Как найти работу в Европе и США: 10 сайтов с вакансиями со всего мира

Где искать работу?





CareerBuilder — платформа была основана в 1995 году, имеет офисы в США, Канаде, Европе и Азии. На сайте можно найти вакансии в сфере IT в США, да и в других отраслях тоже.

Преимущество сайта — возможность изучить аналитику по зарплатам.









Платформа Dice предлагает технические вакансии по всему миру. Можно найти полезные статьи с советами по поиску работы, лимиты заработной платы, карьерный конструктор и другие функции.









Glassdoor — сайт, где можно искать вакансии по всему миру. Есть возможность читать отзывы о компаниях, которые пригласили вас на собеседование, и оставлять свои. Еще можно найти обзоры зарплат.





Google for Jobs помогает компаниям находить кандидатов, если они ищут работу через Google Search. Поэтому, если вы не соискатель, а работодатель, тоже обратите внимание на этот сервис.









На платформе много самых разных вакансий в самых разных сферах в Северной Америке. Есть ремоут, ИТ — все, как мы любим.









Еще один сайт, который предлагает вакансии по всему миру. Из удобных функций: есть обзоры зарплат и отзывы о работодателях.









LinkedIn — популярная социальная сеть для поиска и установления деловых контактов, где зарегистрировано более 500 миллионов пользователей. Можно легко отслеживать интересующие вас компании и их вакансии.









ZipRecruiter — сайт, где публикует вакансии Netflix и не только. Можно найти работу в США, Канаде. Есть возможность просмотра и написания отзывов, а также поиска аналитика по заработным платам.









Это агрегатор вакансий в США. Вы можете вбить в поиск интересующие вас позиции, и в ответ вам будет приходить рассылка с индексированными вакансиями с сайтов работодателей.





Глобальная площадка по поиску удаленной работы. Потенциальные клиенты могут размещать здесь проекты, а фрилансеры также бесплатно создавать профили и делать ставки на проекты.

Источник: VP Team