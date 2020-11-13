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Как рэпер из Кыргызстана популяризирует родной язык, и почему выпускать альбомы — не тренд
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Сегодня в 21:00

Как рэпер из Кыргызстана популяризирует родной язык, и почему выпускать альбомы — не тренд

Бегалы Маданбек уулу, 28 лет, родной город — Бишкек, автор, исполнитель, @begishzbp

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О творчестве

Творчеством занимаюсь с 2010 года. Тогда я решил заняться бизнесом, построил студию звукозаписи, взял аппаратуру, нанял звукорежиссера, начал записывать других. Но когда студия была свободна, я сам начал писать песни и записывать их.

Мой стиль — это рэп и хип-хоп. Я пою только на киргизском языке. Основная тематика — патриотические, но также есть песни, которые посвятил своей супруге и дочке. Я хочу, чтобы мои песни на киргизском языке были распространены по Центральной Азии и Европе.

В основном я слушаю западную музыку, мои фавориты — это Drake, Future, Travis Scott, Kendrick Lamar. Российских и местных исполнителей не слушаю, так как это может отразиться на моих песнях. Больше прислушиваюсь именно к стилю и мелодии, в дальнейшем есть планы перейти на английский язык.

Как все начиналось

Когда я только начинал, социальные сети не были так распространены, но у всех были телефоны с блютузом и ИК-портом, через которые мы передавали песни. Мои первые треки так и распространялись. В 2011 году одна моя песня попала на радио — тот самый решающий момент, с которого меня начали больше слушать.

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Аудитория

Когда я пишу лирику, то в основном слушают девушки. Когда пишу что-то патриотичное или со смыслом, то парни. По возрасту слушателей ограничений нет, можно сказать, от 10 до 40 лет.

У меня есть слушатели из Америки, Болгарии, Германии и России. В основном это те, кто был в Кыргызстане и понимает некоторые слова. Они говорят, что с помощью моих песен им легче удается учить язык.

Об альбомах, синглах и клипах

У меня есть два полных альбома, один написан в 2015 году, и сольный альбом этого года, плюс около 80 синглов.

В этом году я выпустил альбом, над которым работал с 2017 года. И некоторые песни уже стали неактуальны. Если наполнять альбом песнями, которые написаны два года назад, то тебе самому они перестанут нравиться, и ты не захочешь их выпускать. Я написал 20 песен, из них 8 убрал.

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Многие западные артисты выпускают альбомы, потому что у них все происходит быстро, они могут купить готовые песни и позволить себе выпустить альбом за полгода. Но альбомы сейчас теряют актуальность, лучше выпустить сингл, EP или макси-сингл.

У меня не так много клипов, около пяти. До прошлого года я не уделял время клипам. Но скоро планирую снимать.

В Кыргызстане есть ребята, которые пишут на родном языке современную музыку, и это круто, я старюсь им помогать, так как культура рэпа и хоп-хопа у нас только развивается.

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