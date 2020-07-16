Как работают и сколько зарабатывают адвокаты в Казахстане, ОАЭ и Турции

Казахстан

О выборе профессии

Об адвокатах в Казахстане

Об условиях работы

У адвокатов обычно нет руководителей, мы сами выстраиваем свою работу

О планах

ОАЭ

О выборе профессии

Об адвокатах в ОАЭ

ОАЭ — это лучшее место, чтобы получить юридический опыт

Об условиях работы

О планах

Турция

О выборе профессии

Об адвокатах в Турции

Об условиях работы

В Турции адвокаты — это индивидуальные предприниматели

О планах

После получения высшего образования пришла в адвокатуру — в 22 года получила лицензию, но хотела стать судьей. Когда поработала нотариусом, поняла, что все-таки адвокатура — это мое. Потому что ни в какой юридической профессии больше нет столько свободы действий, динамики, общения.После этого ты получаешь лицензию, вступаешь в территориальную коллегию адвокатов и начинаешь работу. Я состою в коллегии адвокатов города Нур-Султан — без этого мы не имеем права осуществлять адвокатскую деятельность. Также являюсь членом президиума республиканской коллегии адвокатов — это избираемый орган. Веду деятельность по всему Казахстану.Но мы видим, что деятельность адвокатов в Казахстане приносит плоды, мы получаем оправдательные приговоры, отстаиваем права клиентов. Основная задача — сделать так, чтобы права человека в стране соблюдались.Обычно мы работаем в разных отраслях права.Но многое зависит от клиентов. Если ему нужна помощь ночью — мы выезжаем на работу. Бывает, что нужно подготовить много документов, и мы делаем это в выходные.Уголовные дела более продолжительные и сложные. Гражданские дела — полегче. За месяц можно брать 20-30 дел, если они небольшие.В работе много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы помочь клиенту. Адвокат всегда должен быть в тонусе, обновлять свои знания, постоянно развиваться. Поэтому советую начинающим специалистам прикрепиться к более опытному адвокату.Потому что мы постоянно общаемся с клиентами, оппонентами, правоохранительными структурами. И нужно уметь выстраивать с каждым из них продуктивный диалог.Моя специализация — законодательство ОАЭ и стран СНГ. В общей сложности я работаю юристом 18 лет, из них два года в Дубае. Написала книгу «Юридический путеводитель в ОАЭ». Являюсь вице-президентом по юридическим вопросам и членом Правления Российского клуба в ОАЭ, работаю в составе Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.Они осуществляют адвокатскую практику с выступлением в суде. Поэтому большинство экспатов открывают юридические компании в партнерстве с местным гражданином и успешно работают.Лицензия юриста в адвокатской компании выдается после шести месяцев резидентства и прослушивания определенного количества часов платных лекций. Для возможности практиковать право в Дубайском международном финансовом центре необходимо иметь подтвержденный опыт адвокатской деятельности в своей стране не менее двух лет. В обоих случаях взимается пошлина.Поэтому при большом количестве дел фирмы привлекают сторонних адвокатов. И, так как адвокат не может быть в курсе деталей всех кейсов, юристы компании ведут всю подготовительную работу и присутствуют в суде для помощи.Поэтому возникают сложности с переводом документов.Здесь представлены практически все существующие в мире юрисдикции: англо-саксонская правовая система в Дубайском международном финансовом центре, романо-германская правовая система в самих Эмиратах, также религиозная правовая система на основе законов Шариата. В этой стране возникают самые запутанные юридические вопросы.Здесь особая культура, другой менталитет, приоритеты. И нужно уметь продавать свои услуги в этой среде.В юридических компаниях люди обычно получают небольшие зарплаты с предоставлением процентов от привлеченных клиентов. Если человек работает внутренним юристом в непрофильной компании, то получает фиксированную заработную плату.Самые высокие доходы у юристов из Европы, которые работают в компаниях Дубайского международного финансового центра. Минимальные зарплаты у начинающих юристов в отдаленном эмирате не превышают 1000 $.График работы в юридических фирмах довольно гибкий из-за встреч с клиентами. Есть штатные юристы — носители языка, которые ведут исключительно документационные дела в офисе.Передо мной часто ставят невообразимые юридические вопросы. Сейчас я сама выбираю, с кем из клиентов работать. Среди них есть не только русскоязычные люди, но и европейцы, арабы.Меня пригласили возглавить юридический блок по работе со странами СНГ в составе его адвокатской фирмы. Это открывает невероятные перспективы.Потом училась в классе с медицинским уклоном, чтобы в будущем стать врачом. Но во время последнего года в лицее я поступила на подготовительные курсы, чтобы поступить в университет и стать адвокатом. Выбрала для себя юридический факультет в Университете Анкары.Чтобы стать адвокатом в Турции, необходимо быть гражданином Турецкой Республики, окончить юридический факультет, подтвердить диплом, если вы учились за рубежом, получить документы о завершении практики.Она выдается после года практики: полгода в судах разных инстанций, полгода у адвоката со стажем работы больше пять лет.Кто-то адвокат в фирме или банке, тогда режим рабочего дня стандартный, обычно с 09:00 до 18:00.У нескольких адвокатов есть возможность создать партнерство. При этом каждый относится к коллегии адвокатов в своем городе. Я отношусь к стамбульской коллегии адвокатов и могу защищать права доверителей в любом из городов Турции.