Как стать Insta-mom блогером, бросить карьеру юриста и сотрудничать с крупными брендами

Каждая мама хочет выложить фотографию своего ребенка в Instagram. Но кто-то с этого смог начать свой блог и стал влиятельным инфлюенсером.

Зарина Тажибаева, город — Нур-Султан, блогер

@zarina_tazhibaeva

Количество подписчиков: 48 600





Как начинался блог

У меня не было конкретных планов по ведению блога в Instagram. Мое знакомство с этой платформой началось в 2012 году, когда я вела страницу своего магазина косметики из США, через какое-то время к магазину косметики прибавился еще и салон красоты. До 2016 года я вела аккаунт как коммерческий и иногда публиковала личные фотографии и видео. Еще у меня параллельно была своя страница, которой я почти не занималась.

К 2016 году на моей странице было около 25 000 подписчиков. В основном это были клиенты салона и покупатели, но кто-то приходил почитать и лично меня. Я не считала себя блогером, понимание этого пришло,когда начала больше рассказывать о себе и от себя, тогда поняла что несу ответственность перед людьми.

О рекламе

Когда мой блог стал более личным, компании активно стали проявлять интерес к моей странице и начали поступать запросы о рекламе. Я крайне избирательно отношусь к тому, что рекламирую, так как Instagram для меня не основной источник заработка. Я сотрудничаю только с крупными компаниями или компаниями, чьими услугами я пользуюсь лично. Часто бывает, что компании замечают, что я пользуюсь их продукцией и предлагают мне сотрудничество.

Ведение блога помогло мне не уйти в послеродовую депрессию, а наоборот помогло почувствовать себя более реализованной и востребованной.





О плюсах и минусах

Один из главных плюсов, у меня добрая и лояльная аудитория. Именно мамы — искренняя и понимающая аудитория. Мне повезло, я никогда не сталкивалась с хейтом в Instagram.

Важно, что я всегда могу рассказать аудитории о личном и это всегда найдет отклик, они меня поддержат и дадут совет. Когда я после рождения сына рассказывала только о мамских буднях, мне казалось, что это никому не нужно, но благодаря блогу я быстро об этом забыла.

О планах

Я активно работаю над своим проектом: «Ремонт в кайф», и основные силы и энергия уходят туда. Горжусь этим проектом, он помогает людям делать ремонт качественнее, дешевле и быстрее.

Советы начинающим блогерам

— быть честным с собой и со своей аудиторией

— делать то, что нравится именно вам

— помнить об ответственности за последствия рекламы таких вещей как алкоголь, ставки, казино и так далее.

Карина Сыздыкова, город — Алматы, блогер

@karisha.syzdykova

Количество подписчиков: 371 000





Как начинался блог

Восемь лет назад я работала юристом в компании Deloitte, а в блогера переквалифицировалась примерно в 2015 году, до этого я вела Instagram просто для себя. Блогинг естественно пришел в мою жизнь, а с рождением детей аудитория начала увеличиваться. Именно мои подписчики помогли мне стать блогером, они писали, задавали вопросы и направляли меня.

Раньше в своем блоге я уделяла много внимания теме материнства, но сейчас я начала больше рассказывать о стиле, публикую различные юмористические или мотивационные посты. Сейчас мой блог больше лайфстайл.

Я долго отрицала тот факт, что я блогер. Когда это все начиналось, в Казахстане нас было совсем мало. Блогинг дал мне много новых знакомств, я подружилась со многими своими подписчиками. Я оставила карьеру юриста, чтобы развиваться в блогинге, потому что всегда хотела стать актрисой и блог дал мне это.

Также блогинг дал мне популярность и признание, мне всегда в радость, когда подписчики подходят ко мне на улице.

О рекламе

Когда у меня было 10 000 подписчиков, я начала сотрудничать с магазинами косметики, в основном, на бартер. Но, достигнув 80 000 подписчиков, я уже начала работать с такими трендами, как LVMH, Dior, Givenchy и даже с детским брендом Pampers.

Я, бренд-амбассадор компании Bosch и торго-развлекательного центра FORUM. В целом, сейчас я сотрудничаю с большим количеством брендов: Nutella, BonAqua, Magnum, Tefal, Dior, Lancome и Kiehl's. Также мои друзья и партнеры — сеть отелей The Ritz-Carlton.

Самым запоминающимся сотрудничеством для меня был блог-тур вместе с компанией Pampers на их завод в городе Швальбах, в Германии. Для меня это было большой честью, так как помимо меня были журналисты из России, а я была единственной из Казахстана.





О плюсах и минусах

Мамы — это самая бешеная и лучшая аудитория, они всегда активные, всегда все успевают, хотят быть в тренде и всего самого лучшего для своих детей. Мамы отзывчивые, они всегда помогут.

Но иногда бывает и негатив, но это бывает у всех, так как все люди разные. Лучшее решение, если блогер не нравится — просто отписаться.

О планах

У меня нет определенного контент-плана и ассистента. Я веду свой блог интуитивно, как чувствую. Поэтому определенных планов у меня нет. Все что есть в моей жизни, будет в моем блоге.

Советы начинающим блогерам:

— делать то, что нравится и всегда продолжать

— важны не цифры, а лояльность аудитории к вам, иногда с небольшой аудиторией можно превзойти тех, у кого миллионы

— будьте естественны, подписчики всегда чувствуют фальшь

— относитесь ответственно к любым рекламным запросам и отрабатывайте их на совесть.

Карина Турлыханова, город — Нур-Султан, блогер, директор Miele Experience Center

@karina_turlykhanova

Количество подписчиков: 100 000





Как начинался блог

Я веду блог о своей жизни, семье и работе. Рассказываю о том, что мне нравится и интересно, делюсь своим взглядом на этот мир. Я начала вести блог с того, что снимала тренировки для мамочек, так как у меня есть образование тренера-инструктора. И оказалось, что эта тема актуальна и для моих подписчиц.

Позже образовался женский клуб, в котором участвовали и начинающие блогеры, и уже успешные, куда я тоже вступила. Появились различные мероприятия, интересные активности, аудитория увеличивалась. Тогда я поняла, что могу позиционировать себя, как блогер.

О рекламе

Через пять месяцев активного блогерства, мне начали предлагать сотрудничество, сначала это были небольшие предложения и далее уже более крупные. Со временем я начала работать с брендами на долгосрочной основе.

Сейчас я нахожусь за границей по работе супруга, поэтому некоторую часть сотрудничеств пришлось приостановить. Но я всегда готова поддержать партнеров, они об этом знают, так как у нас дружеские отношения.

Для меня важно, чтобы мне доверяли, поэтому я никогда не буду рекламировать все подряд. Я пользуюсь тем, что рекламирую, поэтому моя реклама больше похожа на рекомендацию.





О плюсах и минусах

Блогерство дало мне много интересных знакомств и партнерств. Еще мне повезло, у меня практически нет хейтеров.

О планах

Мы живем в Грузии и я планирую делиться нашей жизнью в этой стране, ее красотами и рассказывать о том, как к ней привыкают мои дети.

Советы начинающим блогерам

— оставаться собой и быть честным с аудиторией

— делиться полезными вещами, уменьшать негатив, потому что его в мире и так много

— делать живой контент, а не просто публиковать отполированные фотографии.