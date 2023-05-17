Как Gap Year помогает поступить в университет мечты. Истории студентов из Центральной Азии

Студенты из Центральной Азии рассказали, почему взяли Gap Year, чем занимались во время перерыва, и был ли этот опыт полезен для них.





О себе

Я студентка Bocconi University в Милане. Учусь по программе «Экономика и Менеджмент для креативных индустрий» и одновременно работаю контент-менеджером.

О Gap Year

Изначально я поступила в Нидерланды, но поторопилась с выбором университета и программы. На тот момент я не знала, кем хочу быть и чего хочу от жизни. Поэтому приняла решение уйти из университета и взять Gap Year, чтобы определиться со страной поступления, специальностью и учебным заведением.

Я провела исследование, изучила разные рейтинги, подала документы сразу в несколько университетов Италии и Франции: IED University, Bocconi University, IESEG School of Management, LUISS University. В приоритете был Bocconi University. Это сильный университет с высокой конкуренцией, куда довольно сложно поступить.

Для поступления в большинство вузов нужен IELTS. Также я готовилась к сдаче вступительного теста по математике для Bocconi University и делала проект по Fashion Styling для IED University.





Во время подготовки сложнее всего было собрать информацию и рационально взвесить все варианты. Сбор документов, переводы, апостиляция — это долгий и муторный процесс.

Самым большим вызовом для меня стал тест по математике. Вспоминать все азы и заново вливаться в рутину учебы после большого перерыва было трудно. Я гуманитарий, математика всегда давалась мне нелегко. Но я сильно хотела поступить в Bocconi University, так как у них есть уникальная программа, которая совмещает в себе азы бизнеса и знания в сфере креатива. Поэтому поставила четкую цель и начала готовиться. Параллельно работала в Алматы, занималась поступлением в другие университеты.

Рекомендации

Во время Gap Year я выросла. Этот период помог лучше узнать себя, найти новые интересы, развить свои навыки и стать более ответственной.

Советую абитуриентам заранее определиться, кем вы хотите стать, изучить разные университеты и тщательно подумать об итоговом решении. Если вам 17 лет и вы еще не уверены в своем решении, возьмите перерыв на год. Попробуйте себя в чем-то новом. Это поможет сделать правильный выбор.

Динара Калихан, 18 лет, город — Алматы, стартапер, @dinara_kalikhan

О себе

Я выпускница РФМШ в Алматы. Недавно поступила в более 20 вузов мира, в том числе в Stanford University, UC Berkeley, King’s College London. Также я победительница свыше десяти конкурсов в сфере STEM, вошла в список Forbes 30 under 30. В свободное время занимаюсь спортом и играю на музыкальных инструментах.

О Gap Year

Я решила взять Gap Year, потому что во время обучения в школе у меня не было времени заняться своими стартапами. Я понимала, что за год могу улучшить проекты, баллы по экзаменам и заняться своими хобби.

Во время Gap Year я завершила свой первый полноценный проект — Table 99, который был объявлен стартапом года в Казахстане, попал в список Forbes «30 до 30», в полуфинал Technovation Girls и Astana Hub Battle, взял второе место в International Science and Invention Fair и World Invention Competition and Exhibition.

Неожиданная польза от академического отпуска проявилась и в других сферах. Например, я наконец-то получила черный пояс.

Мой график на ближайшие несколько месяцев тоже насыщен. Я получила несколько предложений о стажировках. Кроме того, проводила встречи с иностранными студентами, чтобы распространить Table 99 на Россию, Кыргызстан и Узбекистан.

Люди вокруг задавали много вопросов, некоторые даже осуждали решение не поступать никуда сразу. Сначала было сложно объяснять всем своем решение, но позже я просто перестала обращать на это внимание.

Рекомендации

Gap Year был огромной авантюрой, но я почувствовала профессиональный и личностный рост. Я получаю реальный жизненный опыт, формирую независимую точку зрения. Все это поможет мне в университете.

Если вы полностью готовы к поступлению, я не вижу смысла брать Gap Year. Но если вы хотите улучшить свои баллы, внеклассные занятия и вам нужно больше времени на написание эссе, то это хорошая идея. Главное — провести этот год с пользой.

Лаура Дюсупова, 19 лет, город — Вена, студентка, @dearmylove.x

О себе

Я уже полтора года живу в Вене и учусь в University of Vienna по специальности физика.

О Gap Year

Я не планировала брать Gap Year. Но у меня возникли трудности с документами, поэтому пришлось сделать перерыв.

Все это время я не сидела сложа руки. Подтягивала язык, занималась волонтерством и другими делами. Старалась проводить больше времени с семьей, морально готовилась к новому этапу жизни.

Я сдавала вступительные экзамены в университет и языковые тесты, готовила документы для поступления.

Сроки подачи заявок в австрийские вузы для студентов из стран СНГ могут немного отличаться от дедлайнов для студентов других стран. Были и языковые проблемы. Поэтому я проверяла информацию только на официальных сайтах и писала письма организациям напрямую. Еще находила действующих студентов и писала им в Instagram.

В нашей культуре есть мнение, что человек, взявший Gap Year, сидит дома без дела. Я испытывала небольшое давление со стороны родственников, но родители поддерживали меня.

Рекомендации

Благодаря Gap Year я еще тверже убедилась в том, куда хочу поступить. Стала больше ценить семью и родных. Попробовала много нового и сконцентрировалась на тех вещах, которые действительно мне интересны.

Gap Year — это новый феномен для Казахстана. Это время для поиска себя, поэтому не стоит тратить его впустую.