природного урана.Молодые специалисты первого потока, которые на данный момент проходят третью ротацию программы, рассказали о ее особенностях и возможностях.Цель программы — за короткие сроки взрастить высокопрофессиональных специалистов, погружая их в работу в течение 15 месяцев. Для каждой ротации можно выбрать новое направление. Но изначально я сосредоточилась на изучении HR-процессов в компании и ее предприятиях.Для участия в конкурсном отборе претенденты должны завершить образовательную программу из списка приоритетных для компании. Однако он не ограничивается специальностями: «Металлургия», «Экология», «Финансы». Я окончила университет по специальности «Иностранная филология», и это не помешало мне пройти в финал. Главное — желание развиваться и четко поставленная цель.

Ансар Сейтжанов

Izbasar привлек меня возможностью работать с наставником. Я волновался из-за конкурсного отбора, но желание участвовать было сильнее, и я дошел до финала. Самое главное в конкурсе не рассчитывать на удачу, а тщательно готовиться ко всем этапам.Участие в программе Izbasar — это отличная возможность познакомиться со всей структурой НАК «Казатомпром». Благодаря тому, что предприятия атомного холдинга расположены в разных частях Казахстана, есть возможность поработать в различных городах. Например, я проходил вторую ротацию в н.п. Шиели Кызылординской области и получил колоссальный опыт.

Саян Роор

Молодые специалисты развивают не только hard, но и soft skills. Программа нацелена на развитие как профессиональных навыков, так и личностно-деловых компетенций. Несмотря на то, что участники приходят в компанию без опыта работы, в ходе каждой ротации мы внедряем собственные инициативы и вносим вклад в совершенствование рабочих процессов в компании.

Марат Баешов

Программа Izbasar стала отличной возможностью для реализации моего потенциала и применения теоретических знаний на практике. Сообщество программы по-своему особенные. Ты знакомишься с мотивированными, амбициозными участниками, у которых горят глаза, и наставниками, которые с радостью делятся опытом и знаниями.



