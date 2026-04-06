Как Мээрим Раматова из Бишкека стала чемпионкой в международном чемпионате и изменила стандарты бьюти-индустрии

Когда Мээрим Раматова начинала свой путь в бьюти-индустрии, у нее не было громкого имени, инвесторов или готовой аудитории. Была профессия, которую она выбрала через личный опыт, и убеждение, что стандарты в индустрии можно и нужно менять. Сегодня она — призер чемпионатов, судья международных соревнований, автор собственной методики со студентами по всему миру и основатель студий в Кыргызстане.







С чего все начиналось





Путь Мээрим в бьюти-индустрию начался с искреннего интереса к эстетике, который был с ней с ранних лет. Ее всегда тонко привлекала сфера красоты как пространство, где сочетаются вкус, уход, профессионализм и внимание к деталям. Со временем это увлечение переросло в профессию. А с развитием бьюти-индустрии она увидела в этом не только эстетическую составляющую, но и серьезный технологический потенциал, позволяющий решать реальные запросы клиентов и влиять на качество их жизни.

Именно этот личный опыт и стал фундаментом ее профессионального подхода. Не техника ради техники, а понимание того, что стоит за каждым запросом клиента.

Первым бизнес-проектом стала студия по наращиванию ресниц The Lash and Brow Room. С нее начался ее путь как предпринимателя. Уже тогда стало ясно: мастерство, которое остается только у тебя — это потолок. Нужно было передавать знания.







200 мастеров и первое признание





С 2014 по 2017 год Мээрим обучила более 200 мастеров по наращиванию ресниц в Кыргызстане. Для молодой индустрии в стране это был масштаб, которого до нее никто не достигал. Она не просто учила технике — она формировала стандарты, по которым стала работать целая волна новых специалистов.

В 2014 году вышла ее экспертная публикация в профессиональном журнале Beauty Expert— одно из первых отраслевых изданий, где кыргызстанский специалист по наращиванию ресниц был представлен как признанный эксперт.

Тогда же первые соревнования. В 2014 году она заняла второе место на конкурсе MasterVzglyada. В 2016 ее пригласили уже не участвовать, а судить на «Алтын Тарак» и MasterVzglyada.

«Когда ты садишься в судейское кресло, ты начинаешь видеть профессию совсем иначе. Оцениваешь не только технику, но и мышление мастера: как он чувствует форму, симметрию, клиента. Это другой уровень восприятия», — говорит Мээрим.

Выход за пределы Кыргызстана

В 2019 году Мээрим провела офлайн мастер-классы во Флоренции и Бейруте. Флоренция стала особым моментом — девушка была первым специалистом из Кыргызстана, кто вышел на этот рынок с профессиональным обучением.

Параллельно она запустила онлайн-курс на платформе Teachable. С 2019 по 2021 год его прошли более 700 студентов из десятков стран мира. Техники, которые она разрабатывала в Бишкеке, оказались востребованы далеко за пределами региона.

Тогда же произошел профессиональный поворот: от наращивания ресниц к аппаратной косметологии и лазерной эпиляции. Так появилась сеть студий Naked — пространство, где к каждому клиенту подходят технологически грамотно и по-человечески внимательно.

«Для меня бьюти — это не про красоту на фотографиях. Это про то, как человек чувствует себя в своем теле каждый день», — объясняет она свою философию.

Мировое признание





В 2025 году Мээрим вышла на сцену World Beauty Championship XV — одного из крупнейших международных чемпионатов в индустрии. Там невозможно «сделать красиво и все»: каждое движение оценивается в реальном времени, по строгим критериям, при независимом жюри. Она участвовала в категории профессиональной эпиляции и заняла первое место.

Золотая медаль WBC XV стала не просто личной победой — она стала подтверждением того, что стандарты, которые Мээрим выстраивала годами и передавала сотням студентов, работают на мировом уровне.

В том же году — второе место на международном чемпионате Laser Star в России и звание «Лучший бьюти-технолог года — 2025» от профессионального сообщества.

«Я знаю, через что проходит каждый мастер на сцене. Я сама это прожила. И когда ты выигрываешь — это не просто трофей. Это подтверждение всего пути», — говорит она.

Технология как философия





Мээрим регулярно посещает международные конференции и выставки, следит за развитием бьюти-индустрии. В 2021 году она прошла повышение квалификации в Лондоне — одном из ведущих мировых центров индустрии красоты. По ее убеждению, специалист, который не обновляется — быстро теряет актуальность.

«В бьюти нельзя работать примерно. Есть технология, и именно она отделяет профессионала от непрофессионала. Клиенты видят слабый результат и думают, что процедура не работает. Хотя работает все — просто специалист не соблюдает технологию».

Именно поэтому звание «Лучший бьюти-технолог года» для нее особенно значимо — это оценка не за внешний вид и количество клиентов, а за глубину понимания технологии.







Больше, чем бизнес





История Мээрим Раматовой — это история о том, как личный опыт становится профессиональной миссией. Более 200 мастеров, обученных в Кыргызстане. Более 700 студентов по всему миру. Мастер-классы во Флоренции и Бейруте. Золотая медаль в Барселоне.

За каждой из этих цифр — не случайность, а последовательный выбор: идти глубже, передавать дальше, не останавливаться на достигнутом.





Автор: Жанна Кинжалинова, редактор weproject.media