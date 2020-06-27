Как стать продюсером, организовывать весь съемочный процесс и зарабатывать от 3000 $ за проект

Египет
Сара Александр, 31 год, город — Каир, кинопродюсер, @sarra_aleksandr
О выборе профессии
Я родилась в Украине. С детства, смотря программы о шоу-бизнесе, знала, что буду стоять по ту сторону камеры.
Когда я училась в Киевском национальном университете культуры и искусств 15 лет назад, попала за кулисы программы «Песня года». Тогда я заметила замечательного человека — продюсера Диану Дзюба. Она поделилась со мной огромным опытом.
За это время многое произошло: были разные программы, мы снимали, создавали, придумывали. Я сотрудничала с конкурсом «Новая волна».
Я не помню, чтобы были какие-то трудности. У меня была жажда знаний, стремления и развития, и меня ничего не могло остановить. Поэтому сейчас, когда приходят молодые специалисты, важно, чтобы человек осознавал, что это то, чем он хочет заниматься. Лучше не думать о трудностях, просто делать, решать, создавать, творить, и тогда будет результат.
О продюсерах в Египте
Для всех стран есть один общий момент в работе: продюсер равно ответственность. И это самый важный фактор.
Египетская киноиндустрия имеет огромную историю. Египет — вторая страна в мире, где появилось кинопроизводство. Но из-за того, что здесь все достаточно медленно, киноиндустрия развивается медленно.
За последние годы египетский кинематограф, продюсеры, актеры набирают популярность в мире. Постепенно мы отходим от стандартов, которые были ранее.
Продюсеры всегда отвечают за людей, бюджет, съемочный процесс. Из-за того, что люди здесь медленные, нужно оставаться стойким. Нужно четко излагать мысли и указывать временные рамки.
Для всех стран есть один общий момент в нашей работе: продюсер равно ответственность
Качества среднестатистического продюсера: стрессоустойчивость, коммуникабельность, открытость новому, поиск возможностей и реализации. Для продюсера также важно видеть конечную цель: что это будет за продукт, и что мы будем с ним делать. Именно от продюсера зависит результат работы команды.
Один из позитивных моментов в Египте: когда ты говоришь, что готов работать даже бесплатно ради опыта, а в конце проекта или рабочего дня получаешь конверт с зарплатой.
Об условиях работы
Условия работы зависят от проекта. Чаще всего у продюсера в год три-четыре проекта одновременно. Поэтому нельзя сказать, что у нас есть определенное время работы.
В нашей компании мы решили, что в пятницу у нас выходной. Но во время экстренной ситуации этот выходной удаляется.
Плюс работы продюсера — ты сам можешь четко определить свой отпуск. Мы можем усердно работать девять месяцев над проектом, а потом на месяц уйти в отпуск. Но я никогда не советую уходить в отпуск больше, чем на три недели.
Сообществ продюсеров огромное количество. В моем окружении есть люди, с которыми я взаимодействую. Мы общаемся, обмениваемся опытом, даем рекомендации друг другу. Это важно и полезно, дает толчок к чему-то новому, к покорению новой вершины.
Я занимаюсь организацией всего съемочного процесса. От разработки идеи фильма до поиска денег на съемки, техники, подбора персонала, сценаристов, актеров и других сотрудников. Еще один важный момент — реклама и продвижение продукта в прокат.
— планирование и реализация проекта
— организация и контроль финансирования
— маркетинговое исследование
— координация всей деятельности, съемочного процесса
— анализ.
Заработок продюсера зависит от проекта. Есть такие должности, как линейный продюсер, постпродакшн-продюсер, и ребята начинают там работать от 1000 $ за проект. По времени чаще всего проект длится два-три месяца.
Оплата за проект стартует от 3000 — 5000 $.
Хочу сказать каждому молодому человеку, который мечтает стать продюсером: всегда учитесь и общайтесь. В нашем мире на данный момент много возможностей. Определите цель, то, чего хотите добиться, и всегда идите вперед.
О планах
За неделю до начала карантина мы закончили процесс над новым фильмом ужасов. И сейчас происходит постпродакшн на завершающей стадии.
Также за время карантина мы начали два проекта: комедийный фильм и романтическая комедия. На одном проекте мы в процессе написания сценария и выбора режиссера, на другом проекте мы на стадии анализа рынка и подборе актерского состава.
Россия
Дмитрий Алимов, 35 лет, город — Москва, ТВ-продюсер, @alimoff.dmitriy
О выборе профессии
Когда я жил в Улан-Удэ, работал на местных телеканалах. Заведовал рекламным отделом, знал, какие программы нужны рекламодателям и что хочет видеть зритель. Хотелось создавать свои проекты, полностью быть за них ответственным. Считаю, что профессия сама меня нашла.
Карьера продюсера началась с небольших проектов на региональных телеканалах. В основном это были рекламные проекты, информационные программы, новостные сюжеты, кулинарные шоу. Мне безумно нравилось, и я до сих пор горжусь этими программами. Эта хорошая школа, я учился на своих ошибках.
Мне хотелось расти и развиваться, поэтому я принял решение перебраться в столицу. Попал на «ДНК», которая выходит на телеканале НТВ, когда еще не было даже анонса программы. Прошел собеседование и недельную стажировку вместо двух, так как оперативно влился в работу.
Я сильно проникся этим проектом, это социальная программа, которая действительно помогает людям решить их проблемы.
Зачастую многие наши герои — обычные люди, которым необходим тест ДНК. Они обращаются к нам и получают не только генетическую экспертизу, но и профессиональную консультацию экспертов, юристов, психологов, врачей. Работая в такой программе, чувствуешь себя нужным.
Самое сложное в продюсировании социального проекта — человеческий фактор. Часто мы занимаемся поисками людей, которых ищут десятками лет, и когда ты уже нашел его, а человек не идет на контакт — это обидно. Но чаще всего мы находим общий язык, и получаются потрясающие встречи в нашей студии.
О продюсерах в России
В сегменте телевизионного продюсера в России обстоят дела насыщенно. Но, как и во многих сферах, специалистов высокого уровня мало. Часто, когда мы набираем продюсеров и приходят новые кадры, нам приходится их обучать, а на это нет времени.
Работа требует внимательности, усидчивости, оперативного ведения всех дел, и многие не выдерживают и уходят. Но тот, кто остается, навсегда влюбляется в эту работу.
За последние годы работа продюсера в стране получила большое распространение. Они работают не только на радио и телевидении, но и в других сферах. Например, в торговле или сфере услуг.
Среднестатистический ТВ-продюсер — это амбициозный, целеустремленный и коммуникабельный человек
Среднестатистический ТВ-продюсер в России — это амбициозный, целеустремленный и коммуникабельный человек от 23 до 40 лет. Зачастую не замужем или холостой. Интеллектуал, который обязательно должен разбираться во многих аспектах жизни и уметь поддержать нужный разговор.
Чтобы стать продюсером, нужно, во-первых, любить свою работу. Во-вторых, любить людей. В-третьих, не быть обремененным семьей. Сложно обяснить второй половине, что ты ушел на работу в воскресенье и вернулся через неделю.
Об условиях работы
График абсолютно ненормированный, можно приехать в редакцию утром, а вечером уже оказаться на срочных съемках в другом городе. Про выходные можно забыть. Но все это компенсируется большим отпуском в полтора месяца. За это время я успеваю съездить на курорт и к родителям в родной город.
Есть разные сообщества, например, «Международный клуб журналистов». Часто проходят встречи, корреспонденты, операторы, продюсеры других каналов собираются вместе и обсуждают интересные моменты работы.
Главная обязанность — поиск тем. Часто люди пишут сами о своих проблемах, и я с командой решаю их в рамках программы. Нам доверяют не только в России, обращаются граждане и других государств: Германия, Нидерланды, США, Узбекистан, Казахстан. Мы проводим свои журналистские расследования, встречаемся с представителями власти, госструктурами.
— не лениться
— работать на любимую программу
— быть открытым и целеустремленным человеком.
О планах
В будущем я займусь собственным проектом, где буду автором и ведущим программы.
США
Chris Connell, 34 года, город — Лос-Анджелес, актер, продюсер, @chriswconnell
О выборе профессии
Как актера и продюсера, меня всегда спрашивают о том, что вдохновило выбрать эту профессию. Мой ответ: «Понятия не имею». Я всегда ценил крепкое общение и возможность поделиться чувствами, даже воображаемо.
Работа актера сложная, вы часто зависите от других профессионалов отрасли. Поэтому я решил создавать собственные возможности, и, имея немного времени и опыта, родился Chris Connell Productions. Это большой процесс, в который я вложил много лет. Часто описываю работу как «бег с завязанными глазами через горящий лабиринт». Это непредсказуемая работа и полезный опыт, и я наслаждаюсь собственными усилиями.
О продюсерах в США
Продюсеры бывают разные. Можно построить отличную карьеру, но вы должны много работать. Мы создаем среду, которая позволяет высказывать взгляды сценаристов и режиссеров.
Можно построить отличную карьеру, но вы должны много работать
Продюсер участвует почти во всех аспектах кинопроизводства. Наша работа — объединить большую команду вокруг общей цели и выполнить все процессы создания этого фильма.
Об условиях работы
Как и в большинстве художественных профессий, многие продюсеры работают на себя и часто создают собственные производственные компании.
Работа занимает много времени и усилий. Но большинству из нас, кто выбрал эту захватывающую профессию, нравится то, что мы делаем. Кроме того, продюсеры — это часть особого и уникального сообщества, в котором мы можем строить долгосрочные партнерские отношения и дружбу.
Успех не приходит для всех. Поскольку это интересная работа, она чрезвычайно конкурентоспособна. Для выживания важно, чтобы продюсер хотел расширить границы своего потенциала, предлагая что-то мощное, уникальное для индустрии.
Поэтому мой совет всем, кто рассматривает эту профессию: вы должны любить ее и не думать ни о чем другом. Работа требует страсти, которая двигает горы, и это будет замечательным опытом.
О планах
Я продолжу карьеру в качестве актера и продюсера, рассказывая интересные истории о надежде, любви и уроках, которые могут изменить мир и сблизить нас всех.