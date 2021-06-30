Как найти человека в Telegram: 4 простых способов

Редакция MC.today разобралась, как найти человека в Telegram.





Как найти пользователя по номеру

Если у вас есть номер телефона человека, нужно его сохранить. На смартфоне это можно сделать двумя способами:

— сохранить в смартфоне. Если человек зарегистрирован в Telegram, он появится в вашем списке контактов. Если у него нет этого мессенджера, вы можете выслать ему приглашение. Для этого откройте приложение, нажмите на три полоски в левом верхнем углу, найдите раздел «Пригласить друзей» и выберите - кого хотите пригласить. Пользователю придет SMS с ссылкой на Telegram



— сохранить в Telegram. Нажмите на три линии в верхнем левом углу, выберите строку «Контакты» — открывается список. В правом нижнем углу есть иконка человека с плюсом. Нужно на нее нажать, ввести информацию о человеке и сохранить.

Когда вы сохранили номер пользователя, который зарегистрирован в мессенджере, найти его можно в контактах. Можно искать вручную или воспользоваться поиском.

В десктопной версии сохранять контакт нужно сразу в Telegram. Для этого нажмите на три полоски в левом верхнем углу приложения. Зайдите в раздел «Контакты» и выберите внизу «Добавить контакт». Введите информацию о человеке и нажмите «Создать».





Как найти пользователей по нику





Ник, никнейм, логин или имя пользователя — это уникальное имя человека в Telegram. Его используют, если пользователь не хочет делиться номером. Ник придумывают люди для себя сами. Это комбинация символов, которые начинаются с @.

Чтобы найти человека по нику в мобильной версии Telegram:

— нажмите на знак поиска над чатами

— введите ник с @ или без — это не влияет на результат

— выберите нужный вариант среди тех, которые предложит мессенджер.

Никнейм человека в Telegram — не всегда его настоящее имя. Если вы не знаете никнейм пользователя, введите часть символов и посмотрите самые популярные варианты. Так вы быстро найдете известную личность, бот или канал. Если нужен конкретный человек, нужен его точный логин.





Как найти пользователя по имени без номера телефона





Если у вас нет ни номера телефона, ни ника человека, но вы знаете, как его зовут, есть способ, как найти человека в Telegram по имени. Для этого откройте приложение в смартфоне, введите в поле с лупой имя человека. Можно вводить с символом @ или без него. Попробуйте вводить имя на разных языках.

На компьютерной версии введите имя в поле поиска над чатами.

Этот способ сработает, если будут совпадения с ником или именем человека. Если совпадений нет, попробуйте вводить похожие варианты имен. Посмотрите, как человек подписан в других соцсетях.





Как найти человека по имени и фамилии





Найти пользователя по имени и фамилии можно, если он их указал при регистрации. Некоторые скрывают эту информацию. Проще всего таким способом искать знаменитостей.

В мобильной версии искать нужно в строке поиска над чатами. Нажмите на поле с лупой и введите имя и фамилию человека на нужном языке. Посмотрите, какие варианты появятся и выберите из них свой.

В десктопной версии введите имя и фамилию в поле поиска над чатами. Возможно, в списке, который появится, будет нужный вам человек.