Как диджеи Астаны продвигают r&b и old school-музыку

Олжас Шонаев, 34 года, родной город — Целиноград, организатор Resident Inside found
О концепте
Inside found — это объединение творческих людей, которые создают атмосферу в ночных заведениях. Это, в первую очередь, творчество, которое продвигает культуру r&b и old school. Эти направления были популярны в 2000-х, но сейчас все старое возвращается и эта музыка снова в тренде. Техно и электро отходят на второй план. Когда мы создавались, то не гнались за деньгами, для нас на первом месте — творчество. Поначалу мы работали просто так, но сейчас нам звонят из разных заведений и заказывают у нас организацию вечеринок.
При выборе места для организации Inside found мы не смотрим на локацию, но нам важен контингент. Потому что наши люди приходят отдохнуть, получить эмоции и насладиться музыкой. Поэтому у нас строгий face-контроль. Мы смотрим, чтобы гости не были под действием алкоголя и не были агрессивными. У нас возрастное ограничение: для девушек 21+, для парней 25+.
На наших мероприятиях бывает по 250 человек, и почти всех мы знаем, мы как семья. Но сейчас хотим, чтобы о нас узнало больше новых людей. В основном к нам приходят танцоры, рэперы, диджеи, арт-директоры, блогеры, медийные личности.
В феврале нам будет два года. Скоро мы проведем нашу десятую вечеринку.
О команде
У нас в команде десять человек: организаторы, face-контроль, диджеи, музыканты, МС. Помимо организации я занимаюсь PR и решением форс-мажорных ситуаций.
Когда-то мне просто нравилось посещать разные клубы, я всегда обращал внимание на музыку, сервис и диджеев. В то же время я пошел работать звукооператором, а затем стал диджеем. Так получилось, что я начал играть и уже через месяц ездил по городам Казахстана. Диджеем я проработал пять лет. За это время я познакомился со многими людьми в этой сфере.
Есть один руководитель, который составляет lineup – очередность, кто и когда играет. Это важно, потому что все должно быть органично и по порядку. Когда народ только собирается на pre-party, то музыка более спокойная, а ближе к prime-time нарастает и становится более танцевальной.
В нашей команде четыре диджея, и все они играли в лучших барах: Chopper, Montpensier, Quatro, Досаев. Они резиденты Inside. У каждого есть свой стиль, но у нас они играют r&b, old school. Мы не играем электро или хаус.
У нас два МС: Denny и Фара — он же основатель Inside found.
О проектах
У нас есть еще два проекта — «Движ» и Drop. В Drop мы играем коммерцию, попсу для людей, которым нравится хаус. Там аудитория другая. «Движ» — для тех, кто старше 18. Так как нам писали многие, кто не достиг 21, что они не могут попасть к нам из-за возрастного ограничения, поэтому для них мы создали новое направление. Эти два проекта также создал Фара.
Во время пандемии мы открыли бар. Он оформлен в андеграунд-стиле. В фильме «8 миля» с Эминемом есть момент, где он заходит в клуб и идет по узкому коридору, у нас есть такой же коридор, где по стенам мы сделали неоновые подсветки. Наша команда давно об этом мечтала.
Но мы на этом не собираемся останавливаться. Вечеринки Inside будут и в других городах. Мы мечтали о баре — у нас получилось его открыть. Наша следующая цель — вечеринка в Майами.