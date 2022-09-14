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Как студия «Тентек» создает креативную рекламу и рассказывает об истории Кыргызстана с помощью анимации
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Сегодня в 11:45

Как студия «Тентек» создает креативную рекламу и рассказывает об истории Кыргызстана с помощью анимации

Что такое анимационная студия «Тентек», и за что ее любят жители Кыргызстана.


Жалил Муканбетов, город — Бишкек, соучредитель анимационной студии «Тентек», @yatentek

Тентек


Как все началось


Мы с партнерами создавали разные проекты в анимации и IT с 2016 года. А анимационная студия «Тентек» появилась три года назад. Открытие студии — это результат наших экспериментов и поисков.

Мы выпустили проекты «История Кыргызстана», «Модэ», «Сайкал Киберпанк», «Балага үлгү бол» и «Манас». Миссия нашей компании — помогать людям на пути к свободе через визуальные решения.

Мы создаем авторские проекты. С 2022 года предлагаем компаниям-партнерам интегрированную рекламу. Также занимаемся созданием персональных проектов для клиентов, предоставляем услуги анимации, графики и другие визуальные решения.

О бренде сегодня


«Тентек» сегодня — это озорство, смелость, свобода и профессионалы в анимации. В нашей команде работает около 20 человек, которые могут делать анимацию разного уровня. Мы развиваем бренд в социальных сетях. Нас знают в Бишкеке, в регионах Кыргызстана, соотечественники за рубежом и небольшая часть аудитории из Казахстана.

Мы состоим в Ассоциации креативных индустрий. Вместе с другими креативными бизнесами страны помогаем реализовать Закон «О Парке креативных индустрий».


К нам приходят творческие люди, которые ценят свою свободу и свободу других, находятся в поиске эффективных новых решений.

За что горожане любят проект


Через наши работы мы ежегодно облегчаем школьникам процесс сдачи государственных экзаменов.

Еще нам часто говорят, что мы прививаем людям интерес к собственной культуре, развиваем гражданственность и свободу мышления. А для соотечественников за рубежом наш контент — способ сохранения связи с Родиной.

В чем секрет успеха проекта


Важные составляющие успеха: люди, профессиональный подход, клиентоориентированность, видение, ценности, страсть к кино и анимации, любовь к кыргызской культуре.

Даже если людей заменить роботизацией, останутся клиенты, которым вы предоставляете услуги. В нашем бизнесе клиентов несколько: другие предприниматели и аудитория социальных сетей. Мы стремимся удовлетворить запросы всех групп.

О планах


В этом году мы выпускаем второй сезон проекта «Манас». Зрителей ждут шесть серий в покадровой анимации на кыргызском и русском языках.


Дальше будем делать короткометражные и полнометражные мультфильмы.

Производство следующих проектов находится на стадии переговоров. Также мы с интересом наблюдаем за развитием Web 3.0. и находимся на стадии разработки некоторых задумок. Ведем активную работу по выходу на новые рынки за пределами Центральной Азии!


Узнайте первыми:

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#бизнес #реклама #кыргызстан #бишкек #анимация
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