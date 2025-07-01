Как сделать рекламу запоминающейся — 5 кейсов WE media group

Собрали в этом материале несколько наших кейсов — проектов, которые мы делали в партнерстве с разными компаниями и брендами. Рассказываем, как добились результата через креативные идеи и качественное исполнение.
Как интервью в The Tech помогло стартапу BILLZ получить первого клиента в Казахстане
Задача: заявить о себе на новом рынке и привлечь внимание потенциальных клиентов и партнеров.
Что мы сделали:
— провели интервью с СЕО Рустамом Хамдамовым для рубрики «Карточка стартапа»
— осветили ключевую идею проекта, этапы развития и планы масштабирования — опубликовали на The Tech
— в разделе, полезном для стартаперов и инвесторов, ищущих перспективные решения.
Результат:
— первый клиент в Казахстане пришел именно после публикации
— рост узнаваемости в локальной бизнес-среде
— информационная поддержка выхода на новый рынок.
Кейс «Сообщения от родных» совместно с 1FIT
Задача: поддержание положительного имиджа и информирование о новом предложении компании.
Идея: мы разработали рилс «Сообщения от родных». Дизайн видео адаптирован под уведомления с сообщениями. Каждое сообщение звучит как настоящее, словно вам действительно кто-то пишет, ведь все было озвучено соответствующими голосами. А последнее сообщение в интеграции мы сделали от Любимого, который делится новостью о приобретении парного абонемента от 1Fit.
Итоги спецпроекта:
Общий охват — 72 632
Количество просмотров — 78 709
Кейс «Финансовый словарь» с Банком ЦентрКредит
Задача: нативное информирование о новинке бренда
Идея проекта: задача интеграции — рассказать о новой карте ВСС.
Мы написали шуточный и жизненный пост, дав смешные определения финансовым терминам. Так каждый смог вспомнить ситуацию из своей жизни. В конце интегрировали карту в определении слова «Рассрочка».
Охваты:
5257 лайков
1157 сохранений
Кейс: Как мы собрали 1000+ репостов поста
Проект: ресторанный гид / локальные заведения
Задача: увеличить охваты и органические шеры
Что мы сделали: подборка заведений с панорамными окнами + актуальный инфоповод + сильный визуал
Результат:
— 45 688 охвата
— 1600+ сохранений
— 1000+ репостов
— высокая вовлеченность в комментариях
— попадание в рекомендации Instagram.
Кейс «Прожарка резюме» с Push30
Клиент: Push30 — платформа фитнес-абонементов
Задача: создать спрос на новые продукты и привлечь внимание к бренду
Что мы сделали:
— организовали офлайн-мероприятие «Прожарка резюме» в Алматы
— продумали сценарий и контент ивента
— пригласили экспертов в HR и рекрутинге
— обеспечили кейтеринг и атмосферу
— подготовили подарки: брендированные свитшоты, абонементы Push30 и мерч от спикеров
— провели медийное сопровождение в соцсетях.
Результат:
— 233 регистрации
— более 100 гостей мероприятия
— более 50 000 охват всех публикаций.
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