WE
Как поступить в Michigan State University — один из лучших вузов США. Встреча с представителем приемной комиссии
Новости Центральной Азии и мира

17.02.2026

Как поступить в Michigan State University — один из лучших вузов США. Встреча с представителем приемной комиссии

Мы продолжаем серию прямых эфиров Educational Bridge и приглашаем вас на встречу с представителем одного из ведущих государственных университетов США — Michigan State University.

Вы узнаете:
— как проходит процесс подачи документов для международных студентов
— на что приемная комиссия обращает особое внимание
— какие ошибки чаще всего допускают кандидаты
— какие академические и карьерные возможности открываются во время учебы

Спикер: Chris Voss, Associate Director, International Admissions, Michigan State University

Как поступить в Michigan State University

Дата: 18 февраля, в 19:00 по времени Астаны
Где: YouTube-канал WEproject
Язык встречи: английский

Все анонсы, детали и актуальная информация по эфиру будут публиковаться в Telegram-чате Educational Bridge. Присоединяйтесь и не пропустите эфир!

