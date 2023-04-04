Как создать успешный IT-продукт для узкой аудитории. Опыт веб-платформы для геологов

В конце прошлого года стартап Dolon привлек $500 000 инвестиций. Мы поговорили с техническим директором проекта и узнали, каким должен быть IT-предприниматель, чтобы достичь успеха.





Александр Морозов, 37 лет, город — Алматы, технический директор ЧК Dolon Ltd, linkedin

О себе и проекте

Я работаю в сфере геологии уже больше 18 лет. Последние пять из них занимаюсь IT-предпринимательством.

Команда проекта Dolon Ltd нацелена на развитие продукта в сфере геологии. Мы решаем проблемы, которые стоят перед специалистами одной узкой индустрии. Даем возможность устраивать корпоративные коллаборации: это когда несколько разных профессионалов работают в одной среде. Подобных продуктов, созданных для узкого использования, практически нет. Мы флагманы этого движения.

Наш продукт — первый в мире, который полностью базируется на облачных технологиях. Программное обеспечение Dolon работает на серверной основе, в веб-формате. Оно доступно везде, где есть Интернет, и не требует больших мощностей для работы.

О предпринимательстве в IT

В IT можно выделить несколько рынков: продукты для широкой аудитории, отдельно взятые узкие направления, закрытые ERP-системы и так далее. Каждое из этих направлений имеет свою специфику. Главное, что нужно знать — ваша аудитория. Понимать, кто эти люди, какие проблемы им необходимо решить. Зная это, можно выписать особенности.

Одна общая особенность для всех направлений заключается в том, что IT не создает ничего нового. Все процессы уже существуют. Новые технологии лишь оптимизируют их. К примеру, «Яндекс Такси» не создавал такси, но цифровизировал процесс поиска машины, а Teams или продукты Microsoft не изобрели возможность совместной работы с документами.

Каким должен быть IT-предприниматель

Любой предприниматель должен быть предприимчивым. Не зря существует фраза: «Под лежачий камень вода не течет». Если ничего не делать, то дело с места не сдвинется.

IT-предпринимателю необходим широкий кругозор. Он не должен сомневаться в своих решениях. Но при этом важно знать и взвешивать все риски.

Нужно знать основы информационных технологий, чтобы понимать, как решить ту или иную задачу или сделать процессы более удобными. При этом важно обладать и другой специализацией. Нельзя написать программное обеспечение для лечения болезни или подбора лекарств, если ты не разбираешься в медицине.

Я не программист. У меня нет IT-образования. Но со временем я разобрался в этой сфере. Хоть я и не пишу код самостоятельно, но направляю разработчиков. Даю им задачи, отрабатываю концепты и алгоритмы.

О трендах

Сегодня у всех на слуху нейросети, машинное обучение, искусственный интеллект. Все это технологии, которые в перспективе позволяют уменьшить человеческий фактор до нуля.

Я работаю в сфере геологии уже 18 лет. И понимаю, что через 15-20 лет она перестанет существовать и будет заменена на роботизированные устройства и алгоритмы.

Где и как учиться IT-предпринимательству

Предпринимателю в сфере информационных технологий нужно иметь базу знаний как в IT, так и в сфере, в которой разрабатывается продукт.

Сегодня существует много онлайн-школ и курсов программирования, где можно приобрести знания. Главное — не останавливаться, учиться и работать. Это цикличный процесс, который никогда не заканчивается. Он необходим для успеха.

Советы начинающим

Никогда не отказывайтесь от работы. В результате каждого нового действия вы вырабатываете навыки. Это важно, чтобы получить hard-скиллы. Они могут даже не относиться напрямую к вашей деятельности, но в какой-то момент помогут принять правильное решение.

Всегда анализируйте то, что происходит вокруг. Смотрите на то, что происходит в обществе. Продумывайте идеи, варианты выполнения задач. Так больше шансов прийти к решению, которое окажется эффективным.