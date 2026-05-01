Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
Как поступить в Woosong University Kazakhstan — онлайн-встреча с представителем филиала южнокорейского вуза
29.04.2026

Мы продолжаем серию прямых эфиров Educational Bridge и приглашаем вас на встречу с представителем университета Woosong University Kazakhstan — международного казахстанско-корейского вуза с фокусом на современные технологии и глобальное образование.

Вы узнаете:
— как проходит процесс поступления и какие требования предъявляются к абитуриентам
— какие программы доступны для студентов
— как устроено обучение с международным подходом и возможностями обмена
— какие карьерные перспективы открываются после обучения.

Спикер: Merey Nurgali, Regional Marketing Manager

Дата: 5 мая, 18:00 по времени Астаны
Где: YouTube-канал WEproject
Язык встречи: русский

Как принять участие
Чтобы присоединиться к эфиру, заполните короткую форму регистрации. Вы сможете оставить свой вопрос представителю университета, а после встречи университет сможет связаться с вами и поделиться дополнительной информацией о поступлении и программах.

#казахстан #университет #южнаякорея #корея #поступление
