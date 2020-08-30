Как Трэвис Скотт, собрал 30 миллионов аудитории в Fortnite и почему он популярен среди молодежи

О треках за 2020

О карьере

То, что когда-то было бесплатной видеоигрой, в последние годы превратилось в собственную огромную вселенную, в которой сотни миллионов игроков проводят по несколько часов в день, разговаривая со своими друзьями. Подростки и молодые люди лучше знакомы с уклонами крыши этой игры, чем со своими спальнями.Поэтому в апреле, когда музыканты по всему миру отменяли свои концерты, Скотт увидел новую возможность — он добавил в игру свое живое шоу. В серии анимационных концертов он появлялся в 3D, читая рэп: в форме гигантского божества, чье появление заставляло исчезнуть все оружие, чтобы участники вечеринки могли спокойно насладиться музыкой и покачать головой под крутой бит.После таких встреч его мерч Cactus Jack x Fortnite моментально раскупался, а его музыка взлетела на вершину рейтинга стриминговых платформ.Для создания обложек своих альбомов он привлек таких популярных артистов, как David LaChapelle, Nick Knight и KAWS. Он использовал свой личный стиль, в котором сочетает гранж с высокой модой, для налаживания партнерских отношений с брендами, как Helmut Lang, Saint Laurent, Dior и Nike. Например, пара кроссовок Nike x Travis Scott SB Dunk Low стоят больше 2000 долларов.Его аудитория — это молодые люди, которые тратят много денег на одежду. Его считают вездесущим и немного неуловимым, он застенчив, но один из самых влиятельных людей на планете.Это первая попытка Скотта написать музыку для фильма, но его вклад, по словам Нолана, был решающим. «Его голос стал последним кусочком головоломки», — рассказывает режиссер.Они записали его в начале этого года на ранчо Уэста, и он был выпущен вместе с музыкальным видео от художника Артура Джафы, который объединил кадры протестов Black Lives Matter, врачей, лечивших чернокожих пациентов, танцующей Бреонны Тейлор, бегающего Ахмауда Арбери, Grand Theft Auto и West's Sunday Service Choir.Он из семьи музыкантов — родители научили его играть на барабанах, а его сценический псевдоним был вдохновлен его дядей Трэвисом, игравшим на басе. В старшей школе он вкладывал все свои деньги в студийное оборудование, которое заполнило его комнату.В течение многих лет Кану и Скотт закидывали рэп-блоги и звукозаписывающие компании электронными письмами, надеясь, что кто-нибудь посмотрит музыку.Вскоре после этого он заключил контракт с Epic Records и продюсерский контракт с Уэстом и T.I. Перед тем как выпустить свой дебютный альбом в 2015 году, Rodeo, он продюсировал треки для Уэста, Биг Шона и Jay-Z.Благодаря амбициозной концепции и калейдоскопу звуковых тонкостей он стал одним из самых известных альбомов года.