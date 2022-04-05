Как подростки из Казахстана создали NFT-сборник о будущем поколении

Рассказываем о проекте Atlas NFT 365, который поможет лучше понять подростков.





Саржан Муратов, 18 лет, город — Кокшетау, Co-founderand CEO @atlas_teens

О себе

Я учусь на третьем курсе Кокшетауского высшего колледжа Арна. Занимаюсь птицеводством — выращиванием птиц мясного и яичного направления. Развиваю дикторский голос, в дальнейшем планирую обучаться в сфере актерского мастерства. Инвестирую в криптовалюты и NFT-проекты.

С чего все началось

Atlas School — это школа, которая поддерживает подростков и их предпринимательские инициативы. Именно там я познакомился с будущими членами нашей команды. Теперь она состоит из антихрупких подростков.

У меня была идея создать NFT-коллекцию, в которой будет отражена современная жизнь подростка. А так как мы сами находимся в этом возрасте, коллекция создана из фрагментов нашей жизни.

О проекте

Atlas NFT 365 или 365 TEENS — это первая коллекция Atlas, сборник о будущем поколении. Ее цель — показать год из жизни подростка со всеми бурными красками и эмоциональными взрывами, полетами и падениями, которые происходят в их жизни. Поэтому коллекция состоит из 365 артов, на которых изображен путь молодого человека, исследующего и познающего себя, и окружающий мир.

В этом возрасте у детей самые сильные эмоциональные перепады, когда все происходит впервые: любовь, разочарование, ошибки, достижения, травля, надежда, низкая и высокая самооценка. Это самый уязвимый период в жизни. И наша миссия — показать, что дети переживают в этом возрасте.

Еще мы хотим раскрыть таланты подростков. Ведь у поколения Z — творческий склад ума. У каждого свой скрытый талант. Мы способны чувствовать и выражать эмоции на другом уровне, с сочувствием и искренней любовью. Вот почему мы хотели помочь детям выразить себя через искусство.

О планах

В планах параллельно запустить коллекцию кроссовок, которые расписаны карикатурами подростков на площадке Foundation, а также коллекцию с музыкальными NFT, используя музыку, сделанную молодежью.

У нас будет Metaverse-галерея, где каждый автор сможет разместить свою работу.