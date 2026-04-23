Как поступить в Yonsei University и учиться в одном из лучших вузов Южной Кореи

Студенты Yonsei University из Казахстана рассказали, почему выбрали этот университет, как проходил процесс поступления, и чем отличается учеба в одном из ведущих вузов Южной Кореи.





Камила Алимбаева, 25 лет, город — Астана, Management Consulting, @alimbayevakamila





О выборе вуза





После окончания бакалавриата я рассматривала смену направления для магистратуры. Важным критерием для меня был высокий рейтинг и расположение в Азии. Yonsei University входит в тройку ведущих университетов Южной Кореи и занимает второе место в стране после Seoul National University по рейтингу QS.

Южная Корея привлекала как место для жизни на несколько лет: безопасная страна, относительно доступная по стоимости и с близкой мне культурой.

О поступлении





Для поступления нужно было подготовить Personal Statement и Study Plan, предоставить диплом бакалавра, транскрипт оценок, подтверждение знания английского языка и два рекомендательных письма от профессоров.

Personal Statement — один из ключевых документов при подаче. Внеклассные активности, опыт работы или стажировок, участие в проектах и кружках, особенно связанных с выбранным направлением, заметно усиливают профиль кандидата и демонстрируют реальную мотивацию.

Об особенностях обучения





Я получала бакалавриат в Гонконге, где учебная нагрузка была более интенсивной из-за большего количества предметов за семестр. В Южной Корее, несмотря на меньшее количество курсов, общий объем работы оказался выше: на каждую дисциплину требовалось значительно больше времени, так как материал разбирался глубже. Обучение не было сложным при грамотном распределении времени.

В Yonsei University распространена практика, когда преподаватели одновременно занимают высокие позиции в бизнесе или государственном секторе. Например, один из профессоров входил в Комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи, другой — в совет директоров SM Entertainment. Декан факультета — посол правительства Южной Кореи по вопросам прав человека в Северной Корее. Такие профили преподавателей формируют высокие ожидания к студентам и напрямую влияют на уровень преподавания.

Система оценивания стандартная для международных университетов: используется bell curve, где результаты студентов оцениваются относительно группы. Формат варьировался: это могли быть групповые проекты, эссе по public finance, стандартные тестовые экзамены или анализ политических взглядов через фильмы.

О возможностях для студентов





В университете регулярно проходят академические конференции и форумы. Я посетила форум, где познакомилась с Майклом Кирби — бывшим главой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Северной Корее, и послушала выступление Пан Ги Муна — бывшего Генерального секретаря ООН.

Yonsei University ежегодно проводит карьерные ярмарки с участием крупных корейских чеболь-компаний и международных организаций. На факультете действуют менторские программы, где лидеры индустрии работают со студентами. Карьерный центр помогает с подготовкой резюме, прохождением интервью, нетворкингом с компаниями и доступом к вакансиям через job board.

Диплом дает сильную основу для карьерного роста благодаря сочетанию академической строгости и международной направленности. Репутация университета высоко ценится работодателями как в Азии, так и за ее пределами. Сильное сообщество выпускников дает доступ к контактам и менторству.

Рекомендации





Четко определите цель и поймите, зачем вам обучение за рубежом. Это важный шаг, потому что переезд в другую страну влечет за собой серьезные изменения в жизни: новая культура, среда, высокий уровень конкуренции. Взвесьте плюсы и возможные сложности и честно ответьте, готовы ли выйти из привычного образа жизни ради новых возможностей. Если ответ положительный, обучение за рубежом даст максимум: знания, личностный и профессиональный рост.

Начинайте подготовку как можно раньше: развивайте академическую базу, английский язык, участвуйте во внеклассных активностях и проектах. Общайтесь с людьми, которые уже прошли этот путь. Главное оставаться проактивным в университете и использовать все возможности, которые он дает: стажировки, нетворкинг.

Алия Тыныбаева, 23 года, город — Астана, CX Researcher, @alurosee





О выборе вуза





Yonsei University не был случайным выбором для меня — это был осознанный шаг. Привлекала программа Information and Interaction Design: она находится на стыке технологий, дизайна и человеческого поведения.

Немаловажную роль сыграла и репутация: Yonsei входит в тройку ведущих вузов Кореи — SKY. Южная Корея привлекала культурой, динамикой и отношением к инновациям.

О поступлении





Процесс поступления был многоступенчатым: оценки, языковые тесты и мотивационное эссе. Самым сложным оказалось эссе — нужно было не просто описать себя, а выстроить нарратив: кто ты, зачем тебе направление и что можешь привнести. Такая работа требует глубокого самоанализа, и многие абитуриенты сильно недооценивают этот этап.

Оценки задают лишь минимальную планку, а дальше решающую роль играет эссе. Те, кто пишет честно и конкретно о своем опыте, проходят. Те, кто пытается написать «правильный» и универсальный текст — нет.

Об особенностях обучения





В Yonsei University первый год — Liberal Arts Foundation: студенты изучают разные дисциплины без привязки к конкретной специальности. В конце года выбирают направление по интересу и тому, что откликнулось. В Казахстане такого подхода почти нет: специальность выбирают еще до поступления, часто в 17 лет.

Нагрузка интенсивная, дедлайны накладываются друг на друга, командная проектная работа — норма с первого дня.

Система оценивания — GPA по американскому типу. Преподаватели часто дают развернутую обратную связь по проектам, а не просто ставят оценку. Это меняет отношение к учебе: оценку начинаешь воспринимать не как финальный результат, а как инструмент роста. Кривая оценивания иногда создает конкурентную атмосферу внутри группы — к этому важно быть готовым.

О возможностях для студентов





Библиотеки, исследовательские лаборатории, программы обмена — инфраструктура университета на высоком уровне. Карьерный центр помогает с резюме, подготовкой к интервью и поиском стажировок. Ярмарки вакансий проходят регулярно, на них приходят крупные корейские и международные компании: Samsung, LG, стартапы из района Gangnam.

Yonsei University — бренд, который открывает двери. В Азии его репутация сопоставима с европейскими топовыми университетами. Диплом дает доступ к сильному нетворку выпускников как в Южной Корее, так и на международном рынке.

Но для меня учеба не столько про строчку в резюме, сколько про мышление: дизайн как инструмент решения проблем, а не просто визуальное оформление.

Рекомендации





Начинайте раньше, чем кажется нужным. Большинство абитуриентов из Казахстана недооценивают, сколько времени занимает качественная подготовка — это месяцы, а не недели.

Не гонитесь за топом ради статуса. Выбирайте программу, которая соответствует вашим интересам.

Не бойтесь того, что вы из Центральной Азии. Международные вузы ценят разнообразие опыта и взглядов.

Айжан Сагу, 24 года, город — Сеул, Graduate Research Assistant, @s.aizh

О выборе вуза





Я получила степень бакалавра в Nazarbayev University. При выборе места дальнейшего обучения советовалась с научным руководителем. Помимо рейтинга университета, оценивала профессорский состав и департамент. Важной была и финансовая составляющая: страна и университет должны были быть доступными для студенческого бюджета.

Yonsei University подошел по всем параметрам. Южная Корея — сравнительно недорогая страна, а оплату за учебу и деньги на проживание можно было получить, работая в лаборатории у профессора. Также мне была предоставлена скидка от департамента в 50% стоимости обучения.

О поступлении





Стандартный процесс включает сбор документов, поиск научного руководителя для инженерных и технических специальностей, и написание мотивационного письма.

Самый сложный этап — поиск научного руководителя, в лаборатории которого предстоит работать все годы обучения. Не все профессора готовы брать иностранцев, поэтому важно показать, почему стоит выбрать именно тебя.

Для поступления требовался сертификат по английскому языку — IELTS 6.5, желательно также по корейскому. Обязателен GPA не ниже 3.0 и два рекомендательных письма. Дополнительно можно приложить достижения и сертификаты. Каждый поступающий автоматически участвовал в конкурсе на стипендию, и сильные оценки, рекомендации и достижения могли сыграть решающую роль для комиссии.

Об особенностях обучения





Обучение в Yonsei University показалось мне немного легче, чем в Nazarbayev University. Основная нагрузка была в лаборатории: нужно приходить как на работу — с 09:00 до 18:00. Сами занятия и экзамены во многом напоминали бакалавриат.

Итоговая оценка за семестр складывается из текущих работ и двух экзаменов — midterm и final. GPA рассчитывается по шкале 4.5, максимальная оценка — A+. Преподаватели отзывчивые: можно написать им или записаться на office hours. С научным руководителем встречи проходили на еженедельных семинарах по пятницам.

О возможностях для студентов





Университет предоставляет весь необходимый пакет ресурсов: хорошую библиотеку, доступ к Microsoft Office и Gmail. В плане исследований особенно полезен доступ к научным журналам и базам данных через аккаунт университета.

Регулярно проводятся ярмарки вакансий и встречи с работодателями. Крупные компании, как Hyundai, Samsung, CJ, Lotte, рассылают вакансии напрямую студентам на почту. Проводятся также конкурсы, которые дают возможность получить стажировку.

Диплом Yonsei University дает хорошие возможности при правильном использовании. Самое ценное — люди, с которыми знакомишься во время учебы. Среди выпускников много тех, кто помогает с поиском работы, может порекомендовать и поделиться советом. Диплом также помогает при подаче на визу талантов: университет входит в топ-50 мира по QS.

Рекомендации





Не гонитесь за топовым университетом. Диплом важен и открывает двери, но смысл поступления в сильный вуз — не желание «выглядеть круто», а поиск места, где дадут возможность развиваться и научат учиться. Самое важное — понять, ради чего вы туда поступаете.