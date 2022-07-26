Как создать сайт на Bitrix, Tilda и WordPress: основные этапы, преимущества и недостатки

Поговорили с веб-разработчиками и узнали, чем отличаются площадки Bitrix, Tilda, WordPress, и как начать работу в этой сфере.





Александр Богданцов, 29 лет, город — Алматы, основатель LexPro Design





Как пришел к созданию сайтов

Мне была интересна компьютерная техника еще со школьного возраста. Вдохновился знакомым, который работал программистом в Microsoft. С ним собрал первый компьютер. Уже тогда знал, что хочу стать профессионалом в этом направлении.

После поступления в колледж самостоятельно изучал основы создания сайтов, HTML и CSS. Первые проекты создал в 2009 году на движке Joomla. Это были сайты с новостями, полезным софтом и музыкой для скачивания.

После окончания учебы реализовал много проектов. Теперь помогаю людям продвигать бизнес, обучаю и создаю сайты.

О работе на Tilda

Я создавал сайты на разных платформах и движках: Joomla, Open Cart, Tilda, Word Press, WIX и других. Смысл везде один. Отличается только функционал.

Считаю платформу Tilda универсальной и одной из лучших для создания как одностраничных, так и многостраничных сайтов. Она подходит для новичков и профессионалов своего дела.

Создание сайта начинается с брифа. Если заказчик не знает, что нужно для его бизнеса, провожу консультацию.

Выделяю семь основных этапов. На каждом их них свои тонкости и подэтапы.

1. Выбрать идею и структуру создаваемого сайта, его идею и задачи.

2. Провести разбор сайтов-конкурентов, анализ спроса, рекламных каналов и поисковых запросов.

3. Создать прототип и эскиз.

4. Проработать содержание, контент, который будет доступен на сайте, текст и его стиль.

5. Разработать дизайн-обложку, анимации, навигацию, подбор шрифта и шрифтовых пар.

6. Заняться версткой, адаптацией под разные устройства.

Создание качественного одностраничного сайта займет несколько дней

7. Запустить сайт, провести тест работы форм, проверить страницы на ошибки. Установить скрипты аналитики, провести внутреннюю поисковую оптимизацию, подключить домен, онлайн-оплату и другие сервисы.

Создание качественного одностраничного сайта займет несколько дней. На многостраничные потребуется больше времени. Цена зависит от объема работы и опыта веб-дизайнера. Прайс начинается от 100 000 тенге.

О преимуществах и недостатках

Из преимуществ могу выделить: скорость и удобство разработки сайтов, большой выбор готовых блоков и шаблонов страниц, возможность создания уникального дизайна. Можно подключить собственную CRM-систему, различные сервисы для коммуникации с клиентами: систему уведомлений о заказах в мессенджер и на почту, онлайн-платежи, SEO инструменты для оптимизации сайта.

Tilda бесплатно предоставляет хостинг и доменное имя на поддомене конструктора. Также здесь отзывчивая техподдержка. Для профессионала практически нет границ для реализации проекта.

Из недостатков могу выделить ограниченное место на хостинге. Также Tilda не подходит для сложных технических сайтов.

Советы начинающим

Начинающим веб-дизайнерам советую изучать материал на Tilda Education. Здесь можно найти подробные ответы на разные вопросы. На YouTube есть официальный канал Tilda Publishing с большим количеством полезного видео-материала.

Также рекомендую эти каналы: German Dolgin, «Макс Куратов», «Дизайнер со скриптами».

Главное — много практиковаться и понимать, что процесс создания приносит удовольствие и энергию, а не выматывает.

Жансая Ануарбек, 22 года, город — Астана, веб-разработчик





Как пришла к созданию сайтов

Я училась в университете по специальности: Computer Science. Во время учебы интереса к программированию не было. Просто училась по плану образовательной программы.

Когда поступила на работу, стала больше вникать в IT-сферу. Смотрела ролики про языки программирования и индустрию на английском языке.

О работе на Bitrix

С Bitrix познакомилась на работе. Моя компания активно использует его в своей деятельности. Мы создаем и поддерживаем сайты для государственных организаций. Оказалось, что для многих проектов Bitrix — оптимальное решение. Иногда в процессе работы сталкиваюсь с сайтами, созданными на других платформах, но самостоятельно разработкой на них не занималась.

Bitrix — удобный сервис, который облегчает работу

Bitrix — удобный сервис, который облегчает работу. На первом этапе специалисту необходимо получить доступ к дизайну проекта. От него зависит, сколько времени уйдет на разработку. Простой сайт опытный разработчик может создать за две-три недели.

У сервиса простой и понятный интерфейс. С его помощью можно разрабатывать проекты, просто вставляя части кода. Не обязательно понимать все, что ты делаешь. Система создаст то, что нужно за тебя. Нестандартный дизайн может потребовать написания собственного кода или подключения различных библиотек.

О преимуществах и недостатках

Bitrix ускоряет и упрощает работу программиста. Это популярное решение на территории стран СНГ. Создатели часто выпускают обновления. Приобретение необходимых лицензий проходит быстро, действует постоянная техническая поддержка.

Вместе с этим разработчику приходится делать много однотипных задач. Это может быстро наскучить.

Советы начинающим

У Bitrix обширная документация. Однако она не всегда понятна начинающим. Мне в первое время было сложно в ней разобраться. Советую начинать изучение с роликов на YouTube. Есть также много платного контента. Предпочитаю образовательную площадку Udemy.

Если не получается самостоятельно найти ответ, можно спросить на тематических форумах. Главное — не отчаиваться, читать много литературы по теме и самостоятельно решать задачи. Также всегда можно попросить помощи у более опытных коллег.

Ерлан Набиев, 27 лет, город — Астана, Junior-разработчик, @yerlanny





Как пришел к созданию сайтов

В 2017 году я окончил университет по специальности «Радиотехника, электроника и коммуникации». Следующие несколько лет работал по специальности. Со временем понял, что мне это не интересно.

Решил заняться программированием, так как с детства играю в компьютерные игры. С 2020 года изучаю это направление. Поступил в школу программирования Аlem.school. Здесь начинал с языка Golang. Потом изучил основы Java Script, HTML и CSS. Для себя изучал Phython и C++.

В конце 2021 года начал работу в компании KazIn Sys Junior веб-разработчиком. Занимаюсь Backend — частью сайта, которая отвечает за обработку данных перед выводом. Часть наших проектов сделана на Bitrix. Также есть работы, созданные на Laravel и Kohana.

О работе на Bitrix

Создание сайта на Bitrix начинается с обсуждения технического задания. Его с заказчиком обсуждают менеджер и тимлид — старший разработчик. После этого дизайнер рисует несколько вариантов сайта.

Преимущество Bitrix в его функциональности

В зависимости от сложности разработку поручают одному человеку или команде. Затем начинается верстка и создание информационных блоков. Для каждого браузера нужны свои настройки. Также делается «адаптивка» — верстка сайта под размеры разных устройств.

На простые проекты уходит не более двух недель. Далее идет тестирование, поиск багов и ошибок, после чего сайт размещают на тестовой виртуальной машине и передают заказчику. При необходимости вносим правки, после чего загружаем его на хостинг.

О преимуществах и недостатках

Преимущество Bitrix в его функциональности. Сервис дает возможность быстро развернуть сайт. Он поддерживает много вещей: сжатие картинок, мультиязычность и мультишаблонность, быстрое создание страницы, установка фильтров, сортировка и наполнение контентом.

При этом код сервиса устарел. В нем много так называемых «костылей». Административная часть запутанная. Сложная документация по Backend.

Советы начинающим

На официальном сайте 1c-bitrix.ru есть документация, обучающие ролики и «Академия Битрикса». Все это поможет освоиться с административной частью.

Изучать разработку сайтов советую с PHP. На нем написана большая часть существующих сегодня проектов. Также важные элементы: JS, vue.js, CSS и SCSS, SQL запросы, Git, Docker, Bash и npm. Разработчикам рекомендую установить Linux — Ubuntu или Mint.

В интернете много информации. В Google можно найти ответ практически на любой вопрос. Если не получается, можно задать вопрос на форумах.

Не бойтесь делать что-то неправильно или спрашивать у опытных специалистов. Ошибки исправимы, а вопросы помогут их не совершать.

Жунус Каримов, 22 года, веб-разработчик, фрилансер, @rahkmanuly





Как пришел к созданию сайтов

Разработкой сайтов я занялся, будучи студентом первого курса. Интерес к этой области появился после очередного сезона, проведенного на ферме. Я осознал, что при помощи IT можно зарабатывать, не выходя из дома.

В начале разрабатывал веб-сайты на чистом коде при помощи PHP, HTML, JS и CSS, которым я обучился в университете. О WordPress и его возможностях узнал во время своей первой стажировки в IT-компании.

О работе на WordPress

Я был знаком с Tilda, но WordPress примечателен тем, что имеет большую базу готовых дизайнов с разным функционалом: от лендинг до интернет-магазина.

Разработка веб-сайтов на платформе проста. Первым делом нужно выбирать дизайн. После этого разворачиваем WordPress на нашем хостинге, заполняем сайт контентом, привязываем домен.

По времени все это занимает от трех до семи рабочих дней, в зависимости от того, есть ли у вас на руках подготовленный контент для сайта. Средняя цена разработки по рынку начинается от 150 000 тенге.

О преимуществах и недостатках

Преимущество платформы — простая административная панель. С ее помощью можно легко менять контент на веб-сайте, мониторить и управлять статисткой продаж.

Преимущество платформы — простая административная панель

С WordPress не нужно нанимать дизайнера для отрисовки сайта. Все делается по готовым макетам.

Из недостатков могу отметить, что сайты на WordPress медленнее, чем проекты, созданные при помощи чистого кода.

Советы начинающим

Я обучался WordPress на практике. Только так вы сможете полностью овладеть всеми функциями и возможностями платформы.

Начинающим разработчикам советую найти ментора, у которого есть опыт работы, и обучаться вместе с ним.