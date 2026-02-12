Как развивается PR в Азербайджане: Вугар Сафарли об особенностях и трендах рынка

Пообщались с Вугаром Сафарли, экспертом в сфере PR и коммуникаций, и узнали, как сегодня выстраиваются бизнес-коммуникации в Азербайджане, какие тренды формируют рынок и почему PR становится стратегическим инструментом развития компаний.

Вугар Сафарли, 35 лет, город — Баку, эксперт в сфере PR и коммуникаций, @vugarsafar





О себе





Мой путь в PR начался через журналистику. Мне всегда было интересно изучать, как формируется доверие аудитории и общественное мнение, как эффективно выстраивать коммуникацию, которая работает на долгую перспективу.

Со временем я стал сопровождать бренды и экспертов, помогать им строить системные коммуникации, и понял, что хочу реализовывать проекты на более масштабном уровне. Так появилась компания The Global PR. Сегодня мы работаем с компаниями и экспертами, помогая им эффективно выстраивать личный и корпоративный бренд как на локальном, так и на международном уровнях. Я считаю, что сильные коммуникации — это не громкие заявления, а последовательная работа над смыслом, доверием и репутацией.

О карьере





В моей карьере одним из самых заметных международных проектов стал EXPO Dubai 2020, где я получил уникальный опыт работы с глобальными командами и увидел, как строятся коммуникации на международной арене. Также у меня есть опыт международных коммуникаций в проектах UEFA, где каждая деталь и каждое сообщение имеют значение.





Особенно ценны для меня проекты, где коммуникации становятся инструментом выхода на новые рынки и формируют долгосрочный эффект. Такой широкий спектр опыта позволяет видеть PR как стратегический инструмент бизнеса.

О рынке PR в Азербайджане

Рынок PR в Азербайджане активно меняется. Бизнес постепенно осознает, что коммуникации — это не просто публикации, а работа с доверием и репутацией на долгую перспективу.

Среди трендов — рост интереса к личному бренду руководителей, усиление digital-коммуникаций и появление более живого и экспертного контента.

При этом пока ощущается нехватка системного подхода и долгосрочных стратегий. Компании ждут быстрых результатов и воспринимают PR как разовую активность. Это большая ошибка, потому что репутация строится долго, и без стратегии эффекта ждать не стоит.

Также встречается отсутствие четкого позиционирования, копирование чужих идей и недооценка роли качественного контента и экспертизы. Даже небольшая ошибка в коммуникации может повлиять на имидж гораздо сильнее, чем десятки удачных публикаций.

О будущем PR в Азербайджане и мире





В ближайшем будущем профессия PR-специалиста в Азербайджане будет склоняться в сторону стратегической и аналитической деятельности с большим участием в управленческих решениях.





Страна постепенно превращается в платформу для международных мероприятий и бизнес-инициатив. Благодаря удобному географическому положению и активному развитию страна может играть роль моста между Европой, Азией и Ближним Востоком, объединяя разные рынки и возможности.

Если продолжать развивать профессиональное сообщество и усиливать международные проекты, Азербайджан способен занять заметное место на глобальной коммуникационной карте. Страна постепенно формируется как коммуникационный мост, открывая новые возможности для локальных экспертов, брендов и компаний, которые хотят выходить на международный уровень.

Об эффективных инструментах





Экспертные публикации и интервью в медиа остаются крайне важными — они формируют доверие и показывают профессионализм бренда.

Имеет большое значение личный бренд руководителя, потому что аудитория доверяет не только компаниям, но и людям, стоящим за ними. Именно поэтому его формирование становится ключевой частью коммуникационной стратегии бизнеса.

Digital-контент играет огромную роль: качественные статьи, видео и публикации усиливают позиционирование и делают коммуникацию прозрачной и понятной для аудитории. Участие в профессиональных мероприятиях и сообществах создает живые контакты и укрепляет репутацию, а стратегические коллаборации с другими брендами или экспертами позволяют расширять влияние.





Важно, чтобы все эти инструменты работали в системе, а не по отдельности.

Советы молодым специалистам





Практика играет ключевую роль. Реальные проекты дают понимание того, как работают коммуникации на практике, а образование помогает систематизировать знания.

Молодым специалистам я рекомендую:

— начинать со стажировок и небольших проектов

— развивать навыки письма и публичной коммуникации

— изучать международные кейсы

— формировать свой уникальный профессиональный стиль и мышление.

Современный PR-специалист должен сочетать стратегическое мышление с аналитикой. Важно уметь рассказывать истории через сторителлинг, понимать digital-среду, управлять репутационными рисками и мыслить международно.

Гибкость и способность быстро реагировать на изменения также крайне важны. Сегодня PR-специалист — это не только коммуникатор, но и стратег, который участвует в формировании репутации и бизнес-решений компании.