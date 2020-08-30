Как Трэвис Скотт, собрал 30 миллионов аудитории в Fortnite и почему он популярен среди молодежи

Если вам больше 25 лет и вы хотите понять популярность Трэвиса Скотта, нет лучшего места, чем Fortnite. То, что когда-то было бесплатной видеоигрой, в последние годы превратилось в собственную огромную вселенную, в которой сотни миллионов игроков проводят по несколько часов в день, разговаривая со своими друзьями. Подростки и молодые люди лучше знакомы с уклонами крыши этой игры, чем со своими спальнями.
Трэвис Скотт один из немногих, кто понимает особые пристрастия тех миллионов молодых людей, населяющих Fortnite. Поэтому в апреле, когда музыканты по всему миру отменяли свои концерты, Скотт увидел новую возможность — он добавил в игру свое живое шоу. В серии анимационных концертов он появлялся в 3D, читая рэп: в форме гигантского божества, чье появление заставляло исчезнуть все оружие, чтобы участники вечеринки могли спокойно насладиться музыкой и покачать головой под крутой бит.
Из всех стриминговых экспериментов, которые проводили знаменитости во время карантина, именно Скотт придумал что-то новаторское.
Его шоу посетило 27,7 миллиона человек — это больше, чем население Австралии. После таких встреч его мерч Cactus Jack x Fortnite моментально раскупался, а его музыка взлетела на вершину рейтинга стриминговых платформ.
Его звук с цифровыми искажениями уже сформировал эру хип-хопа, но его влияние распространилось не только на музыку, но и на искусство и моду. Для создания обложек своих альбомов он привлек таких популярных артистов, как David LaChapelle, Nick Knight и KAWS. Он использовал свой личный стиль, в котором сочетает гранж с высокой модой, для налаживания партнерских отношений с брендами, как Helmut Lang, Saint Laurent, Dior и Nike. Например, пара кроссовок Nike x Travis Scott SB Dunk Low стоят больше 2000 долларов.
Он тот, кто свободно говорит на языке молодежи, но мало говорит о себе. Его аудитория — это молодые люди, которые тратят много денег на одежду. Его считают вездесущим и немного неуловимым, он застенчив, но один из самых влиятельных людей на планете.
О треках за 2020
Трэвис записал трек к загадочному триллеру Кристофера Нолана «Довод». Это первая попытка Скотта написать музыку для фильма, но его вклад, по словам Нолана, был решающим. «Его голос стал последним кусочком головоломки», — рассказывает режиссер.
Скотт и его наставник Канье Уэст выпустили Wash Us in the Blood, новый мрачный сингл, который оказался самым откровенно политическим альбомом Скотта. Они записали его в начале этого года на ранчо Уэста, и он был выпущен вместе с музыкальным видео от художника Артура Джафы, который объединил кадры протестов Black Lives Matter, врачей, лечивших чернокожих пациентов, танцующей Бреонны Тейлор, бегающего Ахмауда Арбери, Grand Theft Auto и West's Sunday Service Choir.
О карьере
Трэвис Скотт сочинял биты с 13 лет. Он из семьи музыкантов — родители научили его играть на барабанах, а его сценический псевдоним был вдохновлен его дядей Трэвисом, игравшим на басе. В старшей школе он вкладывал все свои деньги в студийное оборудование, которое заполнило его комнату.
В университете он познакомился с Кану — нигерийско-американским visual artist, работающим в настоящее время в Лиссабоне. В течение многих лет Кану и Скотт закидывали рэп-блоги и звукозаписывающие компании электронными письмами, надеясь, что кто-нибудь посмотрит музыку.
Большой прорыв Скотта наступил в 2011 году, когда электронное письмо звукорежиссеру Канье Уэста — Энтони Килхофферу привело к работе над сборником GOOD Music Cruel Summer. Вскоре после этого он заключил контракт с Epic Records и продюсерский контракт с Уэстом и T.I. Перед тем как выпустить свой дебютный альбом в 2015 году, Rodeo, он продюсировал треки для Уэста, Биг Шона и Jay-Z.
В 2018 году Скотт выпустил альбом Astroworld. Благодаря амбициозной концепции и калейдоскопу звуковых тонкостей он стал одним из самых известных альбомов года.