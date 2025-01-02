Как Huawei поддерживает студентов из Казахстана в профессиональном развитии: о ICT Competition и ICT Academy

14 декабря в Астане прошла церемония награждения победителей национального финала Huawei ICT Competition — конкурса, который компания Huawei организует каждый год. Его цель — поддержка одаренных студентов по всему миру и развитие практических навыков в области ИКТ.

Студенты казахстанских вузов рассказали о своих впечатлениях от участия в конкурсе и поделились советами для будущих участников. Финалисты Huawei ICT Competition успешно прошли второй этап «Regional Final», в котором принимали участие 37 команд из 19 стран. Наши студенты получили приглашение на торжественную церемонию награждения, которая пройдет с 15 по 19 декабря 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.





Дамир Абдуганиев, студент Almaty University of Power Engineering and Telecommunications

Я узнал о Huawei ICT Competition от своих преподавателей и менторов — их поддержка вдохновила меня принять участие. Конкурс открыл для меня доступ к новейшим технологиям и современным тенденциям в развитии сетей. Я получил ценный практический опыт: научился настраивать оборудование, быстро адаптироваться к рабочим условиям, справляться со сложными задачами, находить ошибки и оперативно их исправлять. Это был мой первый опыт участия в подобном событии, и он стал важным этапом для моего профессионального роста.



Я готовился к конкурсу, изучая теоретический материал, который предоставляется Huawei ICT Academy.

Победа принесла невероятные эмоции и гордость. Я благодарен преподавателям и компании Huawei за возможность участвовать в этом конкурсе. Это уникальный шанс для студентов испытать себя, приобрести новые знания и навыки, а также подготовиться к профессиональной деятельности.

Будущим участникам я советую не бояться подавать заявки и регистрироваться. Важно начинать готовиться как можно раньше, изучать материалы и накапливать практический опыт, стажируясь по специальности. Это поможет вам быть уверенными в своих силах и добиваться высоких результатов.





Тахмина Шалбай, студентка Astana International University





Я узнала про Huawei ICT Competition от преподавателя — инструктора в Huawei ICT Academy. Мне было интересно попробовать свои силы и получить новый опыт.

Конкурс позволил в короткие сроки преодолеть собственные пределы и изучить множество новых и полезных вещей. Основное внимание я уделила DevOps, серверам, сервисам и докерам.

Участие оставило только положительные эмоции — это было весело, интересно и увлекательно. Я не ожидала, что займу первое место и сильно удивилась на награждении.

Будущим участникам рекомендую изучать курсы ICT Huawei, поскольку в них содержится весь необходимый материал. Это ключ к хорошей подготовке и шансам на победу.

Благодарю организаторов за отличную работу и поддержку. Отдельное спасибо моему инструктору, благодаря которому я узнала о конкурсе.





Руслан Танатар, студент Yessenov University





Я узнал о Huawei ICT Competition от своего инструктора. Решил поучаствовать ради сертификата. Со временем интерес к конкурсу вырос, появились новые знакомства со студентами и преподавателями, что только усилило желание двигаться дальше.

В рамках Cloud-трека я занимался направлением искусственного интеллекта. Благодаря конкурсу я изучил основы создания и логики работы ИИ. Моим наставником был прошлогодний победитель Cloud-трека, и с его помощью я с нуля разработал базовую модель ИИ. Уверен, что этот опыт пригодится мне как в учебе, так и в жизни.

Во время прохождения национального этапа я был уверен, что попаду в топ-10, но первое место стало для меня неожиданным результатом. Региональный этап оказался еще сложнее, особенно в начале.

Впечатления от конкурса положительные. Я узнал много нового, познакомился с умными и интересными людьми.

Церемония награждения тоже оставила прекрасные впечатления. Условия проживания в отеле были комфортными, а открытие прошло на высоком уровне.

Тем, кто собирается участвовать в конкурсе, советую уделить внимание английскому языку. После этого стоит изучать материалы на платформе Huawei, выбрать подходящий трек и углубляться в его изучение. Это даст значительное преимущество.





Айман Сахова, PR-менеджер Huawei Technologies





Об образовательных инициативах Huawei

Компания Huawei более 20 лет реализует образовательные инициативы, развивая будущих ИКТ-специалистов и сокращая цифровой разрыв. Сегодня более 2200 ИКТ-академий в 150 странах дают студентам доступ к современному технологическому образованию.

Ежегодно свыше 200 000 студентов обучаются по программам Huawei, что помогает им соответствовать требованиям глобального рынка труда. В рамках инициатив, таких как Huawei ICT Competition и Seeds for the Future, десятки тысяч студентов демонстрируют свои навыки и инновации на международной арене.

Huawei активно сотрудничает с университетами и государственными организациями, адаптируя учебные планы к нуждам ИКТ-индустрии. Локализация курсов и учебных материалов на разные языки делает программы более доступными и инклюзивными.

О Huawei ICT Competition





Huawei ICT Competition — международная инициатива, направленная на развитие талантов в области ИКТ. Конкурс объединяет студентов из более чем 80 стран и проходит в партнерстве с университетами по всему миру.

Участники развивают практические навыки по ключевым направлениям: сетевые технологии, облачные решения, анализ больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей. Конкурс проходит в несколько этапов: национальные отборы, региональные финалы и глобальный этап, где сильнейшие команды демонстрируют свои способности на международном уровне.

Особое внимание уделяется практическому обучению: студенты работают над реальными кейсами с использованием технологий Huawei, что готовит их к профессиональной деятельности. Участие помогает развить технические и аналитические навыки, командную работу, а также получить профессиональные сертификаты Huawei, такие как HCIA, HCIP и HCIE.

О результатах студентов из Казахстана

В этом году сотни казахстанских студентов из ведущих университетов приняли участие в Huawei ICT Competition 2024-2025, что подчеркивает растущий интерес молодежи к цифровым технологиям. Казахстанские команды достойно представили страну на региональном финале, где соревновались 37 команд из 19 стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

По итогам национального отбора девять студентов из КазНУ им. аль-Фараби, КБТУ, Университета им. Ш. Есенова, АУЭС и АЙТУ получили право участвовать в региональном финале, продемонстрировав глубокие знания и инновационный подход. Финалисты приглашены на церемонию награждения, которая пройдет в декабре в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Казахстанские студенты уже не раз выходили в финалы конкурса, подтверждая высокий уровень подготовки. В прошлом году они выиграли первые места в направлениях Cloud и Computing, продемонстрировав готовность к профессиональным вызовам. В этом году конкурс побил рекорды, собрав более 170 000 участников из 90 стран, что отражает растущую значимость ИКТ-навыков в современном мире.

О планах





Планы Huawei в области образовательных инициатив направлены на расширение программ и подготовку востребованных ИКТ-специалистов. Компания намерена открывать новые ИКТ-академии на базе ведущих университетов Казахстана и других стран, обеспечивая студентам доступ к современному образованию, особенно в регионах.

Особое внимание будет уделено локализации образовательных программ, включая переводы курсов на казахский и другие местные языки для повышения их доступности и вовлеченности студентов. Кроме того, Huawei планирует расширить участие студентов из Казахстана в глобальных соревнованиях, таких как Huawei ICT Competition, чтобы подготовить конкурентоспособных специалистов мирового уровня.



