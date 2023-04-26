Как пройти обучение от экспертов Google и получить стажировку в IT-компаниях

Топ-20 участников получат возможность пройти стажировку в IT-компаниях Центральной Азии. Список обладателей бейджей будет обновляться каждые две недели на сайте программы.





Две церемонии награждения с техническими мастер-классами от экспертов Google будут проведены в июле и ноябре в городе с наибольшим количеством собранных бейджей.





Программа действует только для жителей Центральной Азии и Монголии в течении 2023 года.





Аскар Айтуов, координатор Google developers по Центральной Азии и Монголии





Название Cloud может не передавать всего спектра возможностей. Программа будет полезна не только дата-инженерам и дата-сайнтистам, но также дата-аналитикам и продакт-аналитикам, специалистам информационной безопасности, backend-разработчикам.





Участникам сообщества Google Developers открывается возможность без оплаты обучиться на лабораторных работах и кейсах, симулирующих реальные задачи специалистов в западных компаниях. После каждого учебного квеста либо лабораторной работы выдается бейдж с подтверждением навыков. Для получения сертификата необходимо набрать пять бейджей.