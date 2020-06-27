Как стать продюсером, организовывать весь съемочный процесс и зарабатывать от 3000 $ за проект

Египет

















О выборе профессии

О продюсерах в Египте

Для всех стран есть один общий момент в нашей работе: продюсер равно ответственность

Об условиях работы

Мои обязанности:





О планах

Россия













О выборе профессии





О продюсерах в России

Среднестатистический ТВ-продюсер — это амбициозный, целеустремленный и коммуникабельный человек

Об условиях работы

Несколько советов для начинающих продюсеров:





О планах

США

















О выборе профессии

С детства, смотря программы о шоу-бизнесе, знала, что буду стоять по ту сторону камеры.Тогда я заметила замечательного человека — продюсера Диану Дзюба. Она поделилась со мной огромным опытом.Я сотрудничала с конкурсом «Новая волна».У меня была жажда знаний, стремления и развития, и меня ничего не могло остановить. Поэтому сейчас, когда приходят молодые специалисты, важно, чтобы человек осознавал, что это то, чем он хочет заниматься. Лучше не думать о трудностях, просто делать, решать, создавать, творить, и тогда будет результат.И это самый важный фактор.Египет — вторая страна в мире, где появилось кинопроизводство. Но из-за того, что здесь все достаточно медленно, киноиндустрия развивается медленно.Постепенно мы отходим от стандартов, которые были ранее.Из-за того, что люди здесь медленные, нужно оставаться стойким. Нужно четко излагать мысли и указывать временные рамки.Для продюсера также важно видеть конечную цель: что это будет за продукт, и что мы будем с ним делать. Именно от продюсера зависит результат работы команды.Один из позитивных моментов в Египте: когда ты говоришь, что готов работать даже бесплатно ради опыта, а в конце проекта или рабочего дня получаешь конверт с зарплатой.Чаще всего у продюсера в год три-четыре проекта одновременно. Поэтому нельзя сказать, что у нас есть определенное время работы.Но во время экстренной ситуации этот выходной удаляется.Мы можем усердно работать девять месяцев над проектом, а потом на месяц уйти в отпуск. Но я никогда не советую уходить в отпуск больше, чем на три недели.В моем окружении есть люди, с которыми я взаимодействую. Мы общаемся, обмениваемся опытом, даем рекомендации друг другу. Это важно и полезно, дает толчок к чему-то новому, к покорению новой вершины.От разработки идеи фильма до поиска денег на съемки, техники, подбора персонала, сценаристов, актеров и других сотрудников. Еще один важный момент — реклама и продвижение продукта в прокат.— планирование и реализация проекта— организация и контроль финансирования— маркетинговое исследование— координация всей деятельности, съемочного процесса— анализ.Есть такие должности, как линейный продюсер, постпродакшн-продюсер, и ребята начинают там работать от 1000 $ за проект. По времени чаще всего проект длится два-три месяца.В нашем мире на данный момент много возможностей. Определите цель, то, чего хотите добиться, и всегда идите вперед.И сейчас происходит постпродакшн на завершающей стадии.На одном проекте мы в процессе написания сценария и выбора режиссера, на другом проекте мы на стадии анализа рынка и подборе актерского состава.Заведовал рекламным отделом, знал, какие программы нужны рекламодателям и что хочет видеть зритель. Хотелось создавать свои проекты, полностью быть за них ответственным. Считаю, что профессия сама меня нашла.В основном это были рекламные проекты, информационные программы, новостные сюжеты, кулинарные шоу. Мне безумно нравилось, и я до сих пор горжусь этими программами. Эта хорошая школа, я учился на своих ошибках.Попал на «ДНК», которая выходит на телеканале НТВ, когда еще не было даже анонса программы. Прошел собеседование и недельную стажировку вместо двух, так как оперативно влился в работу.Они обращаются к нам и получают не только генетическую экспертизу, но и профессиональную консультацию экспертов, юристов, психологов, врачей. Работая в такой программе, чувствуешь себя нужным.. Часто мы занимаемся поисками людей, которых ищут десятками лет, и когда ты уже нашел его, а человек не идет на контакт — это обидно. Но чаще всего мы находим общий язык, и получаются потрясающие встречи в нашей студии.Но, как и во многих сферах, специалистов высокого уровня мало. Часто, когда мы набираем продюсеров и приходят новые кадры, нам приходится их обучать, а на это нет времени.Но тот, кто остается, навсегда влюбляется в эту работу.Они работают не только на радио и телевидении, но и в других сферах. Например, в торговле или сфере услуг.Зачастую не замужем или холостой. Интеллектуал, который обязательно должен разбираться во многих аспектах жизни и уметь поддержать нужный разговор.Во-вторых, любить людей. В-третьих, не быть обремененным семьей. Сложно обяснить второй половине, что ты ушел на работу в воскресенье и вернулся через неделю.Про выходные можно забыть. Но все это компенсируется большим отпуском в полтора месяца. За это время я успеваю съездить на курорт и к родителям в родной город.Часто проходят встречи, корреспонденты, операторы, продюсеры других каналов собираются вместе и обсуждают интересные моменты работы.Часто люди пишут сами о своих проблемах, и я с командой решаю их в рамках программы. Нам доверяют не только в России, обращаются граждане и других государств: Германия, Нидерланды, США, Узбекистан, Казахстан. Мы проводим свои журналистские расследования, встречаемся с представителями власти, госструктурами.— не лениться— работать на любимую программу— быть открытым и целеустремленным человеком.Мой ответ: «Понятия не имею». Я всегда ценил крепкое общение и возможность поделиться чувствами, даже воображаемо.Поэтому я решил создавать собственные возможности, и, имея немного времени и опыта, родился Chris Connell Productions. Это большой процесс, в который я вложил много лет. Часто описываю работу как «бег с завязанными глазами через горящий лабиринт». Это непредсказуемая работа и полезный опыт, и я наслаждаюсь собственными усилиями.

О продюсерах в США

Можно построить отличную карьеру, но вы должны много работать

Об условиях работы

Можно построить отличную карьеру, но вы должны много работать. Мы создаем среду, которая позволяет высказывать взгляды сценаристов и режиссеров.Наша работа — объединить большую команду вокруг общей цели и выполнить все процессы создания этого фильма.Как и в большинстве художественных профессий, многие продюсеры работают на себя и часто создают собственные производственные компании.Но большинству из нас, кто выбрал эту захватывающую профессию, нравится то, что мы делаем. Кроме того, продюсеры — это часть особого и уникального сообщества, в котором мы можем строить долгосрочные партнерские отношения и дружбу.

О планах

Поскольку это интересная работа, она чрезвычайно конкурентоспособна. Для выживания важно, чтобы продюсер хотел расширить границы своего потенциала, предлагая что-то мощное, уникальное для индустрии.Работа требует страсти, которая двигает горы, и это будет замечательным опытом.Я продолжу карьеру в качестве актера и продюсера, рассказывая интересные истории о надежде, любви и уроках, которые могут изменить мир и сблизить нас всех.