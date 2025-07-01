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Как сделать рекламу запоминающейся — 5 кейсов WE media group
Бизнес

26.06.2025

Как сделать рекламу запоминающейся — 5 кейсов WE media group

Собрали в этом материале несколько наших кейсов — проектов, которые мы делали в партнерстве с разными компаниями и брендами. Рассказываем, как добились результата через креативные идеи и качественное исполнение.


Как интервью в The Tech помогло стартапу BILLZ получить первого клиента в Казахстане


Задача: заявить о себе на новом рынке и привлечь внимание потенциальных клиентов и партнеров.

Что мы сделали:

— провели интервью с СЕО Рустамом Хамдамовым для рубрики «Карточка стартапа»

— осветили ключевую идею проекта, этапы развития и планы масштабирования — опубликовали на The Tech

— в разделе, полезном для стартаперов и инвесторов, ищущих перспективные решения.

Результат:

— первый клиент в Казахстане пришел именно после публикации

— рост узнаваемости в локальной бизнес-среде

— информационная поддержка выхода на новый рынок.

Кейс «Сообщения от родных» совместно с 1FIT


Задача: поддержание положительного имиджа и информирование о новом предложении компании.

Идея: мы разработали рилс «Сообщения от родных». Дизайн видео адаптирован под уведомления с сообщениями. Каждое сообщение звучит как настоящее, словно вам действительно кто-то пишет, ведь все было озвучено соответствующими голосами. А последнее сообщение в интеграции мы сделали от Любимого, который делится новостью о приобретении парного абонемента от 1Fit.

Итоги спецпроекта:

Общий охват — 72 632

Количество просмотров — 78 709

Кейс «Финансовый словарь» с Банком ЦентрКредит


Задача: нативное информирование о новинке бренда

Идея проекта: задача интеграции — рассказать о новой карте ВСС.

Мы написали шуточный и жизненный пост, дав смешные определения финансовым терминам. Так каждый смог вспомнить ситуацию из своей жизни. В конце интегрировали карту в определении слова «Рассрочка».

Охваты:

5257 лайков

1157 сохранений

Кейс: Как мы собрали 1000+ репостов поста


Проект: ресторанный гид / локальные заведения

Задача: увеличить охваты и органические шеры

Что мы сделали: подборка заведений с панорамными окнами + актуальный инфоповод + сильный визуал

Результат:

— 45 688 охвата

— 1600+ сохранений

— 1000+ репостов

— высокая вовлеченность в комментариях

— попадание в рекомендации Instagram.

Кейс «Прожарка резюме» с Push30


Клиент: Push30 — платформа фитнес-абонементов

Задача: создать спрос на новые продукты и привлечь внимание к бренду

Что мы сделали:

— организовали офлайн-мероприятие «Прожарка резюме» в Алматы

— продумали сценарий и контент ивента

— пригласили экспертов в HR и рекрутинге

— обеспечили кейтеринг и атмосферу

— подготовили подарки: брендированные свитшоты, абонементы Push30 и мерч от спикеров

— провели медийное сопровождение в соцсетях.

Результат:

— 233 регистрации

— более 100 гостей мероприятия

— более 50 000 охват всех публикаций.


Пишите, если заинтересовались!
adv@wecom.agency
+7 705 126 50 53
+7 705 800 95 64

Либо оставьте заявку, если хотите разместить рекламу на площадках.

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