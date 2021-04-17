Как найти свое призвание ― советы от основателя международной компании Airbnb

Идея бизнеса пришла Брайану Чески после того, как он бросил работу и переехал вместе с другом в Сан-Франциско. Деньги на съемную квартиру быстро закончились, но друзья решили предложить недорогое проживание и завтрак в своей квартире, причем спать гостям приходилось на надувных матрасах. В октябре 2019 года услугами Airbnb ежедневно пользовались около 2 млн человек, а в прошлом году компанию оценивали в 33 млрд $. В программе Дэна Шобеля миллиардер рассказал, как строил карьеру сам, и объяснил, почему не стоит слушать родителей, если вы хотите найти свое призвание и добиться успеха. Inc Russia опубликовал перевод его выступления.





«Когда я был совсем молодым, мама говорила мне: «Я выбрала работу по любви, но не заработала на ней денег. Поэтому тебе нужно выбрать работу, которая будет хорошо оплачиваться и обеспечит тебя медицинской страховкой», ― рассказал Чески.

Он последовал совету родителей и до 26 лет работал по найму. Однако в один прекрасный момент Чески решил бросить все, чтобы изменить жизнь.

«Я просто позвонил родителям и сказал: «Я уволился. У нас есть идея под названием Airbnb», ― рассказал он.

Несмотря на то, что родители Чески посчитали идею ужасной, на этот раз предприниматель стоял на своем.

Именно поэтому сейчас он рекомендует всем, кто задумывается о выборе карьеры, не слушать советы родителей, друзей или консультантов.

Брайан Чески, миллиардер, основатель Airbnb:

«Мой совет всем: не слушайте родителей. Вам следует прислушиваться к ним, когда дело касается любви и отношений, но только не карьеры. То, что они искренне любят вас, совсем не означает, что они знают, что у вас на душе, и ценят ваши желания».





При этом предприниматель не советует во что бы то ни стало «следовать своей страсти», ведь, чтобы сделать это, для начала нужно понять, чем вы действительно хотите заниматься в жизни. Большинству только предстоит в этом разобраться. И единственный способ понять свои желания ― снять с себя напряжение, преодолев социальное давление, считает Чески.

Брайан Чески, миллиардер, основатель Airbnb: