Как начать инвестировать: 6 приложений для казахстанцев

В связи с непредсказуемостью экономики многие люди задумываются о пассивном доходе. Рассказываем о приложениях от финансовых организаций Казахстана, с которыми вы можете изучить мир инвестиций.





Первый инвестиционный банк в Казахстане открыл приложение Halyk Invest. Оно помогает с регистрацией в качестве инвестора и пополнением брокерского счета, торговлей с наименьшими временными издержками. Halyk Finance первым на практике использовал функцию идентификации клиентов.

















Приложение от банка Jýsan с широким спектором услуг. Можно совершать покупки, брать рассрочку и заниматься инвестициями. Банк предлагает аналитику акций, инвестиционные идеи, возможность бесплатно открыть брокерский счет.





Торговая платформа для клиентов Freedom Finance. Приложение предоставляет доступ к реальным торгам на мировых площадках и гарантирует безопасность своих инвесторов.





Разработчики создали интерфейс для легкого инвестирования. В приложении есть функция перевода ценных бумаг по номеру телефона. Также начинающие инвесторы без труда создают финансовые цели и портфели в приложении. Им доступны инвестиции от шести долларов.

















Мобильное приложение от Astana International Exchange предоставляет пользователям доступ к новостям биржи, дает информацию о торгах в режиме реального времени.Ориентировано на розничных инвесторов.





Торговая платформа от «Банк Центр Кредит», которая упрощает процесс инвестирования. Через нее вы можете управлять своим брокерским счетом и совершать сделки в удобное время онлайн.