Как руководить IT-стартапом, не имея образования и бэкграунда в сфере технологий

Жанар Камзина, 34 года, генеральный директор IT-компании SB24

Как все началось

По специальности я религиовед. Бакалавр и магистратуру окончила в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева в Нур-Султане. Профессиональную деятельность начала в Агентстве по делам религий. Но работая на госслужбе, мне пришлось заниматься социологическими исследованиями.





Позже я попробовала себя во фрилансе, продолжая заниматься прикладными исследования в области религии, межэтники, общественно-политических процессов. Эта работа в 2016 году познакомила меня с коллегами из Kazdream. Тогда компания только начинала свою деятельность. А сегодня это один из крупных IT-холдингов на рынке в СНГ. В тот год Kazdream пригласили меня работать с ними, но я собиралась в декрет, поэтому отказалась.

Как пришла в IT-сферу

После декрета я начала искать новые варианты работы. Был выбор: возвращаться на госслужбу либо выбрать что-то по душе, либо выйти из зоны комфорта и найти что-то интереснее. Я начала обзванивать знакомых. Одним из них оказался руководитель Kazdream Technologies Даурен Тулебаев. В компании как раз запускали новый проект, который был связан с социологическими исследованиями, чем ранее занималась я.

Помню, как вчера, август 2019 года. Компания на тот момент уже расширилась. Меня пригласили на собеседование, которое проходило в несколько этапов с HR-специалистами. Сейчас это может выглядеть смешно, но тогда я вообще не понимала, кто все эти люди, чем они занимаются, потому что меня интервьюировали серьезно. Решение о приеме на работу принимали на основе рекомендаций HR-специалистов и руководителя департамента.

Меня приняли на работу благодаря опыту в ведении и организации проектов







Меня приняли на работу благодаря опыту в ведении и организации проектов. У меня были навыки в администрировании, налаживании коммуникаций, анализе социологических исследований. Мне доверили вести новый IT-проект, связанный с анализом соцданных. Я начала обучаться многим моментам. Изучала все, что касается технологий и менеджмента.

О сложностях и адаптации

На первых порах было тяжело. IT-шники — это совершенно другая каста, которая говорит на непонятном языке.





Я пришла администрировать, помогать ребятам в задачах. А тут мне начали говорить: «Жанар, нужно развернуться на сервере. К серверу будет подключаться клиент». Я не знала, что делать. Что за сервер? Какого клиента надо туда подключать?

Все для меня было на «китайском языке». Потому что я вообще не понимала, что от меня хотят. Что за сервис, что за шлюз? Спустя два года, благодаря моим коллегам, я уже знаю, к примеру, что на одном физическом сервере могут быть развернуты несколько виртуальных серверов. Каждый день — это постоянный рост, новые навыки.

Каждый день — это постоянный рост, новые навыки







Это был нелегкий путь для меня. Я до сих пор живу в стрессовом состоянии. Каждый день учусь держать середину, чтобы сохранять баланс семья — работа. Конечно, теперь я уже знаю больше, чем просто, что такое «сервер». Мы с ребятами на одной волне. IT-сфера — это действительно другие люди, ценности, и это круто.

О работе в SB24

Сегодня я руководитель ТОО SB24. Стартап работает на рынке с 2015 года. Недавно компания разработала новый продукт — систему учета «Картотека». Она помогает компаниям вести внешний и внутренний мониторинг деятельности, систематизировать работу служб безопасности, обезопасить руководителей компании от репутационных рисков и фактов мошенничества.

Сейчас специалистам служб безопасности и компаниям с большим количеством сотрудников сложно системно контролировать все процессы внутри фирмы. Данные о поставщиках, клиентах, партнерах и соискателях хранятся в большом количестве файлов в отделах HR, кадрового менеджмента, бухгалтерии, закупок. Служба безопасности может долго собирать информацию и отправлять запросы в другие департаменты, в то время как расследование должно проводиться быстро. Проверка каждого контрагента в госреестрах, соцсетях и справочниках занимает много времени, а бумажная волокита усложняет доступ к нужным данным. В качестве решения мы и разработали систему «Картотека».

У команды есть определенная цель. А в мой функционал входит управление и менеджмент. Моя задача — помочь составить план, разделить задачи, проводить презентации для клиентов и поддерживать связь со всеми отделами.

Моя миссия состоит в том, чтобы ребята не отвлекались на операционные вопросы и занимались только своей работой. Мне нравится организовывать быт, концепцию отдыха, собирать людей, делать коллаборации.