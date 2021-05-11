Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-proshlo-shou-saturday-night-live-s-ilonom-maskom
Как прошло шоу Saturday Night Live с Илоном Маском
50
/
/

Сегодня в 10:53

Как прошло шоу Saturday Night Live с Илоном Маском

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, 8 мая выступил в роли ведущего юмористической передачи Saturday Night Live, на телеканале NBC.

В приветственном монологе Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера, — это расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

Он также пошутил, что часто пишет в своем Twitter неоднозначные вещи. «Но так уж работает мой мозг», — отметил он. «Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?», — заявил он.

Также Маск пошутил, что такие шоу — способ узнать побольше о ведущем. Он пошутил об имени своего сына, которого зовут X Æ A-12 и, пояснил, что оно произносится как «кот пробежался по клавиатуре».

Под конец монолога Маск вывел на сцену свою маму, так как в США во второе воскресенье мая празднуют день матери. Мэй Маск сказала, что ждет свой подарок и надеется, что это не Dogecoin. «Вообще-то, именно он», — признался Маск.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#шоу #илонмаск #saturdaynightlive
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 28 декабря: новые рейсы Qazaq Air за рубеж и раздел с подкастами от «Яндекс»
1455
Приложение белорусов, которое мотивирует во сне, стало продуктом дня на Product Hunt
622
International Women's Forum Zhaina в Астане
2280