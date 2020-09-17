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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как найти работу в Европе и США: 10 сайтов с вакансиями со всего мира
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Сегодня в 16:50

Как найти работу в Европе и США: 10 сайтов с вакансиями со всего мира

Где искать работу?


CareerBuilder

CareerBuilder — платформа была основана в 1995 году, имеет офисы в США, Канаде, Европе и Азии. На сайте можно найти вакансии в сфере IT в США, да и в других отраслях тоже.

Преимущество сайта — возможность изучить аналитику по зарплатам.

работа

Dice

Платформа Dice предлагает технические вакансии по всему миру. Можно найти полезные статьи с советами по поиску работы, лимиты заработной платы, карьерный конструктор и другие функции.


Glassdoor

Glassdoor — сайт, где можно искать вакансии по всему миру. Есть возможность читать отзывы о компаниях, которые пригласили вас на собеседование, и оставлять свои. Еще можно найти обзоры зарплат.


Google for Jobs

Google for Jobs помогает компаниям находить кандидатов, если они ищут работу через Google Search. Поэтому, если вы не соискатель, а работодатель, тоже обратите внимание на этот сервис.

работа онлайн

Idealist

На платформе много самых разных вакансий в самых разных сферах в Северной Америке. Есть ремоут, ИТ — все, как мы любим.


Indeed

Еще один сайт, который предлагает вакансии по всему миру. Из удобных функций: есть обзоры зарплат и отзывы о работодателях.


LinkedIn

LinkedIn — популярная социальная сеть для поиска и установления деловых контактов, где зарегистрировано более 500 миллионов пользователей. Можно легко отслеживать интересующие вас компании и их вакансии.

работа за рубежом

ZipRecruiter

ZipRecruiter — сайт, где публикует вакансии Netflix и не только. Можно найти работу в США, Канаде. Есть возможность просмотра и написания отзывов, а также поиска аналитика по заработным платам.


LinkUp

Это агрегатор вакансий в США. Вы можете вбить в поиск интересующие вас позиции, и в ответ вам будет приходить рассылка с индексированными вакансиями с сайтов работодателей.


Upwork

Глобальная площадка по поиску удаленной работы. Потенциальные клиенты могут размещать здесь проекты, а фрилансеры также бесплатно создавать профили и делать ставки на проекты.

Источник: VP Team

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