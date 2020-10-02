Как диджеи Астаны продвигают r&b и old school-музыку

О концепте

О команде

О проектах

. Это, в первую очередь, творчество, которое продвигает культуру r&b и old school. Эти направления были популярны в 2000-х, но сейчас все старое возвращается и эта музыка снова в тренде. Техно и электро отходят на второй план. Когда мы создавались, то не гнались за деньгами, для нас на первом месте — творчество. Поначалу мы работали просто так, но сейчас нам звонят из разных заведений и заказывают у нас организацию вечеринок.. Потому что наши люди приходят отдохнуть, получить эмоции и насладиться музыкой. Поэтому у нас строгий face-контроль. Мы смотрим, чтобы гости не были под действием алкоголя и не были агрессивными. У нас возрастное ограничение: для девушек 21+, для парней 25+.Но сейчас хотим, чтобы о нас узнало больше новых людей. В основном к нам приходят танцоры, рэперы, диджеи, арт-директоры, блогеры, медийные личности.Скоро мы проведем нашу десятую вечеринку.Помимо организации я занимаюсь PR и решением форс-мажорных ситуаций.В то же время я пошел работать звукооператором, а затем стал диджеем. Так получилось, что я начал играть и уже через месяц ездил по городам Казахстана. Диджеем я проработал пять лет. За это время я познакомился со многими людьми в этой сфере.Это важно, потому что все должно быть органично и по порядку. Когда народ только собирается на pre-party, то музыка более спокойная, а ближе к prime-time нарастает и становится более танцевальной.Chopper, Montpensier, Quatro, Досаев. Они резиденты Inside. У каждого есть свой стиль, но у нас они играют r&b, old school. Мы не играем электро или хаус.В Drop мы играем коммерцию, попсу для людей, которым нравится хаус. Там аудитория другая. «Движ» — для тех, кто старше 18. Так как нам писали многие, кто не достиг 21, что они не могут попасть к нам из-за возрастного ограничения, поэтому для них мы создали новое направление. Эти два проекта также создал Фара.Он оформлен в андеграунд-стиле. В фильме «8 миля» с Эминемом есть момент, где он заходит в клуб и идет по узкому коридору, у нас есть такой же коридор, где по стенам мы сделали неоновые подсветки. Наша команда давно об этом мечтала.Вечеринки Inside будут и в других городах. Мы мечтали о баре — у нас получилось его открыть. Наша следующая цель — вечеринка в Майами.