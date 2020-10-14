Как найти работу на фрилансе за рубежом: биржа или компания-посредник

Автор издания об онлайн-образовании «Медиа Нетологии» сравнил работу на иностранных заказчиков через Upwork и Rubrain и поделился опытом выхода на американский рынок.

Русскоязычные программисты востребованы среди американских и других иностранных работодателей, так как:

— часто становятся победителями IT-олимпиад и контестов

— работают в Google, Booking и других зарубежных компаниях

— участвуют в известных по всему миру российских стартапах, таких как Telegram, Prisma, MSQRD

— за ту же цену работают эффективнее других разработчиков.

Работодатели заинтересованы в таких разработчиках и готовы платить. В зависимости от опыта и уровня знаний программиста, его зарплата составляет 1000-5000 рублей в час. В постоянной удаленной работе UI-дизайнеры получают в среднем 120 000 рублей, iOS-программисты — 150 000 рублей.





Где найти иностранного заказчика

У фрилансера-айтишника есть два пути поиска работы: регистрироваться на бирже и искать заказчиков самостоятельно или поручить это компании-посреднику. Рассмотрим эти способы на примерах биржи Upwork и компании Rubrain.

Как это работает

Upwork. Фриланс-биржа, где клиенты публикуют проекты, а фрилансеры откликаются на них.

Rubrain. Каталог фрилансеров, в который входят только проверенные специалисты. Заказчик обращается к компании, менеджеры изучают его заказ и подбирают исполнителя из зарегистрированных.

Как зарегистрироваться и заполнить профиль

Upwork. Фрилансеру достаточно просто создать аккаунт — никаких дополнительных требований от биржи нет. Чтобы клиенты выбирали вас, нужно:

— заполнить профиль — указать информацию об образовании, опыте

— прикрепить резюме, сертификаты о квалификации, если такие есть

— пройти тесты биржи на знание английского, языков разработки.

Rubrain. Чтобы попасть в каталог, нужно показать три работы из портфолио и отправить ссылку на полное резюме. Менеджер рассмотрит заявку и предложит пройти тест. Сотрудник проверяет результаты тестирования, портфолио, связывается с предыдущими заказчиками и выясняет, не срывал ли фрилансер проекты. Если кандидатура подходит, с фрилансером связываются в тот же день и проводят собеседование, после чего включают в каталог.





Как искать заказчиков

Upwork. Исполнитель ищет клиентов сам:

1. Мониторит список новых проектов.

2. Изучает задачу, сроки, условия оплаты.

3. Если все подходит — подает заявку с сопроводительным письмом и ждет одобрения.

4. Когда заказчик выбирает его, созванивается и обсуждает дальнейшие условия работы.

Rubrain. Фрилансеру не нужно самому искать заказчиков. Когда клиент обращается в компанию, менеджер изучает его заказ и подбирает подходящего исполнителя.

Арсений. Я fullstack-веб-разработчик, больше восьми лет занимаюсь frontend- и backend-разработкой. Действительно крупным проектом я считаю проект Benrevo — облачную платформу для автоматизации работы брокеров в медицинском страховании. На Benrevo я вышел благодаря платформе фрилансеров Rubrain. Зарегистрировался в 2017 году и стал получать заказы. Сервис дал мне гарантии, что моя работа будет оплачена.

Как проходят переговоры с клиентом

Upwork. Фрилансер ведет переговоры с клиентом сам. Детали сотрудничества обсуждают в личной переписке на бирже или по телефону. Желательно фиксировать важные моменты сотрудничества именно в переписке на бирже — в случае конфликта администрация изучит сообщения и поможет разрешить его.

Rubrain. Переговоры с клиентом ведут менеджеры компании. Они обсуждают условия работы, дедлайн и ставят задачу разработчику. Он пишет код в течение рабочего дня и не тратит время на переговоры.

Арсений. Мне не пришлось заключать контракт с клиентом напрямую и открывать счет в зарубежном банке. Сотрудники платформы представили меня клиенту, обсудили оплату, помогли вести переговоры и общаться на английском. Благодаря им я просто пишу код 8 часов в сутки, остаюсь на связи с командой проекта и каждые 2 недели получаю оплату на российскую карту.





Сколько можно заработать и какие комиссии





Upwork. На бирже предусмотрена почасовая ставка, которая зависит от уровня и опыта разработчика. Например, минимальная составляет 3 $ в час, junior frontend получают 5-10 $ в час, а senior fullstack — 30-80 $ или больше. Также фрилансеры могут брать проекты с фиксированной оплатой за всю работу. Биржа взимает 2,75% фиксированную комиссию + процент, в зависимости от бюджета проекта:

— 20% — на проектах до 500 $

— 10% — до 10 000 $

— 5% — более 10 000 $.

Rubrain. Ставку фрилансера определяет компания с учетом его специальности, навыков, опыта. Разработчик работает фиксированное количество времени и получает за это оплату согласно ставке, комиссию с этой суммы сайт не берет. По мере профессионального роста зарплату повышают.

Вывод

Upwork и другие биржи стоит выбрать, если вы готовы сами искать заказчиков, вести с ними переговоры и обсуждать условия работы. В Rubrain будете работать как по найму — менеджеры решат за вас все организационные вопросы, и рабочее время вы будете тратить только на проект.

Источник: netology.ru