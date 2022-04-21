Как быть киберспортсменом в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане: команды, турниры, призовые фонды

С каждым днем киберспорт развивается все быстрее, а призовые фонды становятся крупнее. Мы поговорили с тремя представителям этой индустрии в разных странах Центральной Азии и узнали, что значит быть киберспортсменом.





Кыял Таийров, город — Бишкек, киберспортсмен, @drevmmm

О себе

Любовь к играм у меня с детства. Я приходил в гости к сестре, у которой был новый компьютер, и играл.

О киберспорте

Я попал в киберспорт благодаря ежедневным тренировкам. Играл сутками. У меня был высокий ранг — это показатель уровня игры. Писал многим популярным командам о себе. Теперь состою в местной организации Hydra. Играем в турнире под названием Dota 2 Champions League.

Большинство финансовых сложностей разрешились после пары турниров. Также благодаря им побывал во многих странах. Участвовал в мероприятиях ESL One Hamburg, Dota 2 World Pro Invitational Singapore, Disneyland Major, WESG 2019, We Play Minor 2020, Starladder Imba TV.

Больше всего запомнился дух соперничества. Также помню чувство, когда игроки, за которыми ты следил, теперь твои оппоненты, и вы играете на одном турнире.

С первого взгляда Dota 2 — непонятная игра. Это как шахматы, только с неограниченными ходами и множеством разных фигур. Но чтобы разобраться, необходимо начать. Нажимать на клавиши и двигать мышкой.

Для меня быть киберспортсменом — значит много играть, трудиться и разбирать ошибки. Необходимо отдаваться игре полностью, гореть ею, быть лучшим, чтобы побеждать. Для начала не нужно навыков или способностей, лишь желание, терпение и труд.

Чтобы быть профессиональным киберспортсменом, нужно запастись терпением и стальными нервами

Можно научиться на ходу, играя матчи, пересматривая турниры. Один из вариантов развития — наблюдать за лучшими игроками, учиться у них и добавлять что-то от себя.

Чтобы быть профессиональным киберспортсменом, нужно запастись терпением и стальными нервами, так как у окружающих много сомнений.

Начинающим игрокам советую беречь здоровье и следить за питанием. Также рекомендую записаться на спортивные тренировки.

О развитии индустрии

Я вижу развитие в киберспорте Кыргызстана. Появляются новые игроки и спонсоры. Проходит множество небольших и несколько крупных турниров. Призовой фонд крупных местных ивентов составляет от 50 000 до 500 000 сомов. В мировых состязаниях эти цифры увеличиваются в разы. Обладатель первого места на самом крупном турнире выиграл около 25 миллионов $. В этом событии принимали участие и наши соотечественники. Они забрали 500 000 $ на команду.

Киберспорт — выгодная индустрия для спонсоров. Она охватывает все больше людей и стран. К примеру, в Китае это полноценная профессия. В будущем игр, киберспортсменов и турниров станет еще больше.

Бакытжан Елменбет, 20 лет, город — Актау, киберспортсмен, tiktok





О себе

Я увлекся играми в компьютерных клубах. Сначала это была CS 1.6, потом Dota, а затем PUBG Mobile. В последнюю игру пригласил друг. Мы играли еще в третьем-четвертом сезоне. Меня привлекли общение с людьми и шутерная составляющая. Про киберспорт тогда не думал.

О киберспорте

К профессиональной игре пришел постепенно. Играл в разных командах, даже собирал свою. Могу сказать, что все еще иду к цели. Впереди много турниров, и я хочу выиграть каждый.

Первый турнир в моей жизни был не официальным. Его проводили ребята из Marauders. Мы собрались с друзьями и получили много положительных эмоций, хотя результат был не самым лучшим.

Быть киберспортсменом — значит каждый день улучшать свою игру

В данный момент играю по контракту за организацию Sly Machine в дисциплине PUBG Mobile. Мы с командой достигли чемпионства в официальных турнирах PMCO, выиграли турнир Altel CG5, играли в лиге PMPL.

Быть киберспортсменом — значит каждый день улучшать свою игру. На это уходит много времени.

Для профессиональной игры понадобится хороший девайс, который обеспечивает минимум 60fps в игре. Важно подобрать правильную команду. Из личностных качеств нужны быстрое мышление и реакция, понимание игры. Главное — верить в себя, отдаваться полностью и идти до последнего.

Советую развивать медийную составляющую. Тогда вас будут узнавать по хайлайтам — лучшим моментам. Также рекомендую много играть с командой и проводить разборы ошибок.

О развитии индустрии

В Казахстане киберспорт развивается хорошими темпами. Каждый месяц проходят турниры на площадке Pinger.pro и iPlay. Кроме того, спонсоры устраивают много небольших соревнований.

Максимальный призовой фонд в Казахстане составлял четыре миллиона тенге. Такая сумма была на турнире Altel CG Season 1. По СНГ самая большая сумма — 150 000$, была на турнире PMPL. В мире призовой фонд еще больше. Будущее за киберспортом.

Вадим Ким, 23 года, город — Ташкент, киберспортсмен, @resudopee





О себе

Я часто играл в местных интернет-клубах с братом. Тогда играли в Warcraft 3. Там же познакомился с Dota.

Я участвовал в «миксах» с разными игроками в различных квалификациях, достигал определенных результатов. Теперь состою в профессиональной команде — ARCRED.

О киберспорте

Из достижений могу отметить прохождение квалификаций уровня Tier 3, участие и победу на международных квалификациях, таких как WESG 2019, IESF 2020, IESF 2021.

Для меня быть киберспортсменом — это и есть жизнь. Не представляю себя без игры. Самое запоминающееся — атмосфера во время турнира.

Чтобы стать профессиональным игроком, необходимо пожертвовать большим количеством времени

Чтобы стать профессиональным игроком, необходимо пожертвовать большим количеством времени. Из важных качеств, которые нужно развивать, могу отметить коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение принимать быстрые и эффективные решения.

Также важно уметь адаптироваться к оппоненту. Все это можно развить самому либо с тренерской помощью.

О развитии индустрии

Команду можно найти на киберспортивной платформе Frag.uz, есть специальный раздел Looking for team. Там же можно найти информацию о турнирах и профессиональных сообществах.



Развитие киберспорта в Узбекистане началось несколько лет назад, но его обороты растут с каждым днем. Все больше людей и организаций обращают внимание на эту индустрию, и это радует. Проводятся местные турниры, хоть и не регулярно.



Будущее киберспорта Узбекистана зависит от многих факторов, в том числе от достижений киберспортсменов. Надеюсь, что нам получится повлиять на это развитие благодаря победам.