Как найти своего клиента в Казахстане: продвижение через рекламное агентство полного цикла

Аналитики от мира маркетинга согласны, что баннеры, растяжки и радиореклама все еще способны приносить пользу, по крайней мере, для повышения узнаваемости бренда. Но чтобы всерьез заинтересовать казахстанского потребителя, консервативных рекламных средств уже недостаточно. На первые позиции выходят компании, которые умеют внедряться в общее инфополе: создавать события, участвовать в общественной жизни, «дружить» с блогерами и городской прессой.



Мы обратились в wecom.agency — ведущее рекламное агентство полного цикла в Казахстане, чтобы узнать больше о том, как крупным брендам продвигать себя в цифровую эпоху. На наш взгляд, эти методики универсальны. Они полезны не только для раскрутки «гигантов», осваивающих новый регион, но и для молодых компаний, которые только начинают строить репутацию.





Главный принцип — повышение видимости





Медиа агентство wecom.agency занимается рекламой и продвижением компаний в Казахстане более 17 лет. За этот срок компания нарастила общественный капитал в 100+ медийных партнеров и довела охват аудитории до полумиллиона пользователей. Клиенты покупают у wecom.agency нечто большее, чем рекламные услуги — личное знакомство с потребителем.

Как сообщает представитель агентства, грамотная реклама в интернете решает сразу несколько задач:

• повышение охвата рынка. Это основная цель любого бренда, открывающего для себя Казахстан: получить выход на потребителя, занять лидирующие позиции в своей нише

• информирование аудитории. Очень важно, если вас еще не знают: нужно представиться, рассказать о своем уникальном предложении, дать стимул установить приложение или сделать заказ

• повышение узнаваемости. Как и другая реклама, интернет-маркетинг эффективно поднимает уровень доверия к бренду. В Казахстане, пройти путь от no name до локальной знаменитости можно за несколько месяцев. Главное — знать, какие каналы использовать для продвижения

• подогрев интереса. Хорошее рекламное сообщение умеет вызвать чувства. Любопытство, воодушевление, удовлетворение: позитив в приоритете. Конечно, бывают и проекты, которые «расцветают» на волне негатива. Поймать настроение, попасть в струю поможет хорошее PR-агентство со штатными маркетологами.

В условиях, когда новые бренды появляются чуть ли не каждый день, такой подход — единственный надежный способ достучаться до потребителя. Чтобы выйти на казахстанский рынок и начать развитие, вы должны быть буквально везде: от популярного городского блога до сторис местных селебрити. А для этого нужно иметь контакты профессионалов, способных обеспечить высокую степень присутствия.

С чего начинать продвижение в Казахстане малому бренду, среднему бизнесу, международной компании





Первый шаг, независимо от масштабов бизнеса — это обратиться в рекламное агентство. Любые самостоятельные действия обойдутся дороже: вам придется изучать аудиторию с нуля, заводить отношения с блогерами и медиа, совершать неизбежные ошибки новичка и учиться на них. А в это время кто-то будет вкладываться в профессиональное продвижение, и к тому моменту, как у вас накопятся ресурсы, для начальной раскрутки, ниша окажется уже занята.

Самое важное, что нужно знать о современном казахстанском рынке — это то, что развитие здесь и сейчас происходит с колоссальной скоростью. Можно сегодня подать рекламу в интернете в Казахстане, а завтра оказаться в топе по своей индустрии. Это возможно, в том числе благодаря тому, что пока что многие ниши все еще свободны. Но так будет не всегда. Крупные международные бренды начинают проявлять больше активного интереса к Казахстану, да и местная почва взращивает собственных конкурентов. Какую бы бизнес-модель вы не планировали, сейчас — лучшее время для ее реализации.

Блогеры или СМИ: что важнее для продвижения





Чтобы продвигаться в Казахстане, важно использовать и тот, и другой ресурс. А еще — независимые медиа, паблики в социальных сетях, онлайн и офлайн мероприятия.

Среди больших брендов пока что нет консенсуса относительно взаимодействия с блогерами. Есть компании, которые открыто выражают непонимание причин, по которым их конкуренты обращаются к инфлюенсерам. Есть и другая крайность, когда в погоне за известностью бренд сливает сотни тысяч долларов на аккаунты блогеров-однодневок или заключает контракты с селебрити, которые не имеют охвата или влияния в нужном регионе.

Разбираться в локальных блогерах с нуля и искать удачные партнерства своими силами равнозначно игре в рулетку — шанс выиграть есть, но не очень большой. Агентство wecom.agency предлагает комплексные услуги по размещению рекламы в интернете, в том числе по продвижению через блогеров и популярные медийные каналы. Особое внимание уделяется подбору площадок. Ведь любой медиаканал ценен не количеством подписчиков, а коммерческим потенциалом аудитории.

Хороший эффект получается, если работать не только с очевидными, но и со скрытыми нишами, то есть давать узкоформатную рекламу высокого качества для небольших групп потенциальных клиентов. Здесь особенно важно иметь контакт с региональными инфлюенсерами. В зависимости от вовлеченности аудитории, отдача может доходить до 80-90%.

Как сохранить успех от рекламной кампании





Когда вы вкладываетесь в консервативную рекламу и акции, эффект пропорционален вложениям. Пока деньги идут, приходят и клиенты. Деньги заканчиваются, клиент уходит к конкуренту.

Агентство wecom.agency занимается продвижением по другому типу. Да, ваша медийная реклама в Алматы приведет спрогнозированное количество прямых клиентов. Но это только начало. Основная цель продвижения — сделать так, чтобы ваш бренд вошел в повседневную картину мира среднего потребителя и стал такой же частью жизни, как Coca-Cola, Starbucks или Яндекс.Такси.

Как прийти к такому результату в условиях наступающей конкуренции — задача, которая решается индивидуально для каждого бренда. Не может повторяться стратегия для крупного маркетплейса, сервиса поставки продуктов питания, бренда домашней техники или сети онлайн-обучения. Но в основе будет одно — умение работать с локальной аудиторией и доступ к медийным источникам, вызывающим доверие пользователя.