Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-nachat-investirovat-6-prilozheniy-dlya-kazahstancev
Как начать инвестировать: 6 приложений для казахстанцев
184
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Сегодня в 11:45

Как начать инвестировать: 6 приложений для казахстанцев

В связи с непредсказуемостью экономики многие люди задумываются о пассивном доходе. Рассказываем о приложениях от финансовых организаций Казахстана, с которыми вы можете изучить мир инвестиций.


Halyk Invest




Первый инвестиционный банк в Казахстане открыл приложение Halyk Invest. Оно помогает с регистрацией в качестве инвестора и пополнением брокерского счета, торговлей с наименьшими временными издержками. Halyk Finance первым на практике использовал функцию идентификации клиентов.


Jýsan Invest


Phone-screen

Приложение от банка Jýsan с широким спектором услуг. Можно совершать покупки, брать рассрочку и заниматься инвестициями. Банк предлагает аналитику акций, инвестиционные идеи, возможность бесплатно открыть брокерский счет.


Tradernet




Торговая платформа для клиентов Freedom Finance. Приложение предоставляет доступ к реальным торгам на мировых площадках и гарантирует безопасность своих инвесторов.


Tabys




Разработчики создали интерфейс для легкого инвестирования. В приложении есть функция перевода ценных бумаг по номеру телефона. Также начинающие инвесторы без труда создают финансовые цели и портфели в приложении. Им доступны инвестиции от шести долларов.


AIX Connect




Мобильное приложение от Astana International Exchange предоставляет пользователям доступ к новостям биржи, дает информацию о торгах в режиме реального времени.Ориентировано на розничных инвесторов.


ВСС Trade




Торговая платформа от «Банк Центр Кредит», которая упрощает процесс инвестирования. Через нее вы можете управлять своим брокерским счетом и совершать сделки в удобное время онлайн.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#приложение #банк #инвестиции #деньги #финансы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Wildberries, OZON и Kaspi.kz. Предприниматели о том, как продвигать товар на крупных ...
1996
Big Data, машинное обучение, нейронные сети — 18 книг для тех, кто хочет разбираться ...
4010
Astana Ladies Club: Можно вывезти девушку из Нью-Йорка, но Нью-Йорк из девушки никогда
10641