Как поступить в City St George’s, University of London: программы, требования, стипендии

Недавно мы провели информационную сессию о City St George's, University of London — университете с более чем 26 000 студентов из более 160 стран и сильным акцентом на практические навыки и карьеру. Посмотреть запись эфира можно по этой ссылке. В этом материале собрали ключевую информацию о программах, поступлении, стоимости обучения и студенческой жизни.





Ghazi Lashab, International Recruitment Officer в City St George’s, University of London





Об университете

В City St George’s, University of London учатся более 26 000 студентов, свыше 40% из них — иностранцы из более чем 160 стран. Из Центральной Азии больше всего студентов из Казахстана — примерно 30-40 человек в год. Также представлены Китай, Пакистан, Индия, страны Западной Европы, Турция, Малайзия, Индонезия и Таиланд. Университет формирует по-настоящему международную среду, где студенты обмениваются опытом и культурой.

Кампус расположен в центре Лондона, в финансовом районе рядом с Банком Англии. Это удобное расположение для учебы, проведения исследований, стажировок и работы. Университет сочетает классические здания в английском стиле и современные корпуса, все обновлено и оснащено технологичными аудиториями, спортивным залом и студенческими пространствами.

О программах

В университете представлены профессионально аккредитованные бакалаврские и магистерские программы, преподаватели — практикующие специалисты. Особое внимание уделяется практическим навыкам: учеба максимально прикладная и ориентирована на профессиональные требования отрасли.

В университете также есть востребованные сегодня программы, включая LLM — специализированные магистратуры по праву, например Maritime Commercial Law и Human Rights Law.

Особо выделяются программы стажировок третьего курса. Студенты проходят год профессиональной практики, работая в крупных компаниях через Employment and Careers Advice Center. Оплата за стажировку соответствует полноценной работе. Это позволяет получить реальный опыт, который выделяет выпускников на рынке труда. Есть также возможность учебы за границей, например в Сингапуре или США, на второй год.

О поступлении

Для бакалавриата международные студенты из Казахстана проходят год Foundation через партнеров, вроде Kaplan, при аттестате местного образца. Требования простые: средняя оценка выше среднего, IELTS минимум 5.5 баллов или эквивалент в TOEFL. После успешного завершения Foundation студент автоматически поступает на основную программу.

Для студентов с международными аттестатами, такими как IB, A-level или AP, программа длится три года: первый и второй год — учеба на кампусе, третий — профессиональная стажировка.

Подача на магистратуру осуществляется через Course Finder на сайте City St George’s, University of London. Заявки открываются в октябре, лучше подавать в январе-феврале. Ответ приходит через четыре-шесть недель.

Перевод студентов из других университетов возможен не для всех программ. В бизнес-школу перевод не разрешен. Для остальных направлений чаще возможен после первого года.

О стоимости обучения и грантах

Прямые расходы включают обучение, жилье, питание и книги. Одногодичная магистратура экономит время и деньги по сравнению с двухлетними программами в других университетах. На сайте есть детальная разбивка стоимости по неделям.

Международные студенты могут работать до 20 часов в неделю, чтобы покрыть часть расходов. Работа может быть любой — в кафе, книжном магазине или по специальности через Careers Advice Center.

В City St George’s, University of London существует много разных стипендий, в основном они присуждаются по академическим достижениям. Есть отдельные программы для девушек на STEM-направлениях. Подробную информацию о каждой стипендии можно найти на сайте. Рекомендую подавать на все подходящие, чтобы выбрать самую выгодную. Если студент получает несколько предложений, он может выбрать одну, самую высокую по сумме.

О студенческой жизни

Кампус университета объединяет все основные здания: учебные корпуса, библиотеки, лаборатории, спортзал, студенческий центр, клубы и общества. Магистратура по бизнесу располагается в отдельном здании, юридическая школа — в двух минутах ходьбы. Жилье находится в 10-15 минутах ходьбы от кампуса, гарантировано для международных студентов на первый год, на второй и третий — доступны различные варианты.

Действует активный студенческий совет: почти 100 клубов и обществ. Студенты могут присоединяться к существующим клубам или создавать новые. Для волонтерства и внеучебной активности также открыты многочисленные возможности.

Международные студенты получают поддержку через International Student Advice Center — помощь в любых вопросах от потерянного паспорта до обращения в посольство. Visa Advice Team помогает с визой, депозитом, CAS и коммуникацией с посольством. Careers Advice Center помогает с резюме, стажировками и трудоустройством.