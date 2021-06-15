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Как правильно выбрать университет. 4 совета от специалиста
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Сегодня в 16:50

Как правильно выбрать университет. 4 совета от специалиста

Актуальный вопрос, стоящий сейчас перед каждым выпускником — это выбор профессии и университета. У казахстанских выпускников большой выбор вузов. В Республике на данное время действует 129 высших учебных заведений. Подробнее о том, как выбрать университет и с какими ошибками при этом можно столкнуться, рассказал в прямом эфире MEDIA CLUB QAZAQSTAN Яков Воронков, руководитель Секретариата Лиги Академической честности. Публикуем основные тезисы его выступления.

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Яков Воронков, руководитель Секретариата Лиги Академической честности

Самое главное — начинать нужно заранее.

В течение года одиннадцатиклассник должен изучать доступную информацию, а при возможности съездить и посмотреть университет своими глазами. Предварительно нужно составить краткий список направлений, по которым хочешь обучаться, определить географию и рассчитать бюджет.

Касательно самого выбора, рекомендую обратить внимание на следующие показатели:

1. Образовательная программа

Изучая образовательную программу, поступающий должен ознакомиться с тем, какие дисциплины в нее входят, понять какую часть программы составляют профессиональный и исследовательский компонент, в зависимости от интересов. Немалую важность при выборе может играть наличие программ двойного диплома, возможностей съездить по обмену. Профессорско-преподавательский состав и наличие возможностей самостоятельного выбора дисциплин, преподавателей и времени занятий также играют большую роль.

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Поступающий должен четко понимать, какой минимум и какой максимум он может получить от обучения в университете по выбранной образовательной программе.

Обучение в университете — это не только работа в аудитории с преподавателем, но и большое количество самостоятельной и совместной работы над различными проектами. Наличие хорошей библиотеки, скоростной интернет, места для совместной работы, общежитие — это то, на что обязательно следует обращать внимание. Наличие доступной информации об университете на официальном сайте университета и качественное консультирование поступающих также свидетельствует о студентоориентированности вуза.


2. Студенческая жизнь

Социальная составляющая очень важна. Особенно если учебный процесс находится на высоком уровне и учиться достаточно сложно. Активное участие в деятельности студенческих клубов и организаций поможет разнообразить учебный процесс и уберечь студента от скуки и депрессии. В хороших университетах, студенческие клубы активны, самостоятельны, начиная от дебатных клубов и заканчивая танцевальными. В таком университете каждый студент может заняться тем, чем ему интересно.


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3. Мнение студентов и выпускников

Изучение мнений студентов и выпускников позволит поступающему лучше понять как атмосферу, сложившуюся в вузе, так и оценить качество преподавания. Важно использование различных источников информации, ведь можно не только написать студенту или выпускнику напрямую, но и посмотреть, что пишут в студенческих пабликах, посетить ориентационные встречи и ознакомиться с результатами опросов. Ни в коем случае не стоит ориентироваться на мнение одного человека, а также на мнение людей, которые, например, окончили вуз 15 лет назад или вообще там никогда не учились.


4. Мнение работодателей и объективные данные по трудоустройству

Немаловажно понимать, «что думает рынок» и насколько легко выпускники того или иного вуза устраиваются на работу. Например, в Казахстане проводится рейтинг НПП РК «Атамекен», в котором поступающие могут посмотреть три важных показателя по специальностям, на которые они хотят поступать: процент трудоустройства, скорость трудоустройства и начальные заработные платы. Эти показатели можно считать объективными, так как они рассчитываются по пенсионным отчислениям выпускников и вузы никак не могут на них повлиять.

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