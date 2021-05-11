Как прошло шоу Saturday Night Live с Илоном Маском

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, 8 мая выступил в роли ведущего юмористической передачи Saturday Night Live, на телеканале NBC.

В приветственном монологе Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера, — это расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

Он также пошутил, что часто пишет в своем Twitter неоднозначные вещи. «Но так уж работает мой мозг», — отметил он. «Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?», — заявил он.

Также Маск пошутил, что такие шоу — способ узнать побольше о ведущем. Он пошутил об имени своего сына, которого зовут X Æ A-12 и, пояснил, что оно произносится как «кот пробежался по клавиатуре».

Под конец монолога Маск вывел на сцену свою маму, так как в США во второе воскресенье мая празднуют день матери. Мэй Маск сказала, что ждет свой подарок и надеется, что это не Dogecoin. «Вообще-то, именно он», — признался Маск.

Источник: vc.ru