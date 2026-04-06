Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-postupit-v-le-cordon-bleu-paris-odnu-iz-samyh-izvestnyh-kulinarnyh-shkol-mira
logo
Как поступить в Le Cordon Bleu Paris — одну из самых известных кулинарных школ мира
Недавно мы провели информационную сессию о Le Cordon Bleu — крупнейшей международной сети кулинарных институтов с историческим кампусом в Париже. Посмотреть запись эфира можно по этой ссылке. А в этом мы материале собрали ключевую информацию о программах, поступлении и студенческой жизни. Если вы хотите стать частью сообщества и участвовать в живых встречах — вступайте в наш чат.


Melissa Caicedo Betancur, Sales & Development Associate

Как поступить в Le Cordon Bleu Paris

Ingrid Breton Vasquez, Sales & Development Associate

Как поступить в Le Cordon Bleu Paris

О школе

Le Cordon Bleu — крупнейшая международная сеть кулинарных институтов: 35 кампусов в 20 странах. Основной кампус и историческая база школы находится в Париже. В 2025 году институту исполнилось 130 лет.

Кампус расположен в 15 минутах пешком от Эйфелевой башни, рядом с Сеной. Благодаря этому студенты получают полноценный доступ к городской среде Парижа и культурному опыту.

В сети Le Cordon Bleu работают более 130 шефов с международным опытом работы в ресторанах, отелях и заведениях со звездами Michelin. Обучение основано на французских техниках, но с учетом глобальных стандартов индустрии.

В парижском кампусе обучается около 1000 студентов в год из более чем 90 стран. Аудитория разная: от выпускников школ до людей возрастом 30-40+ лет, которые меняют карьеру. За счет этого формируется международная и профессионально разнообразная среда.

Программы обучения

Основное направление — кулинарное образование или Culinary Arts, с разделением на три специализации:

— Cuisine — горячая кухня
— Pastry — десерты и кондитерское искусство
— Boulangerie — хлеб и выпечка.

Студенты могут выбрать одно направление или комбинировать несколько.

Короткие программы, до трех месяцев. Подходят для знакомства с индустрией или как часть gap year. Дают базу профессиональной кухни и сертификат. При необходимости можно продолжить обучение до диплома.

Профессиональные программы, девять месяцев. Интенсивное обучение с фокусом на французские техники. Основной и самый престижный трек — Grand Diplôme, он совмещает в себе Cuisine и Pastry. После окончания можно сразу начать работу в индустрии.

Программы со стажировкой, девять месяцев. Студенты проходят три месяца практики внутри института и еще от четырех до шести месяцев стажировки в ресторанах или отелях. У института развитая сеть партнеров, что упрощает поиск стажировок и первого места работы.

После базового обучения доступны узкие направления:

— Pastry & Wellness — десерты с акцентом на здоровье
— Natural fermentation — хлеб на натуральных ферментах
— Nutrition — питание, баланс и тренды рынка
— Plant-based — растительная кухня.

Culinary Management — программа для предпринимателей, три месяца. Фокусируется на запуске собственного проекта: разработка концепции, создание меню, финансовая модель. На выходе студент получает готовый бизнес-план.

Программа по вину и напиткам — Wine & Beverage Management, 10 месяцев. Студенты получают технические знания в области, учатся управлению. Возможные карьерные роли после выпуска: сомелье, работа в ресторанах, ритейле, импорте или экспорте продукции.

Двойная программа Bachelor of Science Culinary Design Management. Она реализуется совместно с Paris Dauphine University на английском языке и ориентирована на управление в гастрономии, а не на профессию шеф-повара. Длится три года с возможностью продолжить обучение в магистратуре. Выпускники получают диплом с аккредитацией (180 ECTS).

О поступлении

Для поступления на кулинарные программы необходимы:

— CV и мотивационное письмо
— аттестат с оценками
— сертификат знания английского или французского языка. Для прохождения стажировки потребуется знание французского на уровне A2 — его можно предоставить позже

— регистрационный взнос: 1500€ для получения диплома и 500€ для получения сертификата.

Для поступления на программы Bachelor of Science необходимы:

— CV и мотивационное письмо
— ответы на вопросы о целях и планах
— аттестат и оценки за три года
— знание английского на уровне от B2
— регистрационный взнос: 100€.

Отбор проходит совместно Le Cordon Bleu и Paris Dauphine University.

Внутренних стипендий в Le Cordon Bleu нет. Иногда проходят конкурсы, но основной вариант — внешние гранты или личное финансирование.

Студенческая жизнь

Париж — одна из ключевых локаций для обучения в гастрономии. Здесь развитая ресторанная сцена, культурная и международная среда, проходит большое количество активностей. Студенческий статус во Франции дает доступ к скидкам на медицину, транспорт и музеи, возможность бесплатного использования библиотек и право работать до 964 часов в год.

