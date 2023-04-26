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Как пройти обучение от экспертов Google и получить стажировку в IT-компаниях
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Главный

Сегодня в 11:41

Как пройти обучение от экспертов Google и получить стажировку в IT-компаниях

Участникам сообщества Google Developers открывается возможность без оплаты обучиться на лабораторных работах и кейсах, симулирующих реальные задачи специалистов в западных компаниях. После каждого учебного квеста либо лабораторной работы выдается бейдж с подтверждением навыков. Для получения сертификата необходимо набрать пять бейджей.

Топ-20 участников получат возможность пройти стажировку в IT-компаниях Центральной Азии. Список обладателей бейджей будет обновляться каждые две недели на сайте программы.

Две церемонии награждения с техническими мастер-классами от экспертов Google будут проведены в июле и ноябре в городе с наибольшим количеством собранных бейджей.

Программа действует только для жителей Центральной Азии и Монголии в течении 2023 года.

Аскар Айтуов, координатор Google developers по Центральной Азии и Монголии

Название Cloud может не передавать всего спектра возможностей. Программа будет полезна не только дата-инженерам и дата-сайнтистам, но также дата-аналитикам и продакт-аналитикам, специалистам информационной безопасности, backend-разработчикам.


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