Как работают и сколько зарабатывают журналисты в Казахстане, Турции и Швейцарии

Продолжаем рассказывать о специфике работы в той или иной стране. В этот раз говорим о журналистах.









Турция

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Тогжан Сундетова, 24 года, город — Стамбул, журналист-сценарист, @togzhanyms

О выборе профессии

Я журналист-контентмейкер. Также занимаюсь написанием сценариев для рекламных и корпоративных фильмов.

Я никогда не мечтала стать журналистом, но при выборе профессии поняла, что эта сфера мне подходит. Современная журналистика — разнообразная сфера деятельности. Ты всегда находишься в творческом полете. Мой путь начался еще в Suleyman Demirel University, когда в стенах университета я снимала передачи для YouTube и стажировалась на местных телеканалах.

О журналистах в Турции

Чтобы стать журналистом в Турции, необходимо получить соответствующее образование в области журналистики или связанных с ней специальностей: коммуникации, медиа или public relations. Также важно иметь хорошие навыки письма, аналитического, креативного мышления и работы с информацией. Многие медиа-организации требуют опыт работы или стажировки.​

Еще в Турции есть определенные правила и законы, которые регулируют работу журналистов. Важно их изучить.

Также нужно знать турецкий язык, потому что одним только «Мераба» и «Тешекюрлер» вы отделаться​ не сможете.

Об условиях работы

Условия работы могут быть различными в зависимости от компании, в которой вы работаете. В последние годы правительство Турции ужесточило контроль над медиа-организациями и журналистами, и это создает определенные трудности для людей, которые хотят писать о чувствительных темах.

Кроме того, журналисты могут столкнуться с низкой оплатой труда и нестабильностью. В целом работа журналистом в Турции может быть трудной и опасной, но при этом важной для общества.

Журналист может влиять на общественное мнение, постоянно расширять​ свой кругозор и знания в различных областях, а также получать доступ к эксклюзивной информации. Однако часто мы сталкиваемся с этическими дилеммами, а работа может быть напряженной и требовательной.

Профессия журналиста увлекательна, но требует профессионализма, храбрости и большой любви к своему делу.

Один из важнейших навыков — коммуникация, умение общаться с людьми и слушать их





Журналист не должен принимать чью-либо сторону, навязывать свое мнение, ведь его главная цель — изложить материал. Нужно быть честным во всех смыслах.

Один из важнейших навыков — коммуникация, умение общаться с людьми и слушать их. Еще важно умение находить и анализировать информацию, делать фактчекинг и понимать основные темы в вашей сфере. В современных медиакомпаниях высоко ценятся универсальные сотрудники, которые могут написать статью, отснять видео и фото, быстро сделать монтаж и самостоятельно создать качественный материал.

О планах

В ближайшем будущем я бы хотела сделать акцент на себе: хочу заняться развитием блога и личного бренда.

Еще хочу создать курсы по изучению турецкого языка.

Казахстан

Шырақ Байназар, 28 лет, город — Астана, журналист, документалист, @shyraq_bainazar

О выборе профессии

Последние четыре года я изучаю тему половой грамотности. В начале писала для интернет-изданий The Village и Manshuq Media на русском языке. Позже снимала выпуски на казахском языке на YouTube.

С детства у меня было четкое желание и видение — я буду журналистом. Писала стихи, сочинения, являлась активисткой в школе, участвовала во всех мероприятиях, писала сценарии, была ведущей, играла в постановках.

О журналистах в Казахстане

Чтобы стать журналистом в Казахстане, нужен нетворкинг, чуйка, умение раскрыть героя и тему, прогрессивность. Также думаю, что журналисты должны развивать личный бренд.





Казахстанской журналистике не хватает этики, честности, специализированной журналистики. Хотелось бы, чтобы материалы глубинно изучались, проводилось исследование темы, была экспертность, чтобы журналистика не превращалась в сплошную желтую прессу, а наоборот, была авторитетной силой.

Об условиях работы

В Казахстане нет доверия к журналистам. Многим потенциальным спикерам приходится объяснять, что мы не преследуем цели выставить кого-то в плохом свете. Частая проблема — низкая оплата.​

Журналисты должны знать, как защитить себя и свои права. Мой совет: Перед тем как взять у кого-то интервью, нужно подписать форму соглашения на запись и публикацию материала.





Если говорить о преимуществах, у журналистов есть возможность выйти на связь с определенными людьми и задать те вопросы, которые вас интересуют. Еще есть возможность посещать крутые ивенты и быть первоисточником.

О планах

Я хочу снимать документальные фильмы на социальные темы и развивать YouTube-канал.

Швейцария

Айжамал Джаманкулова, 31 год, город — Бишкек, новостной редактор, @aikaganieva

О выборе профессии

Мой дед был известным журналистом и писателем. В детстве я мечтала стать таким, как он. В девять лет написала первую сказку и решила, что в будущем стану известной писательницей. Позже писала для детской газеты, но ушла в финансы.

Вернулась к журналистике в 2017 году, когда тетя посоветовала мне пройти бесплатные курсы у одного медиаэксперта. Позже на тренинге я познакомилась с журналистом «Клоопа», который рассказал мне о школе журналистики в этом медиа. Я пришла, мне понравилось, и я осталась.

О работе журналистом в Швейцарии

Чтобы стать журналистом в Швейцарии, вам необязательно обучаться в университете на факультете журналистики. Образование в другой сфере, наоборот, будет плюсом. Журналистам с юридическим образованием, например, будет понятно: как устроена судебная система, как проходят судебные заседания, какие этапы идут с момента задержания и другие тонкости.​





В Швейцарии есть три школы журналистики. Но можно просто прийти в какое-нибудь онлайн-издание или в газету и попроситься на стажировку. Если вы им понравитесь, вас возьмут на работу.

Об условиях работы

Зарплаты у журналистов в Швейцарии низкие, если сравнивать с другими специалистами в сфере медиа. Поэтому многие журналисты уходят в сферу связей с общественностью.​

У большинства журналистов в независимых медиа активная гражданская позиция. Мы переживаем за настоящее и будущее нашей страны. Поэтому, когда освещаем важные события, чувствуем, что не стоим в стороне. Выполняем важную миссию, вещая на целую страну и даже больше.

Классным журналистом может стать любой





Сложности профессии — это выгорание и стресс. Когда другие могут хотя бы на какое-то время замьютить Telegram-каналы и не заходить в социальные сети — ты как журналист, не можешь себе этого позволить. Ты всегда должен быть в курсе всего происходящего в стране и мире.

Классным журналистом может стать любой. Надо много читать, много писать, быть любопытным и иметь желание изменить жизнь к лучшему. Нужно​ идти в ногу со временем, узнавать о новых приемах, которые могли бы облегчить или улучшить твои статьи. Посещать тренинги, учиться другим сферам журналистики.

О планах

Я делюсь всем, что знаю, с новыми журналистами и студентами. Это делает меня счастливее.