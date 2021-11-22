Как празднуют День благодарения в США — 4 традиции, о которых вы не знали

August Garnsey, город — Нур-Султан, преподаватель английского языка программы English Language Fellow Государственного департамента США, @august.garnsey





О себе

Я узнал о Казахстане в 2017 году, когда учился в аспирантуре. В университете у меня был однокурсник из Южного Казахстана. После этого в 2018 году я познакомился с коллегами из Казахстана и Центральной Азии на крупной международной конференции и с тех пор захотел больше узнать об этой стране.

Сначала я приехал в Казахстан в августе 2019 года, чтобы работать преподавателем английского языка в Назарбаев интеллектуальной школе в г. Кокшетау. В 2020 году меня выбрали стипендиатом программы English Language Fellow Государственного департамента США в Нур-Султане. Из-за карантина я временно возвращался в Штаты, но сейчас живу и работаю в столице Казахстана. Мне нравится моя работа. Отчасти она касается образования, отчасти — дипломатических отношений.

Про День благодарения

День благодарения в США — это время, когда люди проводят время с семьей, друзьями и даже с незнакомыми людьми и выражают благодарность за свою жизнь и все, что у них есть. Это также день, когда люди собираются вместе, независимо от любых различий.





День благодарения берет начало в 17 веке, когда плимутские колонисты, известные как «пилигримы» и коренные американцы собрались на грандиозный праздник, чтобы поблагодарить друг друга за дружбу и сотрудничество.

У дня благодарения много различных ассоциаций и значений. Моя семья всегда устраивала грандиозный пир с символическим блюдом из индейки с начинкой. В сочетании с традиционными гарнирами, такими как картофельное пюре с подливкой, клюквенным джемом, запеканкой из зеленой фасоли и сладким картофелем с коричневым сахаром. Я всегда с нетерпением ждал этого события. Прекрасный день для семейных бесед.

О традициях Дня благодарения

Существует множество традиций празднования Дня благодарения. Расскажу о некоторых из них.

1. Просмотр матча по американскому футболу

Одна из самых больших традиций, о которой многие иностранцы не знают — это просмотр матчей американского футбола по телевизору в День благодарения.





Кроме того, в США рождественские каникулы — это время баскетбола. В этот период проходят одни из крупнейших командных матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.

Новогодние каникулы — период студенческого американского футбола, когда проходят матчи между командами лучших университетов.

2. Парады





Еще одна давняя традиция — парады. Один из самых известных — парад «Мэйси» в Нью-Йорке. Тысячи людей посещают это мероприятие, а сотни тысяч жителей страны смотрят его в прямом эфире по телевизору. Парад известен огромными надувными персонажами на воздушных шарах. Глядя на них, кажется, что они танцуют между небоскребами. Мероприятие длится довольно долго, одна из самых продолжительных традиций в Штатах.





3. «Забег Индюшек»





Еще одна интересная традиция на День благодарения, в которой я часто принимал участие — это Turkey Trot — «Индюшачья рысь» или «Забег Индюшек». По сути, это спортивное соревнование для бегунов. По всей стране сообщества и благотворительные организации проводят забеги на 5 или 10 километров для участников всех возрастов и способностей. Часто они начинаются ранним утром, до того, как люди начнут готовить блюда для праздничного ужина. Эта традиция мне очень нравится. Она довольна иронична, потому что День благодарения обычно известен большим ужином и перееданием, но также ассоциируется со спортом и здоровьем.

4. «Черная пятница»





Последняя традиция, о которой я упомяну — это «Черная пятница». В последнее время она стала популярная не только в США, но и во всем мире. Но когда я был намного моложе, все начиналось всего с нескольких магазинов, потому что большинство предприятий в День Благодарения не работали. Эти несколько магазинов организовывали большую распродажу с огромными скидками, если вы приходили туда рано утром. Как правило, около пяти утра. И к этому времени у дверей собирались большие очереди.





Сегодня многие магазины открыты даже в День благодарения, организуют скидки на все товары, но делают акцент на онлайн-продажи. Теперь киберпонедельник может стать более популярным, чем «Черная пятница». На мой взгляд, большинство американцев больше не встают посреди ночи после празднования Дня благодарения, чтобы стоять в очереди на улице в крупном универмаге или розничном магазине. Вместо этого они делают покупки онлайн за неделю до праздника. Распродажи и скидки, похоже, с каждым годом начинаются все раньше и раньше.