Как через нематериальную мотивацию увеличить продажи на 25% — опыт Kolesa Group

Жаслан Алдонгаров, руководитель отдела продаж Kolesa Group, рассказал, как помимо денежных бонусов влиять на мотивацию сейлзов и получать сверхрезультат.





Жаслан Алдонгаров, город — Алматы, руководитель отдела продаж Kolesa Group





О мотивации команды





Поддержка мотивации и командного духа в отделе продаж — одна из важных задач для бизнеса. Мотивация в виде денежных премий существенна. Но есть и другие мотивы, побуждающие бежать с утра на работу и выполнять планы досрочно.

В 2022 году нематериальная мотивация повлияла на увеличение продаж в алматинском офисе Kolesa Group на 25% по сравнению с 2021 годом. Достичь такого результата помогла совокупность факторов: продуктовые изменения, подключение новых партнеров, улучшение конверсий менеджеров, культура менторства, грейдовая система, тимбилдинги, тет-а-теты. Но в этой статье подробнее остановлюсь на одном из них — об успешном внедрении внутренней валюты.





Внедрение внутренней валюты





В отделе продаж всегда была атмосфера успеха и побед. Каждая сделка сопровождается аплодисментами коллег и поздравлениями менеджера, который ее добился. Отдел продаж становился больше, результативнее и шумнее. Помимо денежных премий, появились новые традиции. Например, при выполнении командного плана мы отмечали это за совместным завтраком, а при достижении индивидуальных результатов менеджер получал сертификат от руководителя или вкусный кофе.

Сейлзы — sales managers, сами приходили за новыми планками и возможными наградами. Достижения коллег радовали, их становилось больше. Поэтому в июле 2021 года мы внедрили внутреннюю валюту — звездочки. Это награда за индивидуальные успехи, что-то вроде ачивок, которые копятся на балансе каждого менеджера. Звездочки можно получить в виде стикеров и наклеить на крышку ноутбука, как на крыло истребителя после очередной победы.





Как их можно заработать:

— быстрее всех выполнил план продаж

— стал лучшим менеджером отдела продаж за месяц по проценту выполнения

— сделал двойной KPI по звонкам в день

— закрыл рекордную сумму среди всех менеджеров

— личный рекорд по деньгам за год

— организовал ивент для отдела продаж

— был ментором для новичка

— выиграл номинацию «Коллега месяца»

— выступил с докладом на внутреннем Клубе личностного роста.

У каждой заслуги своя цена. В среднем за тот или иной успех менеджер зарабатывает от 1 до 5 звездочек.





На что можно потратить:

— получение входящего клиента вне очереди

— получение входящего крупного клиента вне очереди

— пропуск отчетности за день

— командный выезд в «Офис в горах»

— отгул и другое.

Оба этих списка постоянно пополняются. Начисляют звездочки тимлид команды и я.

Результаты

За это время менеджеры заработали около 400 звездочек и потратили 258. Что в связке с другими инструментами, перечисленными в начале статьи, помогло увеличить продажи в алматинском офисе Kolesa Group на 25%.

Соревновательный дух и дружеская конкуренция благоприятно влияют на атмосферу внутри команды и заряд каждого из менеджеров. И это дает результат.