Как развивается стартап-индустрия в Центральной Азии: опыт Devcit Acceleration, MOST, Accelerate Prosperity и C.A.T. Science Accelerator

Продолжаем новый формат трансляций в нашем Telegram-канале Creative Asia. На этот раз пригласили крутых специалистов, которые занимаются развитием стартапов в Центральной Азии. Делимся самыми интересными моментами из эфира.

Валерий Гришин, директор по развитию Devcit Acceleration, @devcit.kg

О программах, которые предлагает Devcit Acceleration

Я директор по развитию компании Devcit Acceleration. Мы занимаемся аутсорсом акселерационных программ. Запускаем их по заказу или собственному желанию. У нас нет своего фонда или базы. Мы подрядчики и партнеры акселераторов Центральной Азии.

У нас есть два вида программ. Первая направлена на действующих предпринимателей, малый и средний бизнес. Фокус здесь — женщины и молодежь до 30 лет. Цель — улучшить бизнес-показатели участников: выручку или прибыль, рабочие места и так далее.

Для стартапов работает отдельное направление. Оно занимается помощью при выходе на международные рынки. Каждая отдельно взятая страна Центральной Азии — небольшой рынок. Для стартапа работа здесь может стать губительной — проекты могут не выйти на самоокупаемость и закрыться. Для примера возьмем стартап, который занимается очередями в медицинские учреждения и зарабатывает на комиссии с похода к врачу. В Кыргызстане семь миллионов человек, а средний чек — 9$. В тоже время население Египта — сто миллионов, а стоимость похода в поликлинику — 50$. Капитализация стартапа на двух рынках будет сильно отличаться.

Поэтому мы поддерживаем амбициозных ребят, помогаем трекшном, консалтингом. Ищем проекты, которые могли бы выходить на рынки других стран. ​

О развитии стартап-индустрии

Я в прошлом стартапер, создавал свой проект в 2014 году. Тогда проходила первая стадия развития индустрии: интернетом пользовались не все, да и то по мегабайтам, что усложняло нашу деятельность. Следующий этап развития, когда люди хотят решить только свои проблемы, не обращая внимания на других. Сегодня я вижу развитие третьего этапа: стартаперы оценивают нужды не только своего рынка, но и международного. Многие хотят построить первый «единорог» в Центральной Азии. Но для этого нужно решать проблемы не одного миллиона людей. Поэтому фаундеры смотрят на глобальный рынок.

Когда страна большая и внутренний рынок позволяет заработать миллион долларов, шанс стать «единорогом» меньше, чем в небольшом государстве. В этом случае ты понимаешь: чтобы достичь дохода в 10 миллионов долларов, Кыргызстана недостаточно. Начинаешь мыслить вне страны.

Качество стартапов становится выше. Появилась прослойка стартаперов, которые подают сразу в международные акселераторы вроде Y Combinator. Вижу тенденцию делать крупные глобальные проекты. И это круто. Так больше шансов попасть в нужную идею.

Как развиваться стартапу

Существует несколько вариантов для развития стартапа:

1. Поучаствовать в акселераторе. Это хорошая возможность получить бесплатный доступ к знаниям, задать свой вопрос ментору. При этом важно проверять свои идеи. Если за два месяца вы поняли, что стартап не пойдет, это хороший результат. Но акселераторы работают в определенное время. В некоторых случаях придется ждать несколько месяцев до начала. Это минус.

2. Развиваться самостоятельно. Сегодня в интернете много информации о том, как должен развиваться стартап. Достаточно обладать логикой и упорством, чтобы не забросить проект на половине пути.

3. Найти ментора. При каждом акселераторе работает пул трекеров. Почти все они делают это параллельно основной деятельности. Между сезонами акселерационных программ они могут быть свободны и открыты к обращениям. Работа с ними поможет понять, пригоден ли твой стартап на сегодняшний момент.

Большое количество людей приходит для того, чтобы получить инвестиции. Для них важен не продукт, а деньги. Называю таких «халявщики». Если начинаете стартап, задумайтесь: сможете ли вы отдать на это пять лет своей жизни. Потому что это минимальное количество времени, которое нужно на развитие проекта.

Бывают случаи, когда фаундеры приходят повторно, не улучшив и не изменив свой проект. Это значит, что человек недостаточно работает над ним. В этом случае он точно не получит инвестиций. Либо идея не идет, и лучше сменить направление.

Советы начинающим

Стартапы в B2B-секторе развивать проще, потому что бизнес понимает свои проблемы, знает, сколько денег теряет на них. В этой сфере привыкли тратить деньги на продукты.

Помните, 9 из 10 стартапов проваливаются. Если у вас не получилось, это не повод думать, что вы плохой специалист. Провал — это нормально. Пробуйте еще, и вы найдете идею, которая выстрелит.

Ануар Лензат, директор и управляющий партнер бизнес-инкубатора MOST, @mostincubator

О программах, которые предлагает MOST

Я директор бизнес-инкубатора MOST. В стартап-индустрии работаю пять лет. Мы занимаемся развитием стартапов из стран Центральной Азии. Верим: Для того, чтобы регион развивался, ему необходимо объединиться. Каждая страна по отдельности — небольшой, не венчурный рынок.

Сегодня MOST — холдинговая организация, в которой несколько направлений. У нас есть венчурный фонд на 10 миллионов долларов. Он предназначен для инвестирования в стартапы Центральной Азии. Вторая компания — MOST IT Hub Almaty — креативное пространство с коворкингами, которое позволяет ребятам из сферы консолидироваться в одном месте. В Umay Angels Club мы собираем частных инвесторов и бизнес-ангелов, которые инвестируют в стартапы.

Основная деятельность — бизнес-инкубатор MOST. Здесь мы проводим образовательные программы для стартапов на поздней стадии, которые уже привлекали инвестиции, имеют продажи и хотят выйти на другие рынки. Наша особенность: менторами и консультантами выступают действующие бизнес-ангелы.

В этом году запускаем Investment Readiness Accelerator. У участников будет возможность получить до 500 000 долларов инвестиций и поучаствовать на Eurasian Venture Forum, где мы планируем собрать до 1500 инвесторов из разных стран.

О развитии стартап-индустрии

Я не верю в «единорогов» из Центральной Азии. У нас больше проектов в секторе B2B, а заработать миллиард долларов здесь сложнее. Наш рынок пока не позволяет добиться сумм инвестиций, которые нужны на развитие стартапа в B2C-секторе.

Я больше верю в «газелей» и «верблюдов» — небольшие, но сильные компании с неплохой капитализацией. Будущее в кратчайшей перспективе — в выходе таких проектов на рынок Юго-Восточной Азии. Здесь большое население, нет технологической отсталости.

Из Центральной Азии будут выходить «единороги», когда появятся Second-time-фаундеры. Это люди, которые уже создавали стартап и привлекали деньги, но в какой-то момент провалились. Они заходят снова, уже с опытом. Все идет к этому. Растет средний возраст основателей. Раньше это были студенты, а сейчас люди, которым 30-50 лет.

Как развиваться стартапу

Необходимо идти в места, где концентрация специалистов. Так, в акселераторах есть люди, которые могут помочь с финансами или маркетингом. Здесь можно получить много знаний за короткий период времени и провалидировать идею.

Акселерационная программа — это ускорение процессов. За два месяца можно понять, нужен ли ты рынку, познакомиться со стартапами и найти полезные связи.

Также нужно провести хороший customer development — поговорить с потребителями, построить с ними коммуникацию. В результате узнаешь, что докрутить, или поймешь, что стоит сделать пивот.

Советы начинающим

Мы инвестируем в проекты, которые будут выходить на международные рынки. Обязательно должна быть сильная команда, в том числе из продуктологов и технического директора. Еще один важный фактор — постоянный рост: в деньгах или других показателях.

Жылдыз Исабекова, страновой директор Accelerate Prosperity, @ap_kgz

О программах, которые предлагает Accelerate Prosperity

Я страновой директор Accelerate Prosperity в Кыргызстане. Мы работаем на рынке пятый год, из них три — активно инвестируем. Сегодня у нас в портфеле 46 компаний на 1,5 миллиона долларов.

Мы провели 22 программы, нацеленные на масштабирование участников. Работаем не только с IT, но и в сфере туризма, дошкольных учреждений, экспорт-ориентированных предприятий, компаний с «зелеными» решениями. Провели две «школы венчурного инвестора».

О развитии стартап-индустрии

На наших рынках много «романтиков» — юных стартаперов. При этом в последние два года вижу тренд: приходят фаундеры, у которых в багаже уже есть неудачные стартапы.

Хочется верить в «единорогов», но при этом на нашем рынке базовые стартапы, мало научных проектов. Это положение меняется в положительную сторону. Со временем количество технологических стартапов растет.

Бывает, что стартапы идут в обход местных возможностей, сразу в международные акселераторы. Отмечу, что если в родной стране в проект никто не вложился, вероятность получить инвестиции извне меньше.

Как развиваться стартапу

Для получения инвестиций важны:

— сильная команда. Часто стартапы начинаются как хобби. Могу сказать, что part-time стратегия не срабатывает. Важна полная вовлеченность основателей в проект

— экспертиза и опыт

— рынок, на который планирует выходить стартап.

Советы начинающим

Не бойтесь падений и фейлов. Грустно, когда классные основатели пропадают с горизонтов, хотя они, возможно, были близки к своему миллиону. Смотрите по сторонам, на внешние рынки, и не забывайте изучать местные.

Владимир Цой, руководитель научного бизнес-акселератора C.A.T. Science Accelerator

О программах, которые предлагает C.A.T. Science Accelerator

Я руководитель акселератора для научных проектов C.A.T. Science Accelerator. Мы работаем на базе научного учреждения Центр передовых технологий. Проводим акселерационную и инкубационную программу для проектов, которые хотят коммерциализировать научные труды.

У нас нет своего фонда. Мы проводим работу за счет государственного бюджета и направляем проекты на финансирование через фонды Министерства Высшего образования, науки и инноваций. В этом году проводим пятый раунд.

Работаем с проектами, которые имеют научную подоплеку. Наши участники — выходцы из биологии, химии, физики, геологии и других естественных наук. Мы решили заняться именно этим, потому что наш центр обладает инфраструктурой, которая может помочь молодым ученым развить свои продукты. Предоставляем лаборатории на бесплатной основе. Основная цель — чтобы ученые выходили из лабораторий и занимались не только исследованиями, но и могли выводить свои продукты на рынок.

О развитии стартап-индустрии

Проблема Узбекистана в том, что образование, наука и индустрия находятся далеко друг от друга. Они не связаны. Так, базовые знания, которые дают в университетах не всегда подходят для работы в индустрии. Складывается разное мировоззрение. Нужно менять образовательные программы. В последнее время появляется много зарубежных вузов, а технологические гиганты создают целевые программы.

Мы часто сталкиваемся с тем, что ученые — не предприниматели. Бывает, что их нужно переубеждать, если проект не выстреливает. Стараемся дать все инструменты, при помощи которых они могут проработать все детали до вложения больших финансов.

Советы начинающим

Участвуйте в инкубационных и акселерационных программах. Не стесняйтесь просить советов. Часто бывает, что менторы и трекеры дают рекомендации на бесплатной основе. Так можно проверить продукт.

Занимайтесь самообразованием и не бойтесь что-то делать.