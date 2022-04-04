Как переехать в Турцию, получить ВНЖ и открыть компанию — рекомендации специалиста

Камиль Мурадов, основатель компании ButaConsulting, рассказал обо всем, что нужно знать тем, кто хочет переехать в Турцию.





Камиль Мурадов, город — Стамбул, основатель компании Buta Consulting, @kamil_muradov_butadan

О себе

Мы уже восемь лет занимаемся консалтингом на территории Турции. Основные направления деятельности: помощь в получении ВНЖ, рабочих разрешений, открытие компаний, открытие счетов и все, что связано с переездом в Турцию.

Что нужно знать перед тем, как ехать в Турцию

Сначала проконсультируйтесь со специалистами, потому что некоторые документы, которые вам потребуются, надо делать у себя на Родине. Особенно это касается тех, кто приезжает с детьми до 18 лет. Например, необходимо еще дома заняться апостилированием свидетельства о рождении, свидетельства о браке, согласия второго родителя на получение ребенком ВНЖ, если он в Турцию не едет. Без апостиля миграционная служба эти документы не примет. А в Турции подобные документы нужно будет делать через Посольства, платить различные государственные пошлины.

Также советую перед переездом сформировать определенный капитал, подушку безопасности. Турция — не дешевая страна. Вам потребуется сумма на аренду недвижимости: залог, плата за квартиру, оплата услуг риэлтора. Оформление ВНЖ тоже требует денег. Поиск работы занимает время. Поэтому у вас должны быть деньги минимум на шесть месяцев.

С 1 февраля 2022 года многим приезжим отказывают в получении ВНЖ. Поэтому клиентам мы предлагаем повременить, подождать, пока ситуация не прояснится.

Как получить ВНЖ или другое разрешение на пребывание

Граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана могут непрерывно находиться на территории Турции 90 дней. Россияне — 60 дней. При этом процесс регистрации проходить не нужно.

В течение разрешенного срока пребывания в Турции надо подавать документы на туристический ВНЖ. Для этого нужны: договор аренды или нотариально заверенное поручение от человека, у которого вы будете жить, банковский счет, анкета, медицинская страховка, квитанция об уплате государственной пошлины. Ее размер зависит от страны. Например, казахстанцы должны заплатить 80 $ и 10 $ за сам документ. Россияне платят 23,5 $ и 10 $ за карточку. Для граждан Кыргызстана, помимо 80 $ и платы за документ, есть единоразовые визовые сборы в размере 1033 лир.

Система выдает дату, когда у вас состоится собеседование. К этому времени мы готовим весь пакет документов, с которым можно идти в миграционную службу. Ваше заявление могут рассматривать 90 дней, но на данный момент все происходит в течение двух недель. После этого вы получаете SMS с ответом, а вам по почте приходит документ.

Многие приезжают, например, на языковые курсы. Тогда нужно предварительно оформить визу через Консульство Турции у себя дома. Это важно. Тогда вы сможете оформить здесь ВНЖ.

Если вы поступили в университет, вы получаете разрешение на пребывание в Турции с целью обучения.

Рабочее разрешение может сделать работодатель. Без него работать на территории Турции нельзя. Можно, например, заранее найти подходящую вакансию, получить приглашение на работу, с ним прийти в Консульство Турции и получить рабочее разрешение. Сначала вам выдают разрешение на год. Спустя это время вы можете подаваться уже на два года.

Как получить гражданство

Если вы приобретаете недвижимость на сумму до 250 000 $, то ВНЖ выдается на два года. Потом вы можете его продлить, а через пять лет подать документы на получение гражданства. Но вы не должны за эти пять лет находиться за пределами страны больше года.

Если вы приобретете недвижимость за 250 000 $, то вы и ваша семья имеете право сразу подаваться на гражданство. Это занимает примерно три-четыре месяца.

Если вы получаете рабочее разрешение в течение пяти лет или три года по браку, вы тоже имеете право подаваться на гражданство.

В Турции есть возможность иметь двойное гражданство.

Аренда жилья в Турции

С 1 февраля 2022 года договор аренды должен быть заверен у нотариуса вместе с хозяином квартиры. Для этого требуется перевод паспорта и переводчица. Поэтому заверять договор аренды стало дороже.

К тому же из-за наплыва иммигрантов цены на жилье значительно выросли. Раньше можно было оплатить аренду за два месяца. Теперь просят сразу за полгода или даже год. Это неудобно, если вы еще не знаете, одобрят вам ВНЖ или нет.





Есть города подешевле, например, Бурса. В туристических городах на побережье цены безумно высокие. Измир — хороший город, но там редко выдают ВНЖ. Поэтому рекомендую Стамбул. Это большой город, и здесь можно найти квартиру в любом ценовом сегменте.

Нужно тщательно выбирать район и улицу для аренды жилья. Если там живет много иностранцев, есть вероятность отказа. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.

Открытие банковского счета

Налоговый номер можно получить онлайн. Для этого достаточно перевода вашего паспорта.

Для открытия счета нужны перевод паспорта, внутреннего паспорта и налоговый номер. Но не все турецкие банки готовы открывать счета нерезидентам. Среди тех, где можно получить эту услугу: Ziraat Bank, Kuveyt Turk Bank, Vakıf Bank, QNB.

Открытие компании

Нерезиденты могут открыть бизнес в Турции. В основном выбирают форму LLP. Для казахстанцев это аналог ТОО, для россиян — ООО.

Процесс занимает пять рабочих дней. Для этого нужен налоговый номер или перевод паспорта. Выбираете название компании, указываете основную деятельность с помощью юриста или бухгалтера. Еще потребуется юридический адрес: офис или квартира.

После открытия компании можно открыть счет в банке и начинать работу.

Директором тоже может быть нерезидент. Но чтобы получить рабочее разрешение на себя, нужно, чтобы в компании работало минимум пять локалов. В ином случае вас могут оштрафовать или депортировать.