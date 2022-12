Кем гордились казахстанцы в 2022 году: победы в спорте, культуре и технологиях

Рассказываем о самых крутых достижениях выходцев из Казахстана в этом году.





Спорт





Шавкат Рахмонов, @shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов вошел в список бойцов в известном игровом симуляторе UFC 4. Он стал первым спортсменом из Казахстана, оказавшимся в игре.

Кроме того, промоушен UFC выпустил документальный сюжет про спортсмена в рамках шоу UFC Connected.





Алан Курмангалиев, @alan_kurmangaliyev_07

Карагандинец Алан Курмангалиев стал первым в истории чемпионом мира по настольному теннису из Казахстана.

Также он стал чемпионом турнира WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia, проходившем в Португалии.





Елена Рыбакина, @lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала сенсационную победу в финале «Уимблдона», обыграв второй номер мирового рейтинга — Онс Жабер из Туниса.

Теперь спортсменка претендует на награду «Игрок года» от WTA.





Жанибек Алимханулы, @janibek_alimkhanuly

Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира. Для казахстанца это была дебютная защита титула.





Алина Саркулова, @alinasarkulova

Алина Саркулова завоевала «золото» чемпионата Азии 2022 года. Так она стала первой казахстанкой-чемпионкой Азии в маунтинбайке среди женщин в категории «элита».





Жансая Абдумалик, @zhansaya_abdumalik





Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик в составе команды OSG Baden-Baden стала чемпионкой немецкой Бундеслиги.





Анель Сытдыкова, @sytdykova_anel





Уроженка Уральска Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, преодолевшей пролив между островом Санта-Каталина и побережьем города Ранчо Палос Вердес в Калифорнии.





Бибисара Асаубаева, @bibisarachess

В 2022 году шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блиц-шахматам и вице-чемпионкой по рапиду. На момент победы ей было 17 лет, что сделало ее самой молодой чемпионкой мира. За это достижение Бибисара получила специальный сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Также Бибисара Асаубаева завоевала титул лучшей шахматистки Азии среди женщин по итогам 2021 года.





Ильдар Ягьяев, @ildar_calisthenics





Казахстанец выступал в весовой категории до 70 килограммов. Он осилил первый подготовительный вес в 90 килограммов. После ему удалось подтянуться с весом 96,5 килограмма, установив тем самым новый мировой рекорд.





Жансель Дениз, @cdtkd

В 2022 году казахстанская таеквондистка стала первой в мировом рейтинге в своей весовой категории. Такое в истории казахстанского таеквондо происходит впервые.

Киберспорт





Алексей Qikert Голубев, @qikert

Казахстанский киберспортсмен выиграл 500 000 долларов в составе Outsiders на главном турнире по шутеру CS:GO — IEM Rio Major. Тренером команды также выступал казахстанец Дастан Акбаев.





Titan Gaming, @titangamersofficial

Команда стала победителем международного турнира по PUBG MOBILE и получила 50 000 долларов. Всего в соревновании приняли участие 109 стран.





Абай HObbit Хасенов, @hobbitzce





Казахстанец Абай Хасенов выиграл турнир IEM Dallas в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, выступая за американскую организацию Cloud9.

Технологии





Элисар Нурмагамбетов, @elisar_n

Казахстанец Элисар Нурмагамбетов попал в североамериканский список Forbes 30 under 30 в разделе Enterprise Tech 2023 с проектом Black Ice AI.





Cerebra, @cerebra.kz

Команда казахстанского MedTech стартапа Cerebra присоединилась к Intel #oneAPI. Это программа для стартапов, которые разрабатывают инновационные программные решения для ускоренных вычислений.

В этом году к команде проекта присоединилсь Келлени Берчук, руководитель технологического подразделения корпорации Siemens Healthineers в США.

А еще Cerebra выиграла престижный конкурс, организованный компанией Johnson & Johnson совместно с крупным информационным порталом о технологиях Tech in Asia.





Neemble





Казахстанский блокчейн-стартап Neemble попал в крупнейший Web3 акселератор AppWork, базирующийся в Тайване.





ōzen





Музыкальный NFT-плеер от казахстанской команды ōzen занял первое место со своим проектом на блокчейне SKALE на международном хакатоне ETHglobal в Нью-Йорке.

Культура





«Мукагали»

Казахстанский фильм «Мукагали» завоевал главный приз на кинофестивале в META Film Fest в Дубае.





Роман Варламов, @varlamov_roman

25-летний казахстанец Роман Варламов стал официальным фотографом Ralph Lauren





Сандугаш Рысбаева, @ss.sanny





29-летняя Сандугаш Рысбаева из Астаны представила Казахстан на международном конкурсе красоты International Beauty and Model 2022 и стала обладательницей титула Mrs. Charm и короны из камней Swarovski.





Colorit, @coloritmusic

Кавер казахстанского музыканта Colorit на хит «Быстро» Slava Marlow & Morgenshtern получил двойной платиновый диск. Трек в адаптации Colorit набрал 45 миллионов прослушиваний.





Иманбек, @imanbekmusic

В этом году диджей Иманбек получил награду от Spotify за трек Roses — Imanbek Remix, который в октябре 2021 года набрал миллиард прослушиваний по всему миру. Ранее ее получали Дрейк, Kygo, Дуа Липа, Адель, Гарри Стайлз, Льюис Капальди и другие мировые звезды.





Веб-сериалы от Salem social media, @salemsocial.kz

Проект «5:32» вошел в конкурсную программу американского кинофестиваля CATALYST.

Sheker II и Mystan стали лучшими на веб-фестивале die Seriale, в городе Гисен, Германия, в номинациях «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшая операторская работа» соответственно.

А веб-сериал «Игрок» стал первым казахстанским веб-проектом, прошедшим в шорт-лист международного London International Short Film Festival.





Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimash

Певец исполнил гимн Казахстана перед боксерским матчем Геннадия Головкина против мексиканца Сауля Канело Альвареса.

В этом году Димаш Кудайберген выпустил клип на песню «История одного неба». А одна из его новых композиций Okay находилась в топ-10 хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs.

Также певец получил награду на церемонии вручения премии EMI GALA Fashion Awards 2022 в Дубае.





Адильхан Ержанов, @adilkhan_yerzhanov

Фильм «Штурм» режиссера Адильхана Ержанова завоевал Гран-при сразу двух международных фестивалей: Festival international du Film Policier Reims Polar во Франции и Los Angeles Asian Pacific Film Festival в США.

Кроме того на 79 Венецианском Международном кинофестивале фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» удостоился специальной награды от независимых кинокритиков из Италии. А премию Premio bisato d'oro 2022 Best Actors отдали лучшим актерам — Берику Айтжанову и Данияру Алшинову.





Say Mo, @say_mo__

Лионель Месси и Роналдиньо воссоединились в рекламе компании Pepsi Play to Inspire. В ролике также снялись Поль Погба и самая титулованная английская футболистка на сегодняшний день Люси Бронз. В дополнении к ролику играет музыка от Монтелла Джордана на его классическую песню 90-х This Is How We Do It с вокалом Say Mo в треке.