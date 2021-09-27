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Как устроиться в национальную атомную компанию без опыта работы
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27.09.2000

Как устроиться в национальную атомную компанию без опыта работы

С 2020 года в АО «Казатампром» действует программа для молодых специалистов Izbasar. Она нацелена на профессиональное развитие участников и выстроена по модели работы молодого специалиста с наставником. После прохождения оплачиваемой стажировки, которая разделена на три ротации по пять месяцев, у молодых специалистов появляется возможность устроиться на работу в крупнейшую в мире компанию по производству природного урана.

Молодые специалисты первого потока, которые на данный момент проходят третью ротацию программы, рассказали о ее особенностях и возможностях.


Аида Алиева


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Прежде чем стать участником программы Izbasar, необходимо пройти пять отборочных этапов. Участвовать в конкурсе было сложно, но увлекательно. Когда проходишь на новый уровень, удивляешься граням своих возможностей, и это вдохновляет на следующий шаг.

Цель программы — за короткие сроки взрастить высокопрофессиональных специалистов, погружая их в работу в течение 15 месяцев. Для каждой ротации можно выбрать новое направление. Но изначально я сосредоточилась на изучении HR-процессов в компании и ее предприятиях.

Для участия в конкурсном отборе претенденты должны завершить образовательную программу из списка приоритетных для компании. Однако он не ограничивается специальностями: «Металлургия», «Экология», «Финансы». Я окончила университет по специальности «Иностранная филология», и это не помешало мне пройти в финал. Главное — желание развиваться и четко поставленная цель.

Адильхан Ахатаев


Адильхан Ахатаев.JPG


До подачи заявки на участие в программе Izbasar я искал программы для молодых специалистов в международных компаниях. Izbasar привлек меня возможностью работать с наставником. Я волновался из-за конкурсного отбора, но желание участвовать было сильнее, и я дошел до финала. Самое главное в конкурсе не рассчитывать на удачу, а тщательно готовиться ко всем этапам.

Участие в программе Izbasar — это отличная возможность познакомиться со всей структурой НАК «Казатомпром». Благодаря тому, что предприятия атомного холдинга расположены в разных частях Казахстана, есть возможность поработать в различных городах. Например, я проходил вторую ротацию в н.п. Шиели Кызылординской области и получил колоссальный опыт.

Ансар Сейтжанов


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Трудоустройство в крупной компании — это одна из основных причин моего участия в программе. Молодые специалисты развивают не только hard, но и soft skills. Программа нацелена на развитие как профессиональных навыков, так и личностно-деловых компетенций. Несмотря на то, что участники приходят в компанию без опыта работы, в ходе каждой ротации мы внедряем собственные инициативы и вносим вклад в совершенствование рабочих процессов в компании.

Саян Роор


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Во время подачи заявки я оканчивал магистратуру. Программа Izbasar стала отличной возможностью для реализации моего потенциала и применения теоретических знаний на практике. Сообщество программы по-своему особенные. Ты знакомишься с мотивированными, амбициозными участниками, у которых горят глаза, и наставниками, которые с радостью делятся опытом и знаниями.

Марат Баешов


Марат Баешов.jpg


Для меня главные причины участия в программе Izbasar — это приобретение новых знаний, получение производственного опыта и возможность погрузиться в корпоративную систему крупной национальной компании. Несмотря на то, что на момент подачи заявки у меня уже был профессиональный опыт, мне захотелось попробовать себя в другой сфере. Будущим участникам программы Izbasar я советую верить в себя и идти до конца. Каждый шаг к достижению поставленной цели, каждое преодоление препятствия делает вас только сильнее. Успехов и удачи!

На данный момент завершился конкурсный отбор на второй поток программы, в который вошли десять выпускников казахстанских и международных университетов. В скором времени у ребят начнется межротационное обучение и первая ротация в компаниях и подразделениях АО «НАК «Казатомпром». Подробная информация о программе: izbasar.kazatomprom.kz.

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#молодыеспециалисты #карьера #«казатампром» #izbasar #национальнаякомпания
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