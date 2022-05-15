Charli XCX проведет концерт в игровой вселенной Roblox

17 июня британская поп-исполнительница Charli XCX проведет виртуальный концерт в игровой вселенной Roblox.

Предстоящее шоу — совместный проект певицы, Roblox и Samsung. Корейская корпорация создала на платформе собственный виртуальный мир Superstar Galaxy, где пользователям помимо прочего предложено выполнять задания — Charli XCX при этом выступает в роли проводника.

Игроки, набравшие наибольшее количество очков, окажутся на одной сцене с исполнительницей. Каждую пятницу разработчики будут выкладывать обновления: дополнительные игровые зоны, артефакты и даже возможность для виртуальных персонажей исполнять песни Charli XCX.

Источник: daily.afisha.ru