Как оптимизировать работу отдела продаж и улучшить результаты бизнеса: 5 критериев оценки

Спросите знакомых руководителей бизнеса, контролируют ли они продажи в своих организациях, и с вероятностью в 90% услышите положительный ответ.

Чаще всего они опираются только на один показатель — деньги, которые приходят в компанию.

Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов «Битрикс24»: рассказывает, какие критерии помогут оценивать и качественно улучшать работу сотрудников, чтобы добиться большего эффекта, а не просто фиксировать результат.





Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов «Битрикс24»





Отвечая на вопрос: «Как вы контролируете продажников?», руководители говорят: «Мы понимаем, сколько денег он принес в этом месяце: Аскар продал на 100 000 тенге, а Руслан — на 500 000».

Мы делаем вывод, что Руслан — молодец, а Аскар — не молодец.

Мы фиксируем результат, но не влияем на него.

Поэтому, когда говорим о показателях которые необходимы в работе с CRM, подразумеваем не только план продаж в цифрах. Нас интересуют промежуточные данные. Именно они помогут понять слабые места сотрудников.

Рассмотрим основные критерии оценки работы менеджеров по продажам:

1. Активность





Если на результат менеджера влияет количество звонков, обработанных чатов и проведенных встреч, то мы контролируем промежуточные показатели.

Пример:

У нас есть план — один менеджер должен принести 500 000 тенге в месяц. В середине месяца мы смотрим результат: он заработал не 250 000, а 100 000. Давайте посмотрим: почему?

Заходим в CRM и смотрим: вместо запланированных двух встреч в день он проводит одну в три дня.

Вот и одна из причин — не выполняется план по встречам.

2. Стадии воронки продаж





Если это неимпульсивная покупка и есть цикл продаж — клиент проходит через несколько стадий.

Покупатель принимает решение в течение какого-то времени: сначала пришел, познакомился с товаром или услугой, сравнил с другими вариантами.

Прошло время — он совершает покупку.

Мы эти стадии должны хорошо знать и внести в CRM, чтобы менеджер делал нужные действия на нужной стадии — не сразу предлагал комплектацию машины, а сначала пригласил на тест-драйв.

3. Конверсии





Контролируя эти стадии, мы понимаем, какой процент клиентов переходит от одной ступени к другой. Это конверсии по воронке продаж.

Мы сравниваем их с общей цифрой по компании. К примеру, в среднем у нас конверсия 3%, а в октябре — 1%.

Идем вглубь. К примеру, из стадии «Отправлено КП» в стадию «Заключен договор» перешло очень мало покупателей. Почему?

Разбираемся: может, мы долго выставляем коммерческое предложение или цена у нас такая, что никто не берет наши услуги. А может, КП так составлено, что его до конца не читают.













4. Причины проигрыша





Почему люди отказываются покупать?

Если мы зададим этот вопрос менеджеру, у него будут свои предположения. К примеру, он может ответить: «Мы продаем дорого. Покупатели не берут товар, когда видят цены».

Это обратная связь от сотрудника. А нам в данном случае важно получить ее от клиента. В этом нам поможет статистика.

Незавершенные сделки в CRM менеджеры закрывают с причиной отказа. Они могут быть разными: заказчик отложил проект или для него реально дорого, или товар не подходит.

Когда мы изучаем статистику, у нас появляется понимание: почему у нас не покупают. Допустим, дело действительно в цене, и мы продаем выше рынка — значит, мы должны ее корректировать.

Или нам надо усилить предложение. К примеру, мы не только предлагаем железобетонные конструкции, но и консультируем, как их установить, какой металл для них нужен. То есть улучшаем свое предложение.

Либо мы видим другой результат. Менеджер дает обратную связь: «У нас высокие цены, поэтому мы мало продаем».

Мы заходим в CRM и проверяем диалоги с клиентом, где выясняется, что продавец закрывает их, как только собеседник говорит: «Дорого».

А это не всегда означает, что он не может купить наш товар. Это означает, что заказчик не понимает ценность.

И менеджер в обязательном порядке должен уметь преодолевать типовые возражения.

5. Качество коммуникаций





Мы должны смотреть не только на количественные показатели: сколько звонков, какие конверсии.

Мы обязаны смотреть на качество работы нашего сотрудника. Знает ли он продукт? Владеет ли он темой и терминологией клиента? Говорит ли он грамотно? Может ли ответить на все вопросы? Умеет ли вести диалог?

Часто менеджер работает как консультант, а не как продавец. У него спрашивают цену, он ее называет.

На этом диалог заканчивается. Это не продажи. С этой задачей справится сайт, на котором будут указаны цены.

Поэтому важно знать, как наш специалист ведет коммуникацию с клиентом. На этот случай есть запись звонков, чаты в CRM и другие инструменты.





И самое важное.

Мы определились с показателями, которые необходимо контролировать.

Теперь нужно проверять их системно. Каждую неделю, каждый месяц выделять время на аналитику, смотреть чаты и слушать записи разговоров.

В противном случае вы не будете управлять продажами. Вы будете просто констатировать факт, сколько заработал ваш отдел.

У менеджеров будут разные отговорки, почему они не продают. Если же у вас будут данные, на которые вы можете опереться, то достигнете желаемого результата.

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