Как быть волонтером и путешествовать по миру: опыт студентов из Центральной Азии

Познакомились со студентами из Центральной Азии и узнали, как найти волонтерскую программу за рубежом, пройти отбор, и какие условия предлагают волонтерам.









Наргиза Корголдоева, 21 год, город — Бишкек, студентка, @iamnargi

О себе

Я студентка. Меня интересует феминизм и экоактивизм. У меня за плечами опыт работы в качестве project-менеджера. Еще я заканчиваю курсы по FrontEnd-разработке и работаю в Климатической Сети в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

О волонтерской деятельности

Я пришла к волонтерской деятельности в 2015 году. Мы оказывали социальную помощь уязвимым группам населения в организации Красного Полумесяца. Однако трамплином в волонтерской деятельности стали молодежные конференции «Модели ООН». Там я узнавала новое, знакомилась с людьми из разных сфер, городов и стран. В 2018 году познакомилась с такими организациями, как AIESEC, Enactus и другими.

Если вы только начинаете путь в волонтерстве, самый проверенный способ — общаться с другими участниками сообществ и интересоваться их опытом.

Об отборе

Я подавала заявку через программу AIESEC. Это международная молодежная организация, которая занимается развитием лидерства путем обмена между представителями разных стран. Особенность программы в том, что каждая страна организовывает свои проекты. Любой желающий от 18 до 30 лет может найти подходящую позицию в определенной сфере и стране. Рабочий язык — английский, поэтому ваш уровень должен быть не ниже Intermediate.

В заявлении я писала о своих идеях, планах. В мотивационном письме рассказывала, почему из всех участников стоит отобрать именно меня. Многие приукрашивают навыки, чтобы пройти интервью. Но нужно быть по-настоящему честным, а прежде чем подавать заявку, определиться со своими целями. Не бойтесь пробовать, даже если кажется, что ваш опыт не соответствует требованиям.

После заполнения заявки и выбора проекта на сайте aiesec.org вас приглашают на интервью.

При хорошей подготовке процесс отбора пройдет легко. Обычно участникам программ AIESEC обеспечивают бесплатное проживание и питание. Остается только оплатить перелет, медицинскую страховку и визу, при необходимости. До и после вылета менеджеры помогают с организационными моментами и поддерживают на протяжении программы.

О работе за рубежом

Моя стажировка была в Грузии. Я работала в Тбилиси по проекту Step-Up. Мы обучали детей английскому языку, в свободное время ходили на дебаты. Это было интересно.

Участники могут жить у принимающей семьи или в квартире. Я выбрала вторую опцию и жила вместе с другими волонтерами.

Мне понравилось, что было много классных ребят из разных стран. Со многими мы до сих пор поддерживаем общение. Еще нам давали время для путешествий.

Были и сложности, но все можно решить, если вы готовы к новым вызовам в вашей жизни.

Рекомендации

Это было мое первое самостоятельное путешествие. Волонтерство за рубежом — крутой опыт, который поможет выйти из зоны комфорта.

О себе

Я уже пять лет живу в Германии, в старинном городе Гейдельберг. Прохожу обучение в сфере медицины. Втянулась в эту сферу после того, как в течение года работала волотнером в клинике.

О волонтерской деятельности

После того, как я поступила в университет, мечтала о том, чтобы поехать за границу. Улетела в Германию, чтобы улучшить знания языка. Жила в немецкой семье на протяжении года. Спустя год начала поиск места для волонтерской деятельности.

Люблю волонтерскую деятельность за знакомства с людьми, новые знания и расширение кругозора.

Процесс отбора

В Германии есть организация, которая помогает находить места для волонтерской работы. Она называется IB. Введите в Google IB FSJ и город, в котором хотели бы пройти социальный год. Напишите представителям о том, что вы хотели бы волонтерить, и они вышлют перечень документов.

Когда я подавала документы, надо было подготовить:

— сертификат о знании немецкого языка B1

— аттестат о школьном образовании, который будет переведен на немецкий

— резюме

— мотивационное письмо.

Через определенное время вас пригласят на собеседование. На интервью нам задали вопросы и рассказали необходимую информацию. Все прошло быстро и легко. Уже через несколько недель можно было начать работу.

Люблю волонтерскую деятельность за знакомства с людьми, новые знания и расширение кругозора

Мне предложили хирургическую клинику, а именно приватный стационар. В начале я не рассматривала сферу медицины, но заинтересовалась и согласилась.

О работе за рубежом

В стационаре лежали пациенты из разных стран. Основная работа стационара — послеоперационный уход. Как волонтер я помогала медсестрам: измеряла давление, сахар в крови, температуру, ходила на звонки пациентов.

Каждый месяц нам проводили семинары. Мы ездили на экскурсии в музеи. К нам приходили гостевые спикеры и проводили воркшопы.

Еще мы получали «карманные деньги» в размере 310€. Волонтерам оплачивали жилье в общежитии. По специальной карточке можно было брать еду в столовой один раз в день.

Но было сложно работать по сменам: утренняя — с 6:30 до 14:30, а вечерняя — с 13:30 до 21:30. Мы работали пять дней в неделю, два дня отдыхали. Еще нам предоставляли 30 дней отдыха. В выходные дни я путешествовала на деньги, которые откладывала.

Рекомендации

Я получила большой опыт. Подтянула немецкий язык, увидела, как работает сфера медицины в Германии. Много путешествовала. Поэтому учите языки и познавайте мир.